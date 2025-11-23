Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Арсенал — Тоттенхэм — 4:1, обзор матча 12-го тура АПЛ, голы: Троссард, Эзе, Ришарлисон, статистика, 23 ноября 2025

«Арсенал» пропустил самый дальний гол сезона! Но в остальном в дерби сиял только он
Григорий Телингатер
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм»
Аудио-версия:
Комментарии
А Эзе положил три «Тоттенхэму», куда едва не перешёл летом.

После поражения «Сити» в субботу «Арсенал» получил отличную возможность увеличить отрыв от второго места до шести очков. И с этой задачей команда Артеты уверенно справилась. Даже учитывая травму ключевого футболиста. Габриэл Магальяйнс получил повреждение в сборной и в ближайшие недели команде не поможет. Вместо него в центре защиты вышел новичок Пьеро Инкапье, арендованный у «Байера».

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36'     2:0 Эзе – 41'     3:0 Эзе – 46'     3:1 Ришарлисон – 55'     4:1 Эзе – 76'    

«Тоттенхэм» внезапно перешёл на схему с тремя центральными защитниками (Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен и Кевин Дансо). И если в матче за Суперкубок с «ПСЖ» эта идея сработала, то на этот раз у команды Томаса Франка мало что получалось. Уже на третьей минуте из отличной позиции едва не забил Деклан Райс. И в дальнейшем весь тайм на поле была одна команда. Гости старались сбивать атаки «Арсенала» за счёт жёсткой игры, но не особо получалось. Ван де Вен наступил на Леандро Троссарда, но даже не получил жёлтую. Затем Жоау Пальинья врезался в соперника, а вскоре Мохаммед Кудус едва не влетел шипами в живот Инкапье. «Арсенал» принял эту манеру игры, и уже Риккардо Калафьори играл грубовато, а следом явно фолил и Букайо Сака.

Гол «Арсенала» долго созревал, и на 36-й минуте хозяева наконец открыли счёт. Правда, Троссарду явно помог рикошет от ноги защитника. И практически сразу хозяева забили второй мяч. На этот раз отличился уже Эберечи Эзе, который очень быстро разобрался с мячом в штрафной. К перерыву счёт по ударам оказался 8:0. До нападающих «Тоттенхэма» мяч практически не доходил. А Ришарлисон в первом тайме не отдал ни одной точной передачи.

Футболисты «Арсенала»

Футболисты «Арсенала»

Фото: Offside via Getty Images

Можно было подумать, что Франк в перерыве внесёт корректировки и «Тоттенхэм» заиграет по-другому. Однако не прошло и минуты, как «Арсенал» снова забил. Опять отличился Эзе, на этот раз уже левой ногой.

По большому счёту игра на этом была сделана, однако «Тоттенхэм» всё-таки распечатал ворота Давида Райи. И сделал это красиво. Ришарлисон перекинул голкипера, пробив примерно с 40 метров. Мяч по дуге опустился аккурат под перекладину — самый дальний гол в нынешнем сезоне! Это был первый удар в створ у «Тоттенхэма». Теперь у «Арсенала» уже шесть пропущенных мячей в этом чемпионате (рекорд АПЛ — 15 пропущенных за сезон у «Челси» в розыгрыше-2004/2005).

Гол Ришарлисона

Гол Ришарлисона

Фото: Кадр из трансляции

Однако последний гол в матче остался всё-таки за хозяевами. И снова отличился Эзе, который оформил хет-трик. Иронично, что летом он практически перешёл в «Тоттенхэм», но в последний момент оказался в другой команде из Северного Лондона. Ещё недавно казалось, что травма Мартина Эдегора — беда для «Арсенала», однако с таким Эзе это уже не такая большая проблема. Он, кстати, был близок и к покеру в самом конце встречи, но Гульельмо Викарио потащил.

«Арсенал» уходит в отрыв в АПЛ и готовится к «Баварии» в ЛЧ. «Тоттенхэм» остался на девятой строчке, и в следующем матче легче ему не будет — там встреча с «ПСЖ».

А вот как провалился в этом туре действующий чемпион:
«Ливерпуль» рассыпался на маленькие кусочки. Получили дома 0:3 от аутсайдера
«Ливерпуль» рассыпался на маленькие кусочки. Получили дома 0:3 от аутсайдера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android