«Зенит» больше тайма мучился с главным аутсайдером РПЛ. Но включился Глушенков

Один из лидеров МИР РПЛ приехал в гости к худшей команде турнира. Казалось, «Зенит» спокойно раскатает «Пари НН». В первой половине у гостей не всё получалось, однако после перерыва сине-бело-голубые справились с уступающим в классе соперником.

У команды из Санкт-Петербурга есть проблемы с гостевыми матчами. Две победы в восьми выездных встречах РПЛ — очень скромная статистика для одного из претендентов на чемпионский титул. Ванья Дркушич не прилетел в Нижний Новгород из-за травмы, а Александр Соболев оказался в основе впервые с 11-го тура. У «Пари НН» не играл Хуан Босельи — огромная потеря. Южноамериканец забил больше половины мячей команды в чемпионате (пять из девяти).

Первый тайм получился далеко не самым зрелищным. Достаточно сказать, что каждый из соперников нанёс всего по одному удару в створ до перерыва. «Зенит» гораздо чаще владел мячом (70% на 30%), однако моментов у ворот Никиты Медведева было мало. Пожалуй, самый реальный шанс открыть счёт в первой половине упустил Жерсон. Бразилец метил в ближний угол, но Медведев справился.

Позже Соболев выиграл верховое единоборство, однако мяч после удара Александра пролетел выше перекладины. А что «Пари НН»? Запомнился эпизод, когда Роман Вега заблокировал удар Андрея Ивлева (тот находился в хорошей позиции). Плюс футболисты хозяев довольно долго бросали ауты — видимо, их два нуля на табло вполне устраивали.

Три минуты — столько потребовалось «Зениту» после перерыва, чтобы выйти вперёд. Луис Энрике и Максим Глушенков разорвали оборону «Пари НН». Бразилец покатил на россиянина, а у того было время и обработать мяч, и отправить его мимо Медведева. Восьмой гол Глушенкова в чемпионате! Максим отпраздновал его в своём стиле — так, словно забил в двустороннем матче на тренировке.

В середине второго тайма «Зенит» укрепил преимущество. Глушенков добрался до чужой штрафной площади, но там потерял мяч в дуэли с тремя защитниками. Вот только один из них — Свен Карич — сыграл не лучшим образом. Вынос прямо на Вендела — бразилец сполна воспользовался таким подарком. Тяжело рассчитывать на хороший результат, когда даришь мяч сопернику таким образом.

«Пари НН» не поставил перед обороной «Зенита» неразрешимых задач и закономерно проиграл. Нижегородцы не побеждают в РПЛ уже восемь туров и не забивает на протяжении пяти матчей. Команда Семака, в свою очередь, одержала восьмую победу в 11 последних встречах в чемпионате России.

«Зенит» набрал три очка и догнал «Краснодар» с ЦСКА. Правда, действующий чемпион России провёл на один матч меньше – вечером краснодарцам играть с «Локомотивом» в Москве. А вот «Пари НН» по-прежнему замыкает таблицу РПЛ. Продержится ли Алексей Шпилевский до зимнего перерыва?