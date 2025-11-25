€ 5 млрд – от телевидения, € 750 млн – от спонсоров, клубы тоже могут быть довольны! Кто помогает организации мощно увеличивать выручку?

Успех нового формата ЛЧ — в огромной прибыли. А теперь у УЕФА ещё и космический контракт

Во время чемпионата Европы 1992 года в Швеции УЕФА впервые заглянул в будущее. До запуска Лиги чемпионов, смелого ребрендинга престижного Кубка европейских чемпионов, оставалось всего несколько месяцев. Тогда боссы руководящего органа собрались, чтобы представить, как может выглядеть их новый флагманский турнир. Когда управляющий директор швейцарского агентства TEAM Marketing (эта компания занималась ребрендингом) Крэйг Томпсон показал эскизы бренда чиновникам из УЕФА, то все присутствующие в унисон выдохнули: «Это потрясающе!»

Легендарно Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Центральным элементом бренда Лиги чемпионов стал логотип со звёздным мячом, созданный лондонским дизайнером Филом Клементсом. Этому мячу было суждено завоевать мир. Спустя более трех десятилетий он остаётся практически неизменным – настоящий синонимом самого престижного турнира в клубном футболе. Турнира, благодаря которому годовой доход УЕФА по итогам сезона-2023/2024 составил € 3,5 млрд. Для сравнения: годовая выручка в начале прошлого десятилетия не превышала € 1,5 млрд.

Сейчас у еврокубков новый формат – швейцарская система. Который много и часто критикуют. А мы рассказываем, как смена формата еврокубков и партнёрство с новым маркетинговым партнёром помогают УЕФА богатеть.

«ПСЖ» заработал больше всех в Лиге чемпионов — 2024/2025 – € 148,4 млн

Наилучшим образом динамику доходов главного органа европейского футбола иллюстрирует внедрённая в прошлом сезоне реформа Лиги чемпионов и остальных еврокубковых турниров. УЕФА запустил трёхлетний экспериментальный цикл по швейцарской системе с участием 36 команд на общем этапе, и это мгновенно дало результат. По итогам сезона-2024/2025 (первого с новой системой) доход увеличился до € 4,4 млрд – это на € 900 млн больше, чем в предыдущей кампании .

Общая прибыль, согласно отчёту организации, составила € 3,548 млрд – это позволило УЕФА в нынешнем сезоне выделить рекордный призовой фонд для участников еврокубков в размере € 3,317 млрд. Бо́льшая часть этой суммы достанется клубам, соревнующимся в Лиге чемпионов (€ 2,46 млрд, 74,1%) – это на € 435 млн больше, чем до реформы . Участники Лиги Европы борются за € 565 млн (17,02%) – плюс € 100 млн. В Лиге конференций призовые выросли на € 50 млн и составили € 285 млн (8,6%). Также € 9 млн (0,28%) предусмотрено в качестве призовых для матча за Суперкубок УЕФА.

Остальная часть прибыли будет направлена на выплаты призовых в женской Лиге чемпионов УЕФА (€ 22 млн) и Юношеской лиге УЕФА (€ 3 млн), а также распределена среди клубов, не участвующих в еврокубках. Оставшиеся деньги пойдут на покрытие организационной деятельности УЕФА.

Значительный рост призовых в Лиге чемпионов позволил увеличить выплаты клубам за участие, победы, ничьи, а также нарастить бонусы.

За выход в 1/8 финала можно заработать € 11 млн (прежде – € 9,6 млн).

Четвертьфинал стоит € 12,5 млн (было € 10,6 млн).

Полуфинал – €15 млн (вместо € 12,5 млн).

Финал – € 18,5 млн (было € 15,5 млн).

Плюс – бонус за победу в турнире в размере € 6,5 млн (было € 4,5 млн).

Такая система позволила в 2025 году победителю турнира «ПСЖ» заработать в еврокубках огромную сумму – € 148,4 млн. Финалист «Интер» получил от УЕФА € 136,6 млн по итогам сезона. На третьем месте по доходам от Лиги чемпионов оказался лондонский «Арсенал» (€ 117 млн). Если сравнивать эпохи, то в сезоне-2006/2007 выигравший кубок с ушами «Милан» заработал в Лиге чемпионов € 39,9 млн.

В сезоне-2024/2025 «ПСЖ» заработал € 837 млн, из них почти € 150 млн – в ЛЧ Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Стриминговые платформы увеличат медиадоход УЕФА до € 5 млрд в год

«Будучи некоммерческой организацией, УЕФА использует свою бизнес-модель, чтобы способствовать стремлению обеспечить дальнейшее процветание европейского футбола на всех уровнях. Более 97% нашей чистой прибыли возвращается в футбол, что наглядно отражается в ощутимых результатах. Это подчёркивает путь, по которому мы намерены следовать в будущем», – гордится президент УЕФА Александер Чеферин.

Растёт, конечно, и суммарная выручка клубов. В среднем доходы европейского клубного футбола за последние 10 лет ежегодно увеличиваются не менее чем на € 1 млрд в год. И главным драйвером здесь служат именно клубные турниры УЕФА (и конкретно ЛЧ). Сейчас доступен отчёт УЕФА о заработках клубов за 2023 год – суммарная выручка клубов в Европе тогда выросла на € 2,9 млрд по сравнению с предыдущим циклом – достигла рекордного уровня в € 26,8 млрд. Это почти на € 7 млрд больше, чем перед началом пандемии. Следующий отчёт организация опубликует в начале 2026 года. Согласно анализу Deloitte Football Money League, в 2023 году около трети от общей выручки пришлось на 20 топ-клубов Европы. Первым футбольным клубом, заработавшим более € 1 млрд, стал мадридский «Реал». Следом в списке расположились «Манчестер Сити» (€ 837,8 млн), «ПСЖ» (€ 805,9 млн), «Манчестер Юнайтед» (€ 770,6 млн) и «Бавария» (€ 765,4 млн).

Наибольший доход УЕФА получает от продажи медиаправ Фото: LightRocket via Getty Images

Традиционно основным источником дохода европейских клубов являются поступления от телевизионных контрактов, суммарно принёсшие клубам всех лиг € 8,5 млрд. Это почти в три раза больше, чем 10 лет назад. Бо́льшая часть выручки пришлась на пятерку лучших национальных лиг – английскую Премьер-лигу, испанскую Ла Лигу, итальянскую Серию А, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1.

Теперь УЕФА намерен значительно преуспеть в увеличении поступлений от вещателей. Согласно действующему трёхлетнему контракту, заключённому до 2027 года, организация ежегодно зарабатывает от ТВ € 3,3 млрд. Однако этой осенью УЕФА пересмотрел свою концепцию заключения сделок с традиционными вещателями и привлёк к сотрудничеству популярные стриминговые платформы.

К тендеру на телевизионные права на еврокубки в Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции на четырёхлетний цикл (2027-2031) были допущены в том числе такие известные платформы, как DAZN, Netflix, Paramount+, Disney, Apple TV, YouTube и Amazon. В итоге Paramount+ произвела фурор в Британии – компания сместила традиционного вещателя TNT Sports в качестве транслятора Лиги чемпионов, что позволило УЕФА заработать вместо £ 1,2 млрд на £ 700 млн больше .

В целом, по данным The Times, рост стоимости прав на пяти ведущих рынках в цикле 2027-2031 зафиксирован на 20%, что позволит УЕФА зарабатывать на этих площадках € 2 млрд в год. Прогнозируется, что с учётом будущих тендеров в других странах УЕФА вполне по силам суммарно аккумулировать за медиаправа до € 5 млрд за сезон .

Relevent Sports помогла УЕФА заключить две сделки на общую сумму почти в $ 3 млрд

Мощный импульс развитию маркетинговой стратегии УЕФА придало заключённое в прошлом году сотрудничество с американским промоутерским агентством Relevent Sports. Это партнёрство положило конец 34-летнему сотрудничеству УЕФА со швейцарской компанией TEAM Marketing, которая не только придумала бренд Лиги чемпионов, но и все эти годы успешно его развивала. Однако стратегия по привлечению наиболее платёжеспособных партнёров, предложенная американским агентством (принадлежит владельцу команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Майами Долфинс» Стивену Россу), видится руководителям европейского футбола перспективнее.

Новый формат ЛЧ подарил много топ-матчей уже на первой стадии турнира Фото: Offside via Getty Images

Relevent Sports была основана в 2012 году и за это время наладила плодотворное сотрудничество с ведущими европейскими футбольными лигами – АПЛ, Бундеслигой и Ла Лигой, успешно реализуя их коммерческие и телевизионные права в США и в других регионах. Три года назад агентство начало сотрудничество с УЕФА в качестве эксклюзивного продюсера на продажу в Штатах медиаправ Лиги чемпионов и других еврокубков. Relevent выбила для организации шестилетний контракт на $ 1,5 млрд с крупнейшей американской вещательной сетью Paramount Global. По предыдущему соглашению УЕФА зарабатывал лишь $ 150 млн в год, отмечает Sportico.

Помимо успешного продвижения продуктов своих партнёров, в прошлом году агентство подтвердило могущество и влияние победой в суде над Международной федерацией футбола. Тяжба тянулась с 2019 года, когда ФИФА запретила иностранным клубам и лигам проводить официальные матчи в США, но Relevent Sports доказала незаконность подобных ограничений. Летом 2025 года агентство получило разрешение от Ла Лиги и УЕФА на проведение 20 декабря в Майами матча чемпионата Испании «Барселона» – «Жирона», однако игру в итоге отменили из-за протеста профсоюза игроков. Но руководство Relevent Sports не теряет надежду и обещает УЕФА однажды провести в Америке финал Лиги чемпионов.

Тем временем новый партнёр управляющего органа европейского футбола увеличивает его доходы в других секторах. Помимо скорой телевизионной сделки со стриминговыми компаниями, в начале ноября Relevent способствовала смене главного пивного спонсора УЕФА. Сотрудничающая с организацией с 1994 года нидерландская пивоварня Heineken после окончания своего контракта в 2027-м уступит место бельгийской пивоваренной корпорации Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Это позволит УЕФА увеличить доход на 66% – со $ 139 млн в год, которые платит Heineken, до $ 232 млн в год от AB InBev. Как и в случае с медиаправами, новая сделка будет оформлена не на три года, а на шесть лет, и принесёт европейскому футболу $ 1,392 млрд.

Ожидается, что привлечение Relevant новых спонсоров способствует выходу УЕФА на новый уровень заработка от коммерческих сделок в размере € 750 млн в год. В нacтoящee время выручка от этой деятельности приносит организации не более € 550 млн за сезон.