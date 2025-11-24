«Слова Гаича после дерби — бред, не надо это слушать». Разбор судейства в 16-м туре РПЛ

Мир РПЛ вернулась после паузы на сборной и дала нам большой тур. Московское дерби, матч лидеров чемпионата – всё это должно было стать серьёзным испытанием для судей. Как они справились со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 16-м туре и первом круге чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже – его экспертиза по всем восьми встречам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

В первую очередь надо сказать о больших изменениях. Несколько новых арбитров РПЛ получат эмблемы ФИФА. Во-первых, это Алексей Сухой – за него я рад персонально: долгий путь, хорошая работа, на него стоило обратить внимание гораздо раньше. Также Шафеев – его ведут долго, сейчас настал момент. И ещё эмблему ФИФА получит Егор Егоров. Он очень быстро взлетел! Быстрее был, пожалуй, только Безбородов. Видимо, работают гены: папа арбитр – сын арбитр, харизма тут присутствует. У Егорова всё получится, это один из наших будущих топов. Все, кроме Сухого, ребята молодые. Также Фёдоров получил эмблему VAR. Списки были поданы в ФИФА, их обосновали, и там их приняли. В первую очередь – это даёт судьям статус. В ФИФА тоже следят за российскими арбитрами, просто так эмблемы бы не подтвердили. А дальше – к работе судей в этом туре.

«Акрон» — «Сочи» — 3:2

Это пятая игра для Сергея Чебана – жалуют его не особо, хотя это тоже арбитр ФИФА. При этом Чебан не работает на статусных играх – для меня это непонятно. Арбитр РПЛ должен уметь работать на всех матчах. Чебану дали эмблему ФИФА, он уже может судить любые игры на уровне РПЛ: неважно, дерби это или лидеры играют. Но с Чебаном этого не происходит. У него пять матчей за 16 туров – это очень мало, просто ни о чём. Средняя оценка у него только сейчас стала 8,0. Когда арбитр ФИФА пропускает шесть туров – это неприемлемо.

Что касается встречи в Самаре, то тут играли аутсайдеры, матч за шесть очков – достаточно сложный. Отработал нормально, по моментам претензий нет. Но один раз предъявить себе он повод всё же дал – на 80-й минуте. И повод он дал своей нерешительностью. «Акрон» забил гол после подачи углового, а Чебан ничего не показал: ни на центр, ничего. Просто пошёл в кучу игроков. Так нельзя! Он должен был жестом руки засчитать гол «Акрона». В итоге его действия были непонятны ни футболистам, ни зрителям. Это мы на повторе видим, что вратарь споткнулся о ногу своего же защитника. А в поле и на стадионе сначала никто ничего не понимал. Конечно, это не ошибка Чебана, гол засчитан правильно, однако нужно было чётко зафиксировать решение, а не ходить там и бродить. Ну а по игре (а не по методике), вопросов нет.

Оценка Чебана – 8,4.

Сергей Чебан Фото: ФК «Акрон»

«Оренбург» — «Балтика» — 0:0

Очередная хорошая работа Сараева. Почему его мариновали до 10-го тура – вопрос открытый. Видимо, подводили через Кубок. Скорее всего, там что-то не нравилось – именно в кубковых матчах. По игре комментарий тут один: на 47-й минуте он правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга», а Шадыханов верно не вмешался. Фола там не было.

Оценка Сараева – 8,4.

«Спартак» — ЦСКА — 1:0

Первый момент для обсуждений – в самом начале, столкновение Максименко и Кругового. Со стороны Максименко не было грубой игры — это раз. Два — Круговой мяч просто прокинул, тот, очевидно, уходил за линию ворот, это очень важно здесь. Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового. Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости. Так что это игровое столкновение, нарушения не было. Правильное решение — продолжить игру.

Гол «Спартака» — тоже нормальный. Действия Дмитриева — это не влияние на Акинфеева. Тот уже был в полёте, шёл к мячу, пытался в него сыграть и не успел. А офсайда при угловом быть не может. Что касается слов Гаича после матча, что там якобы была рука – не надо это слушать, это просто бред. Во-первых, никакой руки там не было. Во-вторых, никто из футболистов после встреч не выйдет и не скажет: «Какой хороший судья, пусть всегда нас судит». Так что на эти эмоции ЦСКА после игры внимание обращать не стоит, если бы такой момент был в обратную сторону – гости даже внимания бы не обратили.

Главный момент матча – другой, это пенальти на 57-й минуте, который Карасёв потом отменил. Момент сложный и составной, при этом у VAR тут было два видео. Первый эпизод – фол на футболисте ЦСКА в центре поля, после которого пошла вертикальная атака «Спартака». Карасёв момент видел и нарушение не зафиксировал, жестом показал игроку ЦСКА подниматься. Думаю, потому что он видел – футболист сначала продолжил игру, не упал, а уже потом, понимая, что мяч он не достанет, свалился. Есть в судействе понятие: «игрок отказывается от дальнейшей борьбы». Вот тут футболист ЦСКА от неё отказался. Далее – сам момент с пенальти. Для восприятия на поле – эпизод сложный: нужно было увидеть контакт мяча и ноги защитника. Так вот: Дивеев играл не в ногу, он тянулся к мячу, пытался сыграть в него. И контакт мяча и носка ноги Дивеева был. Тут нет смысла рассуждать, насколько сильный был этот контакт или слабый. Защитник тянулся к мячу, коснулся его – значит, все основания для отмены пенальти были. Ну а самым простым для Карасёва было бы зафиксировать фол в центре. Может, если бы Карасёв назначил пенальти и после просмотра VAR, ему бы показали повтор эпизода с фолом в центре поля.

Базовая оценка у этой игры 8,5 – повышенная сложность. И Карасёв в целом справился. Но так как ходил на VAR, то выше 8,4 оценка быть не может.

Оценка Карасёва – 8,4.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0

Кукуян тут отработал спокойно и на опыте. Борьбы было навалом, фолов хватало, и это игра для Кукуяна – тут угадали с назначением. Павлу такое нравится – он много общался с игроками, объяснял, а планку единоборств выдержал абсолютно. Он такое любит, буквально дирижировал игрой.

Оценка Кукуяна – 8,4.

«Крылья Советов» — «Ростов» — 2:0

Целовальников – молодой арбитр, считался перспективным, да и сейчас таким, думаю, считается. Но старт РПЛ провалил, после чего пропустил девять туров – это очень много. Вернулся в 15-м туре – было нервно, сейчас, в 16-м – уже получше. Ему будто не хватает хорошего наставника, анализа своей работы.

По игре всё было спокойно. На 70-й минуте судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев». Однако надо бы работать над методикой, над общением с игроками – тут сначала игроки не поняли, назначил он пенальти или фол в другую сторону. Целовальникову бы посмотреть на работу Кукуяна и Чистякова: как они перемещаются по полю, как общаются с игроками. Иначе это плохо кончится. Ну а департаменту персонально бы с ним поработать, а не просто наказывать, сажая без работы.

Оценка Целовальникова – 8,4.

Владислав Целовальников Фото: ФК «Крылья Советов»

«Пари НН» — «Зенит» — 0:2

Здесь работал Танашев, один из лидеров по количеству назначений в этом сезоне. Хотя он для него первый. Тут надо отмечать хорошую работу департамента, что так подвели человека. Ошибки у него будут, конечно, это нормально. Но по нему видно, что вряд ли их будет много и они будут необъяснимы.

Ну а в матче в Нижнем Новгороде их не было, достаточно несложная игра. На 90+5-й минуте он правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита»: мяч попал в руку игроку гостей, однако она ненаказуемая.

Оценка Танашева – 8,4.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 3:0

Здесь работал Буланов. Стоит говорить про вторую жёлтую игроку Махачкалы на 70-й минуте. По мне – она правильная, показана за грубую игру. Главное тут – дополнительное движение футболиста гостей, ладонью попал по лицу соперника, отодвигал его. Так что для меня вопросов тут нет, нормальное решение, хотя кто-то может посчитать его дискуссионным. Также отметил бы момент на 78-й минуте, тут Буланов верно не назначил пенальти в ворота «Динамо». Момент очень похож на эпизод с Максименко и Круговым, только здесь мяч не так очевидно уходил за линию ворот. Хотя в действиях Лунёва также не было безрассудства. Но если бы мяч попал в перекладину – думаю, был бы пенальти, потому что тогда это было бы лишением явной возможности забить гол. «Динамо» и Лунёву повезло, что мяч ушел за линию ворот. Ну а главное для арбитров и для зрителей – все было одинаково, что в дерби, что здесь.

Оценка Буланова – 8,4.

Евгений Буланов с игроками Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1

Это вторая игра очень серьёзного уровня для Егора Егорова. И этот матч стоит посмотреть всем скептикам. Не знаю, увидят ли они, но у Егорова отличное понимание футбола, есть харизма, есть решительность. Я сразу знал – он не «поплывёт», стержень присутствует. Правда, так хватать игроков, как он схватил Пруцева – не стоит. Пока авторитета большого он не наработал, это не Карасёв. Хотя того же Кордобу он вряд ли так схватил бы. Но и общение с Джоном тут было на уровне – высший пилотаж.

Отдельно нужно разобрать момент на 47-й минуте. Это очень сложный для зрителей эпизод. Во-первых, игрок «Краснодара» тут опередил Комличенко. Во-вторых, он сыграл в мяч, тут есть контакт носки и мяча. Насколько он серьёзный, как и в моменте Дивеев — Зобнин, спорить не надо, главное – он есть. Ну и в-третьих: есть движение от Комличенко не к мячу, а к ноге соперника. Егоров мог и фол в атаке свистнуть – было бы по делу. Но о пенальти тут речи точно не идёт. Плюс, что важно, Николай уже приучил, что в «Локо» он летит в защитника при быстрых атаках. Базовая оценка у этого матча 8,5, однако за этот момент она повышается.

Оценка Егорова – 8,6.