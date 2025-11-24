Сенсационная осечка «Реала», «Интер» отдал дерби, а «Рома» — лидер! Главное в еврофутболе

Европейские чемпионаты не стали долго запрягать после международной паузы и моментально вывалили на зрителей топ-матчи. Миланское дерби, «Барселона» против «Атлетика» на обновлённом «Камп Ноу», лондонское дерби. И на этом веселье не заканчивается!

Англия: победа «Арсенала» в дерби, Дайч разгромил «Ливерпуль»

Выходные, увы, обошлись без «Манчестер Юнайтед» — манкунианцы сыграют с «Эвертоном» сегодня, 24 ноября. Но и без них было весело. «Вест Хэм» потихоньку спасается от вылета: вёл 2:0 в матче с «Борнмутом» на выезде, но в итоге упустил победу (2:2). «Сандерленд» проиграл впервые с начала октября — с минимальным счётом уступил «Фулхэму» (0:1) и вылетел из еврокубковой зоны. А у «Брентфорда» драма: открыл счёт во встрече с «Брайтоном», однако пропустил два мяча. Мог избежать поражения, если бы Игор Тьяго реализовал пенальти на 90+4-й минуте. Не свезло.

Игроки «Челси» Фото: Nathan Stirk/Getty Images

«Челси» радует стабильностью: взломал «автобус» «Бёрнли» и накидал команде Скотта Паркера два мяча. У лондонцев третья победа подряд в АПЛ и чистое второе место — и это при вечно отсутствующем Коуле Палмере, который когда-то был единственным светлым пятном на «Стэмфорд Бридж». Энцо Мареска пока эталонно справляется с травмами и молодым составом.

Арне Слот продолжает «радовать» антирекордами: у «Ливерпуля» худший с 2016 года старт среди действующих чемпионов АПЛ. На этот раз разгромно проиграл Шону Дайчу: мерсисайдцы потеряли былую остроту в контратаках, прессинг — провальный. Слот пытался заменами перевернуть ход матча, но былая суперспособность тренера теперь не просто не работает, а, наоборот, будто путает футболистов. Зато у «Ноттингема» всё классно: Дайч в короткий срок перестроил команду и вовсю раскрывает Эллиота Андерсона. Хавбека уже сватают в топ-клубы за € 100 млн, в матче с «Ливерпулем» он был крайне эффективен в обороне и при владении.

Главный герой этой встречи — вингер Харви Барнс. В первом тайме англичанин не реализовал 100-процентный момент, но потом собрался и отгрузил дубль. «Сити» же был не так плох: стабильно создавал моменты у чужих ворот, чуть не заработал пенальти, однако не хватило концентрации. В первую очередь у Эрлинга Холанда. Неизменное правило нынешнего сезона: если норвежец не забивает, то «горожане» проигрывают в АПЛ.

Унаи Эмери Фото: Stu Forster/Getty Images

Команды устроили мощную перестрелку: 28 ударов на двоих, пять жёлтых карточек у «Лидса». Первым счёт открыл Лукас Нмеча, после чего Морган Роджерс во втором тайме единолично вывел «Виллу» вперёд. Доминик Калверт-Льюин едва не спас «Лидс» от домашнего поражения, но судья отменил его гол на 77-й минуте. При неплохой игре хозяев болельщики всё равно требуют отставки Даниэля Фарке: при нём команда горюет в зоне вылета.

«Арсенал» эталонно вынес «Тоттенхэм» в дерби — Лондон окрашен в красный цвет благодаря хет-трику Эберечи Эзе. Гостей хватило лишь на гол Ришарлисона метров с 40, но по справедливости команда Томаса Франка не наиграла даже на один мяч. Владение, острота — всё за командой Микеля Артеты. Теперь она на шесть очков опережает преследователей из «Челси» и продолжает уверенно лидировать в АПЛ.

Испания: «Барселона» снова на «Камп Ноу», конфуз «Реала»

Антони в очередной раз герой хайлайтов: его «Бетис» потерял очки с «Жироной» (1:1), а сам бразилец был удалён в компенсированное время. Вингер пытался забить ударом через себя, но попал по лицу сопернику. «Вильярреал» обыграл «Мальорку» (2:1) и закрепился на третьем месте, а «Валенсия» забрала три очка во встрече с «Леванте» (1:0).

«Барселона» вернулась на «Камп Ноу» спустя 2,5 года и разгромила «Атлетик». Ярче всех сиял Ламин Ямаль, оформивший два голевых паса. Одна из передач — шведой в касание. Красота! А ведь до этого матча у Ямаля было всего семь минут на родном стадионе.

Арсен Захарян вышел в старте «Сосьедада» в Примере впервые за девять месяцев и помог баскам победить — пострадала «Осасуна». У россиянина три удара по воротам, три ключевые передачи (второе место в составе обеих команд) и оценка 6,8 от WhoScored. В целом хорошая игра, которая поможет россиянину закрепиться в стартовом составе.

Игроки «Атлетико» Фото: Stu Forster/Getty Images

«Атлетико» победил в пятом матче подряд, но не без страданий. Гости забили «Хетафе» только в концовке, да и то не сами. Джакомо Распадори прострелил в штрафную, где Домингуш Дуарте испугался крадущегося Антуана Гризманна и самостоятельно влупил по воротам. После кризисного старта Диего Симеоне вновь в топ-4 (опережает «Бетис» на семь очков) и уже вряд ли упустит место в ЛЧ.

«Эльче» – «Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Абсолютно заслуженная ничья для хозяев — они даже были близки к первой победе в матче с «Реалом» с 1978 года. Мадридцы создали достаточно моментов для гола, но и «Эльче» не так прост: ловил «Реал» на быстрых атаках, через стандарты. Сработала традиционная магия мадридцев в концовках: дважды сравняли счёт после 75-й минуты, посадили соперника на красную, а Гонсало Торрес едва не забил победный мяч после подачи Эдуарду Камавинга. Радоваться ничьей вряд ли будут: теперь «Реал» опережает «Барсу» всего на одно очко.

Италия: «Рома» — на чистом первом месте, а «Милан» победил в дерби

«Кальяри» с «Дженоа» повеселили болельщиков (3:3): шесть мячей, удаление, семь жёлтых карточек. «Болонья» уделала «Удинезе» (3:0) и закрепилась на пятом месте. А «Лацио» обыграл «Лечче» (2:0) в привычном для Сарри стиле: терпеливо владея мячом и выжидая ошибки соперника.

«Ювентус», видимо, прокляли. Спаллетти не смог обыграть одну из худших команд Серии А и встал в один ряд с тренером Сандро Пуппо из доисторического 1955 года: тот тоже дебютировал за туринцев, одержав одну победу и трижды сыграв вничью. Наверное, «Юве» расклеился после беспредела на трибунах: фанаты выкрикивали расистские кричалки в адрес Душана Влаховича, называя серба «цыганом». Пришлось дважды останавливать игру.

Игроки «Наполи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Аталанта» по-прежнему ищет себя: бергамаски расстались с Иваном Юричем и надеются на лучшее с Раффаэле Палладино. «Наполи» же добыл нужный для себя результат уже в первом тайме: Давид Нерес порадовал дублем, а Ноа Ланг сделал счёт крупным. Во второй половине «Аталанта» зашевелилась, однако ответила только голом Джанлуки Скамакки.

«Рома» теперь единоличный лидер Серии А — Джан Пьеро Гасперини преобразил римлян, потому может позволить исполнять шоу на бровке. Тренер был удалён во втором тайме, схватив две жёлтые за минуту (слишком эмоционально ругался на арбитра) — увы, матч с «Наполи» придётся пропустить. С другой стороны, после удаления Гасперини «Рома» зарядилась ещё больше и моментально отгрузила «Кремонезе» два мяча.

«Интер» – «Милан» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Милан» Массимилиано Аллегри уже несколько раз за сезон успели похоронить, но команда по-прежнему держится. Очередная большая проверка для «россонери» завершилась триумфом. Кристиан Пулишич забил победный мяч на 54-й минуте, а Мик Меньян отразил пенальти от профессора Хакана Чалханоглу. Теперь «Милан» на втором месте, а «Интер» упустил шанс сравняться с лидирующей «Ромой» и оказался на четвёртой строчке.

Германия: 17-летний Карл вернул «Баварию» в игру, масса результативных матчей

«Байер» обыграл «Вольфсбург» (3:1), а «РБ Лейпциг» не заметил «Вердер» (2:0) — теперь клубы соседствуют друг с другом в топ-4. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха не может не радоваться: выбралась из зоны вылета, разгромив «Хайденхайм» (3:0).

В любой другой лиге этот матч получил бы приз за самую безумную игру тура. Но для Бундеслиги это стандартные выходные — параллельно зрителей порадовала «Бавария». И всё равно — респект «Кёльну» и «Айнтрахту» за результативность. Якуб Каминьский открыл счёт на четвёртой минуте, преждевременно успокоив хозяев. А зря. Франкфуртцы включились, забив с 39-й по 63-ю минуту четыре мяча. «Кёльн» в ответ подрубился только в концовке, когда было уже поздно.

Второе безумие тура — дортмундцы забили больше одного мяча в матче чемпионата. Нико Ковач приказал игрокам забыть об обороне и настроиться на атаку. План даже перевыполнили: забили и пропустили по три мяча. На предматчевой теории «Боруссия» явно не было акцента на игре Дениза Ундава. Напрасно — немец оформил хет-трик и спас «Штутгарт» от поражения на 90+1-й минуте.

Игроки «Баварии» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Фрайбург» чересчур осмелел и забил мюнхенцам два мяча уже к 17-й минуте. Казалось, мы теряем великую «Баварию» Венсана Компани, но хозяев реанимировал 17-летний Ленарт Карл. А потом запустился привычный голевой конвейер, в котором царил Майкл Олисе — у француза 2+3. После матча Компани не скрывал восхищения от игры Майкла и Ленарта. Последнего всерьёз называют мюнхенским воплощением Лео Месси — охотно надеемся.

Франция: Погба вернулся в футбол, разгромы от «ПСЖ» и «Марселя»

«Ланс» с минимальным счётом переиграл «Страсбург» (1:0) и укрепился на третьей строчке в Лиге 1. «Лион» потерял очки в матче с «Осером» (0:0), а «Лилль» на стиле обыграл «Париж» (4:2).

Мэйсон Гринвуд с Пьер-Эмериком Обамеянгом продолжают напрягать французскую лигу. Англичанин оформил дубль, у габонца — 1+2. «Марсель» по-прежнему конкурирует с «ПСЖ» за чемпионский титул и, видимо, намерен продержаться до конца сезона.

Поздравляем Поля Погба с возвращением в большой футбол! Француз не играл больше двух лет (точнее, 811 дней) и вышел на замену на 85-й минуте. Жаль, что в таком провальном для «Монако» матче. «Ренн» растерзал монегасков и забил четыре мяча. Пару из них закатил, играя в большинстве. Александр Головин на поле не появился.

Игроки «ПСЖ» Фото: Xavier Laine/Getty Images

Несмотря на провал в матче с «Лионом», Люка Шевалье вновь вышел в основе парижан — и на этот раз сыграл куда увереннее, оформив три сейва. Кипер «Гавра» тоже старался (у него восемь сейвов), но «трёшку» всё равно пропустил. Тем не менее гости продемонстрировали очень смелую игру против фаворита, что отметил Луис Энрике — не хватило лишь класса.

Вне топ-5: сенсационное чемпионство в Беларуси, Моуринью нашёл предателей

«Аякс» снова проиграл — теперь уже «Эксельсиору» (1:2). «Фейеноорд» тоже провалился – в матче с НЕКом (2:4) – и отпустил лидирующий ПСВ (эйндховенцы, в свою очередь, обыграли НАК со счётом 1:0) в шестиочковый отрыв. «Порту» со «Спортингом» буднично разгромили соперников в Кубке Португалии со счётом 3:0. Веселее было у другого португальского топ-клуба.

«Бенфика» обыграла «Атлетико» из Лиссабона в 1/16 финала Кубка Португалии, однако не обошлось без скандала. Первый тайм закончили по нулям, что привело Жозе Моуринью в ярость. Тренер сделал четыре замены, забрал победу и дал огня в послематчевом интервью: обвинил нескольких футболистов в предательстве и признался, что в перерыве хотел сделать девять замен. Жозе не понравилось их отношение к игре — классика.

ПАОК продолжает чемпионскую гонку: на сей раз обыграл середняка «Кифисию». Магомед Оздоев появился на поле с первых минут, а Фёдор Чалов вышел на замену на 86-й. Никто из них не отметился результативными действиями — победу сделала связка Андрия Живкович – Тайсон.

Год назад «МЛ Витебск» выступал во втором по статусу дивизионе, а в прошедшие выходные стал чемпионом Беларуси. Команда разгромила «Гомель» (повела 4:0 уже к перерыву) и в следующем году сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Интересный факт: стоимость состава «МЛ Витебск», согласно Transfermarkt, составляет около € 7 млн. К примеру, составы «Факела» и «Ротора» оцениваются дороже.