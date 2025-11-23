Скидки
22:45 Мск
Криштиану Роналду забил гол ударом через себя, видео, подробности, Аль-Наср — Аль-Халидж — 4:1, 23 ноября 2025

Космический удар Роналду через себя! Повторил тот самый гол «Ювентусу»!
Михаил Рождественский
Космический гол Роналду ударом через себя!
Аудио-версия:
Комментарии
Криштиану к тому же сделал это на 90+6-й минуте. Хорош даже в 40 лет в Саудовской Аравии!

Криштиану Роналду остаётся Криштиану Роналду, но согласитесь — после отъезда в Саудовскую Аравию внимания к его действиям на поле стало поменьше. Однако даже в 40 лет португалец порой выдаёт такие вещи, от которых челюсть падает на пол.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Феликс – 39'     2:0 Уэсли – 42'     2:1 Аль-Хавсави – 47'     3:1 Мане – 77'     4:1 Роналду – 90+6'    
Удаления: нет / Курбелис – 90+2'

9-й тур саудовской Про-Лиги, лидирующий и ползущий к заветному чемпионству «Аль-Наср» принимает мечтающий о топ-3 «Аль-Халидж». Роналду, разумеется, в основе, но в первом тайме солировал другой португалец. Жоау Феликс оформил 1+1 и подарил своей команде преимущество в два мяча к перерыву.

Второй тайм начался с гола «Аль-Халиджа», однако звёзды «Аль-Насра» всё же убили амбиции соперника. На 77-й минуте забил Садио Мане, а когда до финального свистка оставались считаные секунды, настало время Роналду.

Криштиану подстроился под подачу с правого фланга, выдал дикий прыжок и воткнул мяч в сетку ударом через себя. Космический гол!

ВИДЕО

В 2018-м (да, это было семь с половиной лет назад) Роналду сотворил кое-что очень похожее. Вы точно это помните: четвертьфинал Лиги чемпионов, «Реал» приехал в гости к «Ювентусу» и выдал разгром, а Криштиану забил один из лучших голов в истории турнира. Образцовый удар через себя после невероятного прыжка. Позже подсчитали, что португалец достал мяч на высоте 2,35 метра.

Кстати, недавно достижение Роналду перебил другой экс-игрок «Манчестер Юнайтед». Скотт Мактоминей, превратившийся в звезду в «Наполи», помог Шотландии пробиться на чемпионат мира, пробив через себя после прыжка на 2,5 метра. Получается, Криштиану поддержал флешмоб.

Для самого же Роналду расклад идеальный. Во-первых, напомнил о себе после токсичного пребывания в сборной Португалии, где схватил удаление, рискуя теперь пропустить старт ЧМ-2026. Во-вторых, его «Аль-Наср» не подпускает конкурентов по чемпионату Саудовской Аравии — команда побеждает во всех матчах и держит грозный «Аль-Хиляль» на дистанции в четыре очка.

И, конечно, не забываем о сверхцели Роналду. Сегодняшний шедевр стал для Криштиану 954-м голом в карьере. До заветной тысячи осталось 46.

Криштиану ещё и в Белый дом успел сгонять:
Дональд Трамп принял Криштиану Роналду в Белом доме и провёл для него экскурсию
Дональд Трамп принял Криштиану Роналду в Белом доме и провёл для него экскурсию
Комментарии
