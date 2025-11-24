Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян

В воскресенье вечером, 23 ноября, ушёл из жизни Никита Симонян. Легенде советского футбола было 99 лет – до уникального юбилея ему не хватило всего 10 с половиной месяцев. Никита Павлович оставался старейшим из живших олимпийских чемпионов.

Долголетию Симоняна удивлялись все. Спорт не отнял у него здоровье, как случилось со многими великими футболистами и тренерами, а, видимо, зарядил особой энергией. Ещё в 2015 году он исполнял обязанности президента РФС после отставки Николая Толстых.

«В чём секрет хорошей формы в 98 лет? Честное слово, сам не понимаю, в чём тут дело, – признавался в интервью «Чемпионату» Никита Павлович. – Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного. Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает. Надо бы обратиться к папе и маме, что родили такого сына».

Симонян – знаковая фигура для «Спартака». Лучший бомбардир в истории московского клуба. Он забил 135 голов в чемпионатах СССР, а всего отличился 162 раза в составе красно-белых. Только в конце 1980-х к нему приблизился Сергей Родионов, но всё же не догнал блестящего бомбардира прошлого.

Никита Симонян в составе «Спартака» Фото: «Чемпионат»

В «Спартак» Симонян попал в 1949-м в возрасте 22 лет. Рождённый в Армавире и выросший в Абхазии нападающий сначала играл в Москве за «Крылья Советов», после того как окончил среднюю школу и перебрался в столицу. Когда «Крылья» расформировали, молодой Никита предпочёл «Спартак» другому столичному клубу — «Торпедо». И не ошибся. Симонян сделал себе имя в «Спартаке», а сам помог не побеждавшему в чемпионате с 1939 года клубу вернуться на вершину.

В первом же сезоне в «Спартаке» нападающий забил 26 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. На следующий год превзошёл собственное достижение и наколотил 34 мяча – рекорд, который продержался 35 лет. Потом вслед за индивидуальными наградами к Симоняну пришли и трофеи. Он выигрывал золото со «Спартаком» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах. Кроме того, ещё раз победил в гонке бомбардиров в чемпионском 1953-м.

В то время Симонян почти каждый год входил в список 33 лучших футболистов страны, в том числе под первым номером на своей позиции. Разумеется, вызывался и в сборную СССР. Ездил на ЧМ-1958, где играл с капитанской повязкой и забил англичанам один из своих 10 мячей за национальную команду. В тот день нападающий «Спартака» стал автором первого гола сборной СССР на чемпионатах мира.

Однако главное достижение Симоняна в сборной – победа на Олимпиаде-1956 в Мельбурне. До 1988 года это было единственное олимпийское золото в истории главной команды страны. Так сложилось, что на том турнире Симонян оказался запасным, но вышел на поле в самом важном матче – в финале. Тренер Гавриил Качалин предпочёл опытного спартаковца молодому Эдуарду Стрельцову, игравшему в предыдущих встречах. Симонян помог сборной СССР добыть победу в матче с Югославией (1:0), а после награждения предложил Стрельцову свою золотую медаль.

«Эдуард – уникальное явление в футболе. Такие рождаются раз в век. Все прекрасно знают историю, как я ему отдавал олимпийскую медаль, поскольку он сыграл больше игр на турнире, чем я, а он дважды отказывался. У нас всегда были нормальные, добрые отношения. Он уважительно относился ко мне, так как разница в возрасте у нас была примерно 10 лет. Эдуард обращался ко мне не по имени, а называл Палыч», – рассказывал Симонян о своих взаимоотношениях с другой легендой нашего футбола.

Никита Симонян (справа) в товарищеском матче между сборными СССР и Англии в 1958 году Фото: PA Images via Getty Images

Последним в карьере Симоняна стал сезон-1959. Он закончил играть в 33. Никита Павлович ушёл из «Спартака», чтобы… вернуться в клуб через несколько месяцев уже в качестве старшего тренера по просьбе Николая Старостина. Команда свалилась на шестое место, так что требовалось возвращать ей чемпионскую силу. Молодой тренер пусть и не сразу, но справился и с этой миссией.

Симонян вспоминал, как ему дался переход из футболистов в тренеры: «Когда я закончил играть за «Спартак», планировал сначала отучиться в Высшей школе тренеров, а потом уже поработать в этом качестве. Я уже принял решение завершить карьеру футболиста, когда мы отправились в турне по Южной Америке. Мы играли в Венесуэле с колумбийским клубом «Санта-Фе». Тот матч был одним из лучших в моей карьере. Я забил тогда два мяча. А мне было уже 33 года. После матча я объявил о том, что хочу уйти из футбола. И комментатор Николай Озеров сказал мне, что я совершаю преступление, завершая карьеру в такой хорошей игровой форме. Я возразил ему: лучше самому закончить, чем ждать, пока тебя настоятельно попросят.

Тогда уже стала очевидна тенденция интенсивного омоложения всех команд. Сразу после нашего южноамериканского турне начальник команды «Спартак» Николай Старостин предложил мне стать старшим тренером вместо уволенного Николая Гуляева. Я был просто ошарашен, в чём и признался Николаю Петровичу. «Поможем», — сказал он с такой уверенностью, что у меня отпали все сомнения» (в интервью «Аргументам и Фактам»).

Обновив состав «Спартака», Никита Павлович привёл его к чемпионскому титулу на третий сезон. В 1962 году красно-белые взяли золото, обойдя на три очка московское «Динамо». Затем Симонян выиграл с командой два Кубка СССР. В 1965-м всё руководство «Спартака», включая тренера, было отправлено в отставку за «упущения в воспитательной работе» после того, как нападающий команды Юрий Севидов сбил на автомобиле известного учёного Дмитрия Рябчикова — тот впоследствии скончался. Однако «Спартаку» было некомфортно без Симоняна, и в 1967-м тренера вернули.

В сезоне-1969 Никита Павлович завоевал со «Спартаком» ещё один чемпионский титул, выиграв «золотую» гонку у киевского «Динамо». А в 1971-м в третий раз взял Кубок страны. Получил звание заслуженного тренера СССР.

Никита Симонян в качестве тренера Фото: «Чемпионат»

После сезона-1972 пути Симоняна с клубом, которому он отдал 23 года жизни как игрок и как тренер, окончательно разошлись. Но тренировать экс-спартаковец не закончил – отправился в Ереван, где сотворил настоящее чудо с «Араратом». До Симоняна местный клуб никогда не выигрывал ни чемпионат, ни Кубок СССР. Под руководством Никиты Павловича в первый же год команда взяла оба (!) трофея. В Высшей лиге обошла киевское и московское «Динамо», а также финишировавший четвёртым «Спартак» – на восемь очков. В кубковом турнире «Арарат» переиграл киевлян в финале. Армянские болельщики так радовались исторической победе в чемпионате, что на эмоциях порвали Симоняну одежду.

«Я, признаться, и не видел прежде такого проявления чувств, – вспоминал Никита Павлович. – Высыпали на поле болельщики, народные ансамбли – все верили в победу, готовились к ней, загремела музыка, пошли танцы. Улицы запружены народом. Гуляли, пели, наверное, до четырёх утра… На тротуарах появились мангалы, поплыл запах шашлыков. Люди выносили из домов кувшины с вином, не жалея ради такого случая запасов. Выражали свой восторг самым разнообразным способом – ездили, сигналя, на машинах, пели песни. Я всё время попадал в чьи-то объятия. Болели плечи от похлопываний, кому-то достался рукав моего плаща. От пережитой радости и от того, что делили её с тобой тысячи и тысячи людей, нельзя было не расчувствоваться».

Это был пик тренерской карьеры Симоняна. На следующий год «Арарат» пережил спад, как и бывает зачастую с командами, прыгнувшими выше головы. Хотя пятое место давало клубу путёвку в еврокубки, тренер ушёл в отставку, отправившись работать в Спорткомитет СССР. Команда больше золото не выигрывала.

Никита Павлович вернулся в Ереван в 1984 году, после того как возобновил клубную карьеру и отработал пару сезонов в одесском «Черноморце». Во второй раз он покинул «Арарат» в мае 1985-го. С тех пор Симонян не тренировал.

Никита Симонян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё в его тренерской карьере были два года в сборной СССР. Он возглавил национальную команду в марте 1977-го после ухода из неё Валерия Лобановского. Сборная не сумела попасть на Евро-1976 и начинала квалификацию на ЧМ-1978. Однако и при Симоняне команда не преуспела – финишировала второй в отборочной группе с Венгрией и Грецией. В квалификации Евро-1980 дела тоже не складывались, и в июле 1979-го Никита Павлович ушёл в отставку после ничьей в Финляндии (1:1). Хотя годом ранее тех же финнов его сборная разгромила в товарищеской встрече со счётом 10:2. С учётом товарняков Симонян одержал 21 победу в 32 матчах во главе национальной команды. Хорошая статистика, тем не менее в решающих играх не везло.

Со второй половины 1980-х Никита Павлович трудился на разных должностях как функционер. Был начальником сборной СССР и заместителем председателя федерации футбола. После развала Союза работал вице-президентом РФС. Участвовал в жеребьёвке российского ЧМ-2018 в качестве одного из ведущих. А совсем недавно, 18 октября, Симонян нанёс символический удар перед матчем между «Спартаком» и «Ростовом» и получил от главного клуба своей жизни памятную футболку с 99-м номером на спине в честь предъюбилейного дня рождения.

И вот теперь пришла печальная новость… Светлая память вам, Никита Павлович.