Умер Никита Павлович Симонян. Главное. LIVE

Чуть больше месяца назад ему исполнилось 99 лет.

В воскресенье вечером, 23 ноября, в возрасте 99 лет ушёл из жизни Никита Павлович Симонян. Только 12 октября этого года ему исполнилось 99 лет. О смерти легенды российского футбола сообщил «Чемпионату» президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян…