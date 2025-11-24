Защитник «Спартака», Тюкавин или юная звезда «Акрона». Кто был лучшим в 16-м туре РПЛ?

Позади первый тур второго круга Мир РПЛ. Впереди — кубковые встречи, а пока давайте определим лучшего футболиста минувшего уикенда. Мы отобрали нескольких кандидатов, а вы по традиции распределите их по местам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Игорь Дмитриев («Спартак»)
Молодой (21 год) футболист постепенно утверждается в статусе игрока основы «Спартака». Игорь в третий раз подряд вышел в стартовом составе на матч РПЛ. На этот раз ему не помешали ни смена тренера в команде, ни статус соперника. Игорь сполна оправдал доверие — оформил победный гол в дерби с ЦСКА (1:0). Дмитриев — первый россиянин, забивший за «Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ. Он отдал 85% точных передач, выиграл 10 единоборств из 17, совершил две успешные обводки и выполнил три отбора.
Кристофер Ву («Спартак»)
«Спартак» впервые за три тура отыграл «на ноль». На этот раз красно-белые прервали победную серию ЦСКА. Ву совершил 89% успешных действий в дерби — второй результат в «Спартаке». Защитник заработал на себе два фола, совершил меньше всего потерь из игроков стартового состава красно-белых, отдал 93% точных передач (лучший показатель в команде), совершил три успешные обводки и выиграл 11 единоборств из 15. Очень достойные цифры!
Дмитрий Пестряков («Акрон»)
18-летний футболист полностью перевернул игру с «Сочи» (3:2). «Акрон» «горел» 0:2, однако Пестряков забил два мяча за две минуты. Первый гол Дмитрия — космос! Шедевральный удар в касание в ближнюю девятку. Фиксируем важный момент: Дмитрий вышел на первое место в команде по количеству голов в нынешнем сезоне РПЛ (5). А ещё он забил во втором туре подряд. В матче с «Сочи» Пестряков нанёс пять ударов (все — в створ), совершил две успешные обводки и выполнил один отбор.
Данил Пруцев (Локо)
Пруцев хорошо зашёл в «Локомотив». Данил регулярно появляется в стартовом составе и помогает команде. В матче с «Краснодаром» полузащитник впечатлил большим объёмом работы. Плюс Пруцев отдал голевой пас на Александра Руденко. Данил выиграл восемь единоборств из 11, выполнил две успешные обводки и совершил четыре отбора. Теперь у него 4 (1+3) очка по системе «гол+пас» в составе «Локомотива».
Константин Тюкавин («Динамо»)
Первый матч «Динамо» после ухода Валерия Карпина получился успешным. Команда победила с крупным счётом, а всё началось с гола Тюкавина. Константин после игры сказал, что в том эпизоде «подставил клюшку». Кстати, это был единственный удар нападающего в матче. А ещё он отдал 20 точных передач из 28 (две оказались ключевыми) и совершил четыре перехвата. Важный нюанс – в протоколе это останется без внимания, но именно Тюкавин отлично начал атаку на второй гол хозяев. Что касается забитого мяча, то это всего второй гол Константина в РПЛ-2025/2026, но он пропустил немало времени на старте сезона из-за травмы.
Лучшим был другой игрок
Возможно, в списке не хватает другого футболиста. Александер Джику провёл отличный матч с ЦСКА, Вендел забил за «Зенит», Дуглас Аугусто был полезен во встрече с «Локомотивом». Вратарь «Балтики» Максим Бориско помог команде отыграть «на ноль» во встрече с «Оренбургом», а Артём Карпукас хорошо показал себя в матче с чемпионом.
Сесар Монтес («Локомотив»)
«Локомотив» снова не проиграл «Краснодару» — 1:1. Действующий чемпион набрал всего лишь одно очко из шести возможных в матчах с красно-зелёными в этом сезоне. Монтес — автор запоминающегося сейва в концовке встречи. Мексиканец занял место в воротах и отбил головой летевший в сетку мяч. А ещё Сесар выиграл восемь единоборств из 11 и совершил три отбора. Ещё один хороший матч! В дуэли с Джоном Кордобой равенство — каждый из них выиграл по три единоборства из шести.
Артём Дзюба («Акрон»)
Опытный нападающий пропускал матчи 14-го и 15-го туров РПЛ. В 16-м вышел на замену — получилось довольно успешно. Первый матч после травмы — и сразу два голевых паса! Когда Дзюба появился на поле, его команда проигрывала с разницей в два мяча. Сам Артём включился при счёте 1:2. Сначала ассистировал Пестрякову, потом — Марату Бокоеву. Кстати, сам Артём завершил встречу без единого удара по воротам соперника. Четыре выигранных единоборства из 10, один перехват, восемь точных передач из 13 — статистика Дзюбы.
Мирлинд Даку («Рубин»)
Албанец прервал ужасную серию в РПЛ — забил впервые за два месяца. Рашид Рахимов постоянно отмахивался от журналистов, мол, такие серии бывали даже у звёзд мирового футбола. Но «Рубину» очень нужны голы Даку, ведь он забивает чаще, чем вся остальная команда. На этот раз Мирлинд прекрасно разобрался с защитой и вратарём в матче с «Ахматом» (1:0). Форвард заработал на себе три фола (больше всех во встрече), выиграл четыре верховых единоборства из семи, совершил два отбора. Однако всё это омрачила серьёзная травма Даку спустя несколько минут после гола. Здоровья, Мирлинд!
Химми Марин («Крылья Советов»)
Самарская команда победила в РПЛ впервые с сентября. Сколько голов было у Марина до встречи с «Ростовом» (2:0)? Ни одного! На этот раз Химми успокоил всех. Роскошный удар с места в дальний угол — вынимайте. После того как счёт стал 2:0, вопросов о победителе матча уже ни у кого не возникало. Марин отдал 15 точных передач из 20, заработал один фол, выполнил одну успешную обводку и совершил один перехват.
Максим Глушенков («Зенит»)
Максим очень вовремя включился. Его команда провела средний (мягко говоря) по качеству первый тайм в Нижнем Новгороде. А потом за дело взялся Глушенков. Сначала забил сам. Спасибо Луису Энрике за голевой пас и футболистам «Пари НН» — за провал в обороне. После этого Максим поучаствовал и во второй голевой комбинации. Правда, на этот раз не забил и не отдал результативный пас. На флеш-интервью Глушенков сказал, что его команда играла ужасно. Сам футболист оформил результативное действие в четвёртом матче РПЛ подряд.
Диего Коста («Краснодар»)
Коста — очень важный футболист для обороны действующего чемпиона России. В матче с «Локо» Диего был очень нацелен на чужие ворота — нанёс четыре удара (два — в створ). Но куда важнее, как он играл в обороне. 26 возвратов мяча — лучший результат среди всех участников матча наряду с Артёмом Карпукасом. 92% точных передач, 11 выигранных единоборств из 16 (пять из пяти — на чужой половине поля). Такие легионеры однозначно нужны нашему чемпионату. К слову, Коста выиграл единоборства у шести игроков «Локомотива». Только Зелимхан Бакаев завершил дуэль с ним вничью — 3:3.