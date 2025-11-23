Начинаем неделю со спорта: Месси в плей-офф МЛС, «Виннипег» — «Миннесота» в НХЛ, а также шахматы, Первая лига и волейбол. Следите с нами!

Топ-матчи понедельника: армейское дерби в КХЛ, Дёмин в НБА и «МЮ» против «Эвертона» в АПЛ

🏒 00:00: «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: одержит ли «Миннесота» пятую победу подряд?

«Уайлд» набрали отличный ход, благодаря чему забрались в зону плей-офф на Западе. А вот победители предыдущей регулярки после ряда неудач, напротив, оттуда выпали. У «дикарей» вратари прямо сейчас играют выше всяких похвал, а «реактивщики» как минимум на полтора месяца лишились своего первого номера Коннора Хеллебайка. «Миннесота» выглядит предпочтительнее, но справится ли?

Что случилось с Хеллебайком? Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк выбыл на полтора месяца

⚽️ 1:00: «Цинциннати» — «Интер Майами», МЛС, 1/4 финала

Интрига: пройдёт ли команда Месси в следующий раунд турнира?

Лионель Месси по-прежнему рубится за победу в чемпионате МЛС. В предыдущем раунде плей-офф «Интер» справился с «Нэшвиллом», хотя для этого пришлось провести три матча. «Цинциннати» (вторая команда Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата) также добился успеха со счётом 2-1 в серии — его соперником был «Коламбус Крю». На стадии четвертьфинала победителя определят по итогам одной встречи. В 2025 году команды дважды встретились друг с другом. «Интер Майами» не забил в этих матчах ни одного мяча — 0:3 и 0:0.

🏀 2:00: «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Нетс» с Дёминым прервут победную серию соперника?

Мало кто перед стартом сезона мог бы поверить в то, что «Торонто» будет находиться на второй строчке после 16 игр регулярного чемпионата. «Рэпторс» не знают поражений уже на протяжении шести встреч. «Бруклин» такими результатами похвастаться не может, занимая 13-ю строчку в Восточной конференции. Как себя проявит Егор Дёмин в игре с одним из лидеров?

🏒 4:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: подберутся ли «Шаркс» к зоне плей-офф?

«Сан-Хосе» выдал неплохой отрезок и даже ненадолго вспомнил, каково это – находиться в восьмёрке сильнейших команд Западной конференции. Однако прямо сейчас от кубковой зоны «акул» отделяет два очка. Победа в матче с «Бостоном» поможет молодой, но дерзкой команде Райана Варсофски не отстать в гонке за место в зоне уайлд-кард.

♟12:30: Андрей Есипенко (Россия) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Кубок мира, матч за третье место

Интрига: сможет ли Андрей Есипенко пробиться в турнир претендентов?

Есипенко крайне драматично проиграл на тай-брейке Вэй И. В выигрышной позиции россиянин допустил два «зевка» и отдал партию китайцу. Теперь у Андрея остался лишь один вариант отбора на турнир претендентов. Нужно побеждать в поединке за третье место Нодирбека Якуббоева. Сделать это нашему парню по силам, главное – восстановиться после неудачи с Вэй И.

🏒 19:00: «Локомотив» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: одержит ли «Сибирь» третью победу подряд?

Ещё недавно новосибирцы могли только мечтать даже об одной победе, но теперь они идут на серии выигранных матчей – команда Ярослава Люзенкова последовательно оказалась сильнее московского «Динамо» и «Сочи». «Локомотив» Боба Хартли испытывает определённые трудности, поэтому болельщики «Сибири» рассчитывают на продление белой полосы.

⚽️ 19:00: «Ротор» — «Челябинск», Первая лига, 20-й тур

Интрига: реабилитируется ли «Ротор» за поражение в первом круге?

«Ротор» в предыдущем туре проиграл в Москве «Торпедо» (0:2). Да ещё и главный тренер волгоградской команды Денис Бояринцев повздорил с судейской бригадой, за что получил красную карточку. «Челябинск» занимает шестое место, «Ротор» — седьмое. При этом у них одинаковое количество очков — по 29. «Челябинск» в 19-м туре выдал шоу с «КАМАЗом» (3:3). Команда Романа Пилипчука трижды выходила вперёд, но соперник постоянно отыгрывался. В первом круге «Ротор» проиграл в Челябинске (0:1). Возьмёт ли команда Бояринцева реванш за то поражение?

🏐 19:00: «Протон» — «Корабелка», женская Суперлига, 10-й тур

Интрига: на чьей стороне будет удача в Саратове?

«Протон» и «Корабелка» — команды, которые пока не всегда показывают стабильную игру, однако в то же время способны удивить. Дебютантки элиты, например, переиграли «Ленинградку», а саратовские волейболистки огорчили других фаворитов – «Уралочку» и калининградский «Локомотив». Поэтому очная встреча двух непредсказуемых команд будет очень интересной и захватывающей, и нюансы могут сыграть огромную роль при достижении победы.

🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: возьмёт ли СКА реванш в дерби?

Первое столкновение армейских команд в этом сезоне прошло в Санкт-Петербурге и завершилось победой гостей – тогда команда Игоря Никитина победила с минимальным преимуществом. Сейчас подопечные Игоря Ларионова выглядят предпочтительнее – у них четыре победы в пяти последних матчах, в то время как москвичи на этом же отрезке выиграли только дважды.

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», АПЛ, 12-й тур

Интрига: «Манчестер Юнайтед» продлит успешную серию в домашних матчах с «Эвертоном»?

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении пяти туров в АПЛ. Звучит очень непривычно. Правда, команда Рубена Аморима регулярно пропускает — у неё всего один «сухой» матч в нынешнем турнире. «Эвертон» отстаёт от соперника на три очка, но в предыдущем туре обыграл дома «Фулхэм» (2:0) и прервал серию из трёх матчей без побед. Однако в последнее время у команды появляются проблемы на «Олд Траффорд». «Эвертон» проиграл там четыре раза подряд и забил на этом отрезке лишь один мяч.