Космический удар Роналду через себя! Повторил тот самый гол «Ювентусу»!

Криштиану к тому же сделал это на 90+6-й минуте. Хорош даже в 40 лет в Саудовской Аравии!

Криштиану Роналду остаётся Криштиану Роналду, но согласитесь — после отъезда в Саудовскую Аравию внимания к его действиям на поле стало поменьше. Однако даже в 40 лет португалец порой выдаёт такие вещи, от которых челюсть падает на пол.

9-й тур саудовской Про-Лиги, лидирующий и ползущий к заветному чемпионству «Аль-Наср» принимает мечтающий о топ-3 «Аль-Халидж». Роналду, разумеется, в основе, но в первом тайме солировал другой португалец. Жоау Феликс оформил 1+1 и подарил своей команде преимущество в два мяча к перерыву.

Второй тайм начался с гола «Аль-Халиджа», однако звёзды «Аль-Насра» всё же убили амбиции соперника. На 77-й минуте забил Садио Мане, а когда до финального свистка оставались считаные секунды, настало время Роналду.

Криштиану подстроился под подачу с правого фланга, выдал дикий прыжок и воткнул мяч в сетку ударом через себя. Космический гол!

ВИДЕО

В 2018-м (да, это было семь с половиной лет назад) Роналду сотворил кое-что очень похожее. Вы точно это помните: четвертьфинал Лиги чемпионов, «Реал» приехал в гости к «Ювентусу» и выдал разгром, а Криштиану забил один из лучших голов в истории турнира. Образцовый удар через себя после невероятного прыжка. Позже подсчитали, что португалец достал мяч на высоте 2,35 метра.

Кстати, недавно достижение Роналду перебил другой экс-игрок «Манчестер Юнайтед». Скотт Мактоминей, превратившийся в звезду в «Наполи», помог Шотландии пробиться на чемпионат мира, пробив через себя после прыжка на 2,5 метра. Получается, Криштиану поддержал флешмоб.

Для самого же Роналду расклад идеальный. Во-первых, напомнил о себе после токсичного пребывания в сборной Португалии, где схватил удаление, рискуя теперь пропустить старт ЧМ-2026. Во-вторых, его «Аль-Наср» не подпускает конкурентов по чемпионату Саудовской Аравии — команда побеждает во всех матчах и держит грозный «Аль-Хиляль» на дистанции в четыре очка.

И, конечно, не забываем о сверхцели Роналду. Сегодняшний шедевр стал для Криштиану 954-м голом в карьере. До заветной тысячи осталось 46.