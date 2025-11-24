Топ-события вторника: «Челси» — «Барса» в ЛЧ, «Спартак» — «Ак Барс» в КХЛ, НХЛ и баскетбол

Насыщенное 25 ноября: Кубок России по футболу, «Ман Сити» — «Байер» и «Наполи» — «Карабах» в Лиге чемпионов, Дёмин в НБА и много хоккея!

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Овечкин начнёт новую голевую серию?

Александр Овечкин в последнем матче прервал голевую серию, а «Вашингтон» проиграл «Тампе» со счётом 3:5. А в «Коламбусе» есть свои российские герои – Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков держат уровень. Кирилл сейчас вообще идёт по показателю «очко за игру», а недавно 12 встреч подряд набирал очки. В последних трёх, правда, у Марченко ни одного. Прервёт неудачную серию?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Кучеров пропустит матч?

Никита Кучеров после тяжёлого начала сезона привычно разошёлся, а в последней игре даже набрал три очка. Но матч россиянину пришлось завершить досрочно из-за полученного повреждения. Остаётся надеяться, что Никита появится на льду как можно скорее. Однако расцвёл не только Кучеров, но и Василевский, который в последних встречах хорош, как в лучшие времена. Получится ли у Андрея сделать «сухарь»?

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: отличится ли Панарин?

В игре с «Ютой» Артемий Панарин прервал серию без голов, которая составляла пять матчей. Но дела у его команды совсем расклеились – «Рейнджерс» неудачно съездили на выезд, проиграли все встречи, а в сумме серия составляет уже пять игр. Удастся ли прервать её с «Сент-Луисом»?

Салливан — об игре Панарина: Главный тренер «Рейнджерс» провёл беседу с Панариным о необходимости игры в обороне

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: второе дерби для Дёмина получится удачнее первого?

Два клуба из Нью-Йорка решают совершенно разные задачи по ходу этого сезона. «Никс» бьются за выход в плей-офф с более комфортного для себя места, а «Нетс» — стараются воспитать перспективную молодёжь в надежде на ещё один хороший пик на драфте НБА. Прошлая встреча «Нью-Йорка» и «Бруклина» завершилась крайне уверенной победой первых (134:98). Ждать разгрома и в этот раз или Егор Дёмин и компания дадут бой?

🏀 5:30: «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «солнечные» снова удивят?

«Финикс» продолжает удивлять. Никто не ждал от клуба из Аризоны такой игры — команда одержала 10 побед в последних 12 матчах чемпионата, при этом обыгрывая номинальных фаворитов один за одним. К сожалению, Кевин Дюрант не сразится со своей бывшей командой, но в «Хьюстоне» есть немало игроков, которые могут сделать результат и без главной звезды. Кому достанется победа?

♟ 12:30: Нодирбек Якуббоев — Андрей Есипенко, Кубок мира — 2025, матч за третье место, вторая партия

Интрига: пройдёт ли россиянин в турнир претендентов?

Жуткий зевок Андрея Есипенко в решающей партии полуфинала не сломал российского гроссмейстера. В первой партии матча за третье место он играл здорово: получил заметное преимущество, казалось, подрастерял его, но всё же добился своего. Во второй серии схватки ему играть чёрными. Если сумеет закончить партию хотя бы вничью, то займёт третье место на Кубке мира и главное – получит путёвку в турнир претендентов. Давай, Андрей! За тебя болеет вся страна!

⚽️ 18:00: «Торпедо» Москва — «Балтика», Кубок России, 1/4 финала, этап 1 (Путь регионов)

Интрига: выбьет ли «Торпедо» клуб РПЛ из Кубка России?

У «Торпедо» отвратительное положение в Лиге Pari — третье с конца место в таблице. В минувшем туре чёрно-белые проиграли на выезде ульяновской «Волге» (0:2). А вот «Балтика» по-прежнему располагается в верхней части таблицы РПЛ — пятое место. Плюс команда не уступает во всех турнирах на протяжении четырёх матчей. «Торпедо» дважды одолело соперника в трёх прошлых встречах. Получится ли на этот раз?

Знакомимся с судейскими назначениями: Объявлены судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути регионов Кубка России

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: серия поражений «Нефтехимика» прервётся?

Нижнекамцы поражают многих в этом сезоне – «волки» идут на пятом месте в конференции, отлично играют. Но четырёхматчевая серия поражений позволила «Трактору», «Амуру» и «Барысу» приблизиться. «Авангард» же, напротив, вышел на победную тропу, уверенно переиграв всех оппонентов за две недели. Шансов у «Нефтехимика» нет?

🏒 19:30: «Спартак» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как «Спартак» проведёт первый матч без Ковалёва и Кравчука?

В «Спартаке» после звонкого поражения в Минске с теннисным счётом приняли решение провести изменения в тренерском штабе – Ковалёв и Кравчук покинули команду, а Олег Кваша её пополнил. «Ак Барс» последние две встречи выиграл, а Александр Барабанов забил в каждой из них. Забросит и «Спартаку»?

⚽️ 20:30: «Арсенал» Тула — «Рубин», Кубок России, 1/4 финала, этап 1 (Путь регионов)

Интрига: справится ли «Рубин» с набравшим ход «Арсеналом»?

«Арсенал» в прошлом раунде Кубка России справился на выезде с «Факелом» — 3:2. После этого команда Дмитрия Гунько одержала три победы в следующих четырёх матчах в Первой лиге и поднялась на девятое место. «Рубин» в прошедший уикенд одолел дома «Ахмат» (1:0) и прервал серию без побед в РПЛ. Казанский клуб обыграл соперника четыре раза в пяти прошлых встречах. А кому достанется победа на этот раз?

Неприятная новость для фанатов казанского клуба: Рахимов — о травме Даку: состояние не очень хорошее

🎦 ⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Юнион», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: продлит ли «Галатасарай» победную серию в турнире до четырёх матчей?

«Галатасарай» ужасно стартовал в ЛЧ — 1:5 во встрече с «Айнтрахтом». Правда, после этого турецкий клуб одержал три победы подряд и заметно улучшил положение в таблице. А что «Юнион»? Три поражения в четырёх матчах, 12 пропущенных мячей. Неудивительно, что бельгийский клуб оказался за пределами топ-24. «Галатасарай», в свою очередь, рубится за место в первой восьмёрке. Турецкий клуб считают фаворитом встречи. Но оправдает ли он этот статус?

⚽️ 23:00: «Наполи» — «Карабах», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: обыграет ли «Наполи» чемпиона Азербайджана?

«Наполи» пока совсем не впечатляет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — одна победа в четырёх турах. А вот «Карабах» набрал на три очка больше. Тут вам и победа в Лиссабоне в матче с «Бенфикой» (3:2), и достойный результат во встрече с «Челси» (2:2). Если неаполитанцы не обыграют такого соперника, то их шансы на выход в плей-офф заметно сократятся. Пару дней назад «Наполи» одолел «Аталанту» (3:1) в Серии А. Теперь команде Антонио Конте нужно переиграть чемпиона Азербайджана.

Конте считает соперника неожиданностью Лиги чемпионов: Конте высказался перед матчем «Наполи» с «Карабахом» в ЛЧ

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Манчестер Сити»?

10 очков из 12 возможных, 10 забитых мячей, три пропущенных — статистика «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. У «Байера» всё хуже — только пять очков из 12 возможных. Впрочем, в прошлом туре немецкий клуб справился на выезде с «Бенфикой» (1:0). Команда из Леверкузена одержала три победы подряд во всех турнирах, в то время как «Манчестер Сити» в прошлом туре АПЛ уступил «Ньюкаслу» (1:2). Вернётся ли команда Хосепа Гвардиолы на победный путь?

Гвардиола придаёт предстоящей игре важное значение: «Чрезвычайно важная игра». Гвардиола высказался о матче с «Байером» в ЛЧ

⚽️ 23:00: «Челси» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: кто победит в битве двух топ-клубов Европы?

Команды — соседи по таблице Лиги чемпионов. «Челси» не проигрывает в течение пяти матчей во всех турнирах. Четыре из них оказались для лондонского клуба победными. Команда Энцо Марески поднялась на второе место в таблице АПЛ. «Барселона» успешно вернулась на «Камп Ноу» — разгромила «Атлетик» (4:0) в чемпионате Испании. Сине-гранатовые по-прежнему занимают второе место в Примере, хотя отрыв от «Реала» сократился до одного очка. Команды не играли друг с другом в Лиге чемпионов с 2018 года. Тогда «Барса» прошла соперника в 1/8 финала (1:1, 3:0).

⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: одержит ли «Ювентус» первую победу в ЛЧ под руководством Спаллетти?

Итальянский клуб набрал три очка в общем этапе Лиги чемпионов, норвежский — два. «Будё-Глимт» уступил два раза подряд, а «Ювентус» трижды сыграл вничью в четырёх турах. Ни у той, ни у другой команды до сих пор нет ни одной победы в турнире. Прервёт ли кто-то из них эту серию? Нас в первую очередь интересует, как сыграет вратарь Никита Хайкин. Пока у него нет ни одного «сухаря» в турнире. Плюс «Ювентус» проведёт второй матч в ЛЧ с Лучано Спаллетти. В первом была ничья. Как сложится второй?