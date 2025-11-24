Сборная 16-го тура РПЛ. Защитники и тренер «Спартака», атака «Динамо» и Дзюба

16-й тур МИР Российской Премьер-Лиги стал частью истории. По традиции составляем символическую сборную лучших игроков уикенда. В команду звёзд недели вошли представители семи клубов – «Балтики», «Спартака», «Локомотива», «Акрона», «Зенита», «Рубина» и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной и ультраатакующей тактической схемы 3-4-3. Главный тренер – дебютант РПЛ!

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»)

«Балтика» продлила беспроигрышную серию и в 10-й раз не пропустила, тем не менее матч в Оренбурге стал одним из самых сложных для команды Андрея Талалаева в нынешнем сезоне РПЛ. В том, что калининградцы не пропустили – большая заслуга Бориско. Хозяева нанесли 11 ударов по воротам «Балтики», четыре раза попали в створ, однако сейвы Максима лишили оренбуржцев заслуженного гола.

Защитник: Кристофер Ву («Спартак»)

В дерби с ЦСКА мы убедились, что центр обороны, составленный из двух летних новичков, может быть и сильным звеном «Спартака». Ву заслужил высокую оценку за игру с армейцами и собрал приличную статистику. По данным Sofascore, камерунец вышел победителем в 9 из 12 единоборств, совершил шесть успешных оборонительных действий и заработал на себе пару фолов.

Защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

Сесар Монтес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» остановил в домашнем матче чемпиона, а центральные защитники команды – грозного Кордобу. В первую очередь Монтес, чей сейв в концовке (мексиканец занял место в пустых воротах и отбил летевший в сетку мяч головой) спас команду Михаила Галактионова от, в общем-то, незаслуженного поражения. Из статистики Сесара стоит выделить 12 успешных оборонительных действий.

Защитник: Александер Джику («Спартак»)

Центральный защитник сборной Ганы и будущий участник ЧМ-2026 Джику тоже здорово сыграл в победном дерби с ЦСКА. Александер в паре с Ву снял практически всё что мог. В активе летнего новичка «Спартака» девять успешных оборонительных действий, он выиграл 7 из 12 единоборств и заставил соперников дважды на себе сфолить.

Полузащитник: Дмитрий Пестряков («Акрон»)

«Акрон» совершил сумасшедший камбэк во встрече с «Сочи», а главным героем игры в Самаре стал 18-летний вингер хозяев. Пестряков оформил дубль всего за пару минут – особенно красивым получился его первый мяч – ударом из-за штрафной в девятку. Всего за матч Дмитрий пять раз пробил по воротам, сделал две передачи под удар и вышел победителем в половине единоборств.

Полузащитник: Данил Пруцев («Локомотив»)

Данил Пруцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник «Локомотива», как обычно, впечатлил объёмом работы, который проделал в матче с «Краснодаром». Кроме того, Пруцев организовал единственный гол железнодорожников, отдав голевую передачу на Александра Руденко. В статистике Данила – 60% выигранных единоборств, также он совершил четыре успешных оборонительных действия.

Полузащитник: Вендел («Зенит»)

«Зенит» в своём матче на классе убрал с дороги «Пари НН», а Вендел стал одним из героев встречи. У бразильца космический 91% точных передач, два точных длинных паса из трёх и, конечно же, второй гол ударом с полулёта точно под дальнюю штангу, которым он добил надежды соперника на камбэк. Всё это уложилось в 73 с лишним минуты, после чего Вендел отправился на заслуженный отдых.

Полузащитник: Бителло («Динамо» Москва)

«Динамо» положительно отреагировало на уход Валерия Карпина и одержало уверенную победу. 3:0 в матче с махачкалинскими одноклубниками – знаменательный результат, учитывая, что те в нынешнем сезоне пропустили больше двух голов в чемпионате только во встрече с «Зенитом», причём ещё в августе. Одним из лучших на поле стал Бителло: четыре успешные попытки дриблинга из пяти, 83% точных передач, 30 из них были сделаны на чужой половине поля. Одна в результате стала голевой – хитрый пас нашёл Ивана Сергеева, и тот забил, по сути, решающий второй гол.

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Мирлинд Даку Фото: ФК «Рубин»

В это сложно поверить, но второй бомбардир нынешнего сезона РПЛ не мог забить два месяца! Учитывая уровень Даку, окончание «засухи» было вопросом времени. И вот момент настал. 41 касание мяча, три заработанных фола и всего два удара. Впрочем, из столь малого количества попыток албанцу удалось выжать долгожданный гол. Он подкараулил ошибку обороны, умчал к воротам, красиво убрал догнавшего его защитника и перебросил вратаря «Ахмата» Вадима Ульянова. Правда, в концовке матча Даку получил травму. Так что, помимо поздравлений с попаданием в символическую сборную, пожелаем Мирлинду и здоровья.

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо» Москва)

Возможно, Валерию Карпину было бы проще, если бы у него в распоряжении с самого начала был главный нападающий «Динамо». Однако этого мы уже не узнаем. Тренер у команды другой, Тюкавин же явно набирает форму после травмы. Именно он открыл счёт в матче с Махачкалой. А всего за 82 с лишним минуты у Константина один удар (он же голевой), 32 касания и две попытки дриблинга. Тот случай, когда минимализм сочетается с эффективностью. Это второй мяч Тюкавина в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Нападающий: Артём Дзюба («Акрон»)

Ещё одним человеком, вдохновившим «Акрон» на камбэк в матче с «Сочи», стал его самый звёздный игрок. Дзюба эффектно вернулся после травмы: выйдя на замену за 40 минут до конца, нападающий отдал две голевые передачи – Пестрякову на дубль и Марату Бокоеву в эпизоде с победным мячом. Больше от экс-капитана сборной России ничего и не требовалось, чтобы заслужить место в символической сборной.

Главный тренер: Вадим Романов («Спартак»)

Вадим Романов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вадим Романов в отсутствие готовой альтернативы Деяну Станковичу после отставки серба занял его место. Дебют получился хардкорным — в дерби с ЦСКА. Таких случаев у тренеров «Спартака» было два — оба заканчивались поражением. Однако Романов прервал неудачную серию. Команда в дерби действовала собранно, не позволила сопернику создать много у своих ворот, а сама претворила в гол первый же угловой. После победы в таком принципиальном матче вопрос выбора тренера для символической сборной уже не стоит.

Сборная 16-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 16-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Попасть в символическую сборную могли и некоторые другие герои 16-го тура. Достойных кандидатов хватит ещё на целую команду. Это, например, голкипер Антон Митрюшкин («Локомотив»), защитники Игорь Дмитриев, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Сергей Варатынов («Балтика») и Марат Бокоев («Акрон»), полузащитники Дуглас Аугусто («Краснодар») и Химми Марин («Крылья Советов») и нападающие Максим Глушенков («Зенит»), Александр Руденко («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо» Москва) и Иван Олейников («Крылья Советов»). Кого мы забыли включить в список? Делитесь своим мнением в комментариях!