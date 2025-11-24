«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна

Печальная новость для всего российского футбола — 23 ноября стало известно о смерти Никиты Симоняна. Полтора месяца назад он отпраздновал 99-й день рождения. Вспоминаем главные цитаты легендарного человека.

О музыке

«Если бы не футбол, наверняка посвятил бы жизнь музыке. У меня хороший слух. В детстве, когда ещё жил в Сухуми, играл в духовом оркестре. Сначала считался второй трубой, затем – уже первой. Выступали на школьных вечерах, демонстрациях и даже на похоронах. Но трубачом всё-таки вряд ли стал бы. Меня привлекало амплуа дирижёра».

О футболе во время войны

«Фактически начал играть в военные годы. Хотя отец футбол ненавидел: «Что это за игра такая?» А меня футбол затянул. И когда нам нужно было с пацанами искать поля, мы всей шпаной садились на поезд, который шёл в Тбилиси. Останавливались в 12 км от Сухуми — в посёлке Гулрыпш, где тогда было поле. Играли там до упаду, а потом обратно шли пешком все эти 12 км. Питались фруктами, которые по пути росли».

О переходе в «Спартак»

«Московские «Крылья Советов» были расформированы решением высшего руководства партии. А я по решению руководства должен был перейти в «Торпедо». У меня даже была встреча с Лихачёвым, тогда директором завода ЗИЛ. Но, опять же, несмотря на все уговоры, я принял решение и перешёл в «Спартак». Во многом на моё решение повлияло то, что в «Спартак» тогда перебрались мои бывшие тренеры Горохов и Дангулов. У Горохова я вообще три года прожил в полуподвальном помещении, практически в чулане. Спал на сундуке. Вот так в «Спартаке» и оказался».

О клубном рекорде «Спартака» по голам

«Стремился забивать и забивал — конечно же, при содействии партнёров. Благодарен всем своим товарищам по команде: Николаю Дементьеву, Сергею Сальникову, которые постоянно выдавали мне филигранные пасы, Татушину, Исаеву, Ильину, Нетто, Парамонову. Вся команда отлично взаимодействовала и помогала забивать. Я старался чаще открываться, находить свободные зоны, вот мне и следовали передачи».

Об отказе сыну Сталина, который звал в команду ВВС

«Василий Сталин послал в Кисловодск военно-транспортный самолёт с двумя адъютантами. Они меня долго уговаривали. Применили чисто русский способ — напоили. Погрузили в самолёт и привезли в Москву, в особняк Василия Сталина. Я сел на диван, и тут появляется он сам, бросает фразу: «Я поклялся прахом своей матери, что ты будешь в моей команде. Сам понимаешь, что такие клятвы я даю нечасто. Отвечай». По молодости, по наивности, не понимая возможных последствий в случае отказа, но тем не менее зная одно — что из «Спартака» не хочу уходить, я сказал: «Хочу остаться в «Спартаке».

Сталин говорит: «Ну хорошо, иди». Я вылетел, рад, что так быстро закончилось. Но меня тут же вернули к Сталину: «Слышал, ты боишься препятствий со стороны Хрущева. Не бойся, я решу вопрос о переходе». Отвечаю: «Не сомневаюсь, что если дам согласие, то через пять минут буду в вашей команде. Только в «Спартаке» я состоялся как игрок благодаря партнёрам и тренерам. Разрешите мне там остаться!» Этим я его купил, наверное. Тут Сталин и говорит, обращаясь уже не только ко мне, но и к окружению: «Человек мне сказал правду в глаза. Иди и играй за свой «Спартак» – и запомни: в любое время я тебя приму с распростертыми объятиями. Спасибо тебе за правду, иди». И я помчался».

О том, как не стал ломать судьбу человека, от которого получил бутылкой по голове

«Когда я играл за «Крылья Советов», команду пригласили на торжественный вечер. Мы сидели наверху, в ложе — и сзади поднялся гам и крик. Оказалось, какой-то парень перебрал с алкоголем, стал буянить. Я попросил его быть тише. Потом попросил второй раз, третий, а на четвёртый… мне о голову разбилась бутылка. И вот мы все приехали в отделение — а милиционер говорит, что от меня зависит, заводить на человека дело или нет. Я немного подумал и попросил парня отпустить. Не стал ломать судьбу. Подумал про себя: ну, выпил человек, ничего не соображал, да бог с ним.

Потом, спустя много лет, ко мне подходит незнакомый мужчина и говорит: «Никита Палыч, помните, как вам в голову бутылкой запустили?» «Помню», — отвечаю. «Так вот, это я был. Спасибо вам большое, что тогда так отнеслись. Я пересмотрел свою жизнь. Многое изменил». Это я к чему говорю? В жизни бывает всякое. И судьба человека часто зависит от одного принятого или не принятого кем-то решения».

О тренерской работе

«Старался прививать своим командам тот футбол, в который играл сам. «Спартак» всегда действовал в комбинационной манере, и я пытался добиться его и в роли тренера. Конечно, нужны исполнители, которые смогут играть в такой футбол. Но и в «Спартаке», и в «Арарате» у меня такие игроки были».

Никита Симонян в качестве тренера Фото: «Чемпионат»

О современных футболистах

«Когда-то я ходил в Большой театр на Лемешева, на Козловского, в Малый — на Ильинского, в Художественный — на Яншина. Это были личности. Но футболисты тоже в своём роде — актёры. Как-то спросил Ильинского, почему он так внимательно за футболистами наблюдает. А он мне отвечает, мол, между нами много общего, вы отчитываетесь перед зрителями, и мы – тоже.

Есть такое понятие — преданность клубу. Ни Нетто, ни Татушин, ни Симонян не представляли, что могут покинуть родную команду. Сегодня на первом месте, к сожалению, деньги и контракты. Один знакомый сказал мне недавно, что я человек старой формации. А я ответил, что хочу в этой формации остаться. Как в прошлом, когда, выходя на поле, отчитывался перед зрителем, который должен получить удовольствие от моей игры».

О супруге

«Меня очень поддерживает моя семья, моя супруга (Людмила Новикова ушла из жизни в 2020 году. — Прим. «Чемпионата»). Персональная опека жены намного серьёзнее опеки лучших защитников. Я часто уходил от опеки персональшиков, но от супруги не уйдёшь. Приём пищи, лекарств – всё контролируется. Ну и сама работа, естественно. Она не дает расслабиться, стимулирует».

О внуках

«У меня три внука. Старший и средний болеют за «Спартак», а вот младший — за ЦСКА. Он, видимо, специально, увидев, что двое старших переживают за одну и ту же команду, из чувства противоречия выбрал другую. Я по этому поводу не убиваюсь, отношусь по-философски. Болеешь за армейцев — ну и на здоровье! Главное, что к футболу неравнодушен».

О передаче медалей и орденов в Зал славы «Спартака»

«Я решил: зачем же все эти медали будут лежать в моей квартире. Болельщики, которые придут в музей и увидят мои награды, будут меня вспоминать. Можно сказать, это станет продолжением моего выступления за «Спартак». Жизнь — она ведь не вечная… А сколько мне отведено — знает только бог… Но «Спартак» был, есть и останется в моём сердце до конца жизни».

Никита Симонян в шарфе «Спартака» Фото: «Чемпионат»

О долголетии

«Живу жизнью обыкновенного человека. Никакими особыми диетами и восточными гимнастиками никогда не увлекался. Поэтому объяснить секрет своего долголетия мне сложно. Разве что генами. Спасибо родителям — отцу и маме — за такое крепкое здоровье.

Честное слово, сам не понимаю, в чём тут дело. Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного. Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает»

О напутствии для молодого поколения

«Любите футбол, будьте преданными ему — и тогда футбол вас сполна отблагодарит».

В материале использованы цитаты «Матч ТВ» и «Советского спорта».