Главная Футбол Статьи

Никита Симонян умер – подробности, что случилось, сколько лет, достижения, болезнь, достижения

Умер Никита Павлович Симонян. Главное. LIVE
Максим Пахомов Михаил Рождественский
,
Умер Никита Павлович Симонян
Комментарии
Чуть больше месяца назад ему исполнилось 99 лет.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье вечером, 23 ноября, в возрасте 99 лет ушёл из жизни Никита Павлович Симонян. Только 12 октября этого года ему исполнилось 99 лет. О смерти легенды российского футбола сообщил «Чемпионату» президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян…

Live Георгий Илющенко

«Потеряли одного из последних могикан». Станислав Черчесов тоже не остался в стороне:

«Новость шокирующая. Недавно с ним разговаривали, потому что созванивались каждые две недели. Когда я начинал играть в сборной, он был начальником команды. Когда я работал в сборной, каждое утро заходил к нему в кабинет в РФС, много обсуждали работу, подготовку команды.

У этого человека не было клубной принадлежности. Его любили и уважали все. Мы потеряли одного из последних могикан советского футбола. Мои искренние соболезнования родным, близким и всему мировому футбольному сообществу», — сказал тренер в беседе с «Чемпионатом».

23:51 Георгий Илющенко

Владимир Быстров почтил память Никиты Павловича: «Это великий человек, который прожил славную жизнь! Соболезную всем близким», — сказал экс-полузащитник «Чемпионату».

23:49 Георгий Илющенко

«Всё, что вы прочитали про Никиту Павловича, — правда. Его не стало 50 минут назад. Кошмар», — к огромному сожалению, подтвердил «Чемпионату» информацию Александр Мирзоян.

Комментарии
