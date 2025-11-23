Убойные 15 минут «Локо» и «Краснодара»! А от поражения москвичей спас Монтес. Видео

16-й тур МИР Российской Премьер-Лиги завершился матчем конкурентов по «золотой» гонке. «Краснодар» не уступил «Локомотиву» в Москве и стал единоличным лидером.

В состав «Локомотива» вернулся, отбыв дисквалификацию, Батраков, однако железнодорожники потеряли другого ключевого полузащитника. Незапланированный «отпуск» из-за перебора карточек получил Баринов. А у «Краснодара» вернулись после пропущенного матча в Калининграде сразу четверо: Диего Коста, Дуглас Аугусто и Джон Кордоба – в основу, Никита Кривцов – на скамейку.

Команда Михаила Галактионова начала первый тайм ярко выраженным вторым номером. Если «Краснодар» владел мячом и растягивал в позиционном наступлении полузащиту железнодорожников за счёт движения своих хавбеков, то «Локо» рассчитывал на атаки на скорости в переходных фазах. Хозяева трижды за несколько минут организовали опасные контрвыпады на правом фланге Зелимхана Бакаева. Один из них завершал Батраков, забравший капитанскую повязку у Баринова. А забили красно-зелёные после выпада слева! Комбинацию с участием Батракова, Данила Пруцева и Руденко украсила стенка на третьего, и вингер послал мяч в ближний верхний угол ворот Станислава Агкацева. Защитник Джованни Гонсалес (заменяющий травмированного Сергея Петрова) крайне неудачно сыграл позиционно – создал глубину, поэтому Руденко не попал в офсайд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Хороший получался футбол – достаточно высокий темп, «тактические шахматы» от Галактионова и Мурада Мусаева. «Краснодар» отыгрался уже через четыре минуты. Чемпион реализовал своё сильное, если не сказать сильнейшее, качество. Лидер РПЛ по голам после стандартов забил благодаря штрафному. Сперцян подал, а защитники «Локомотива» проиграли у своих ворот вообще всё. Двойной сейв Антона Митрюшкина и перекладина не спасли железнодорожников от пропущенного гола. Дуглас Аугусто запихал мяч в сетку.

При счёте 1:1 команды продолжили играть так, как действовали при 0:0. «Краснодар» контролировал мяч 70% времени, владел территориальным преимуществом. Футболисты завелись – каждый свисток судьи Егорова встречали в штыки. Мусаев был очень недоволен жёлтой карточкой Александру Черникову, который заработал дисквалификацию на следующий тур. Но опорник «быков» действительно перестарался, используя руки в единоборстве. Батраков притягивал к себе мяч. Тем не менее «Локо» в первом тайме больше не бил точно (1:5 по ударам в створ к перерыву).

В дебюте второго тайма Гонсалес едва не совершил ещё одну результативную ошибку. Джованни – качественный атакующий защитник, а вот при исполнении прямых обязанностей у уругвайца многовато ляпов. Поэтому он и проиграл конкуренцию. «Локомотив» в очередной раз поймал чемпиона в переходной фазе, и в штрафной «Краснодара» Николай Комличенко свалился после столкновения с Гонсалесом. Контакт в ногах был. Однако бригада Егорова решила, по всей видимости, что сам нападающий и въехал по ноге сопернику. Так или иначе, рефери пенальти не назначил.

«Краснодар» по-прежнему играл с двукратным перевесом по владению. Тем не менее всё самое интересное происходило у ворот чемпиона. Футбол окончательно превратился в какой-то вид единоборств – трансляцию можно было переносить на канал «Матч! Боец». На исходе часа встречи в штрафной «быков» упал и долго лежал Ненахов. Это Коста попал в верховой борьбе рукой по лицу железнодорожнику. Но и это, как оказалось, не 11-метровый. А в середине второго тайма уже сам Коста схватился за лицо. «Краснодар» соорудил голевой момент, конечно же, после стандарта. Бразилец бил головой – побеспокоил штангу.

Галактионов добавил энергии команде заменами. Выпустил скоростных Сергея Пиняева и Дмитрия Воробьёва, восстановившегося после травмы. Тем не менее на 76-й минуте супермомент создал «Краснодар»! Кордоба напомнил о себе, убежав от Жерзино Ньямси, а завершал атаку свежий Кривцов. Быть бы голу, если бы не Монтес. Мексиканец доказал, что он защитник с крепкой головой – во всех смыслах. И подумать успел, где лучше занять позицию, и мяч вынес почти с линии ворот, подставив лоб.

«Краснодар» и «Локомотив» нанесли общими усилиями 37 ударов (22:15 в пользу «быков»). Битва претендентов на титул могла закончиться победой любой из команд, а завершилась вничью. Последний реальный шанс забить выпал в компенсированное время Батракову, но Алексей лишь подарил несложный сейв Агкацеву.