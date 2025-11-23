Умер Никита Павлович Симонян. Главное. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В воскресенье вечером, 23 ноября, в возрасте 99 лет ушёл из жизни Никита Павлович Симонян. Только 12 октября этого года ему исполнилось 99 лет. О смерти легенды российского футбола сообщил «Чемпионату» президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян…
«Потеряли одного из последних могикан». Станислав Черчесов тоже не остался в стороне:
«Новость шокирующая. Недавно с ним разговаривали, потому что созванивались каждые две недели. Когда я начинал играть в сборной, он был начальником команды. Когда я работал в сборной, каждое утро заходил к нему в кабинет в РФС, много обсуждали работу, подготовку команды.
У этого человека не было клубной принадлежности. Его любили и уважали все. Мы потеряли одного из последних могикан советского футбола. Мои искренние соболезнования родным, близким и всему мировому футбольному сообществу», — сказал тренер в беседе с «Чемпионатом».
Владимир Быстров почтил память Никиты Павловича: «Это великий человек, который прожил славную жизнь! Соболезную всем близким», — сказал экс-полузащитник «Чемпионату».
«Всё, что вы прочитали про Никиту Павловича, — правда. Его не стало 50 минут назад. Кошмар», — к огромному сожалению, подтвердил «Чемпионату» информацию Александр Мирзоян.