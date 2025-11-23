«Динамо» прорвало сразу после ухода Карпина! Столько Махачкале в РПЛ не забивали с августа

У Тюкавина и Сергеева – по голу. Форварды сыграли сегодня в паре.

Московское «Динамо» в первой игре после ухода Валерия Карпина победило «Динамо» махачкалинское в 16-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. Возвращение Ролана Гусева к роли исполняющего обязанности главного тренера помогло бело-голубым прервать безвыигрышную серию в чемпионате. Она завершилась на пяти матчах.

Гусев начал с того, что поменял четырёх игроков в стартовом составе. Самое интересное его решение – возвращение в ворота Лунёва вместо Расулова (между прочим, уроженца Махачкалы), хотя молодой голкипер, казалось, не подводил. Кроме того, после поражения в прошлом туре из основы выпали Осипенко, Кутицкий и Бабаев, а их места заняли Маричаль, Нгамалё и Сергеев.

Московское «Динамо» сыграло 4-4-2 с парой нападающих Сергеев – Тюкавин. При этом Иван больше действовал как «десятка». При обороне, как правило, он брал на себя опорного полузащитника махачкалинцев Мубарика, чтобы южане не получали перевес «три в два» в середине поля, а Тюкавин при поддержке вингеров прессинговал тройку центральных защитников. Развивала свои атаки команда Гусева с акцентом на фланги, где можно было создавать численное преимущество за счёт рывков вперёд Касереса и Рубенса против латералей гостей.

Впрочем, заметного игрового преимущества у московского «Динамо» не было – только по проценту владения мячом. Недоставало командной скорости. Тот темп, который предложили хозяева, устраивал южан. Игра сводилась к единоборствам, а в таком футболе коллектив Биджиева чувствует себя комфортно. В первые полтайма столичные бело-голубые почти не угрожали воротам Магомедова. Началась же встреча вообще с серии стандартов махачкалинцев.

На 24-й минуте могла наконец сработать связка Тюкавин – Сергеев. У форвардов получилась хорошая подстройка, они едва не вскрыли оборону южан по центру стенкой на третьего. Передаче Константина на Ивана чуть-чуть не хватило мягкости. Но вскоре московское «Динамо» открыло счёт после углового. Защитники вынесли мяч – подававший стандарт Гладышев подобрал его. На Ярослава с опозданием выскочил Мубарик, поэтому у вингера было время оценить ситуацию и отправить мяч низом в толпу игроков. Тюкавин подставил пятку и красиво забил. До перерыва ничего интересного уже не случилось – команда Гусева хорошо защищала свой гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Когда московское «Динамо» убыстряло игру, махачкалинцы переставали успевать. После перерыва команде Гусева потребовалось меньше минуты, чтобы забить второй мяч. Этот эпизод начался с классных действий Тюкавина в обороне – нападающий своим прессингом заставил Мрезига ошибиться. Затем хозяева в переходной фазе наказали южан за простую потерю мяча. Комбинацию с участием Фомина и Бителло завершил Сергеев. Бразилец покатил в зону между центральными защитниками – Иван сильно пробил верхом. У Магомедова был шанс спасти, однако мяч от рук вратаря влетел в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

При счёте 2:0 Гусев не спешил увеличивать число игроков оборонительного плана. Вместо Гладышева выпустил Бабаева – Нгамалё ушёл направо. Камерунец, к слову, не феерил, получив редкий шанс (Муми попал в основу впервые с августа). Но защищаться хозяевам стало труднее, так как Махачкала поддавила. Однажды и Лунёв включил режим супергероя, совершив яркий сейв. В середине второго тайма Сергеев всё же уступил место на поле Кутицкому. А на 70-й минуте команда Биджиева осталась вдесятером: Имадеддин Аззи заработал вторую жёлтую карточку, ударив в борьбе рукой по лицу Бителло.

Казалось, московское «Динамо» спокойно доведёт игру до победы. Вот только интригу едва не реанимировал Кутицкий. Свежий хавбек хотел отдать пас назад Лунёву, а вместо этого организовал выход один на один для Миро. Анголец промазал из убойной позиции, но столкнулся с выскочившим из ворот Лунёвым. Махачкалинцы требовали пенальти – бригада Буланова решила, что фола со стороны голкипера не было.

А в концовке Маухуб, поменявший Тюкавина, сделал победу хозяев крупной. Раскрывшаяся команда Биджиева уже махнула рукой на оборону. Марокканец добил мяч в ворота при помощи рикошета от ноги Аззи-младшего.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Три забитых гола, «сухарь» Лунёва, прерванная безвыигрышная серия – хороший вечер для Гусева и болельщиков московского «Динамо». Между прочим, махачкалинцы не пропускали столько с августа, когда проиграли «Зениту» 0:4.