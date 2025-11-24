«Ротор» завалил важнейший матч. Целый тайм играли в большинстве, но пропустили ещё!

«Ротор» и «Челябинск» закрывали 20-й тур Лиги Pari в Волгограде. У обоих клубов перед матчем в активе было по 29 очков. Волгоградцы и челябинцы борются за попадание в топ-4 таблицы, поэтому победа в очной встрече была ценнее вдвойне. Хотя нынешняя форма команд не впечатляет: у «Ротора» всего одна победа в пяти турах, у «Челябинска» — в восьми!

Хозяева вышли на поле в футболках с фамилиями своих мам. Красивая акция приурочена к предстоящему Дню матери (30 ноября). Однако это самое яркое, что увидели болельщики на «Волгоград Арене» от своей команды в первом тайме. «Ротор» оказался безыдейным в атаке: всего 42% владения мячом и один удар в створ за 45 минут. Хотя в самом старте встречи команда действовала активно. На скамейке не было дисквалифицированного Дениса Бояринцева. На игроков так повлияло отсутствие главного тренера?

«Челябинск» же показал, что выбирается из кризиса. Сначала победили «Уфу» (2:1), затем устроили шоу с «КАМАЗом» (3:3), а теперь смело действовали в гостях с «Ротором». Хотя пара неприятных ситуаций случилась с челябинцами в первой половине тайма. Сначала на 18-й минуте травму получил полузащитник Рамазан Гаджимурадов (был мощно настроен против бывшего клуба, но так быстро покинул поле).

А затем судья Роман Сафьян отменил гол форварда «Челябинска» Вильфрида Эзы после углового. Арбитр посчитал, что на голкипере «Ротора» Никите Чагрове сфолили. Однако повтор оставил огромные вопросы к этому решению. Об этом же в перерыве общались с Сафьяном представители «Челябинска». Во время традиционного мини-интервью журналиста с игроками в подтрибунном помещении в микрофон доносились претензии к главному судье.

Однако на 32-й минуте у «Челябинска» появился повод для радости. Тимур Жамалетдинов заработал опасный штрафной, а экс-защитник «Анжи», «Краснодара» и «Ахмата» Александр Жиров мощно пробил со стандарта в нижний угол ворот хозяев!

Однако до конца тайма «Челябинск» создал себе проблемы на ровном месте. Сначала главный тренер команды Роман Пилипчук получил прямую красную карточку за чрезмерные эмоции. А на 45+1-й минуте полузащитник «Челябинска» Тимофей Комиссаров совершил необязательный фол у боковой. Сафьян показал 19-летнему футболисту вторую жёлтую и также удалил. Поднявшийся со скамейки Гаджимурадов задал нецензурный, но резонный вопрос юному партнёру по поводу его действий.

После перерыва у «Ротора» на поле сразу же вышли три свежих игрока. Тренерский штаб радикально отреагировал на провальный первый тайм. В ситуации «11 на 10» было ожидаемо, что «Челябинск» отойдёт назад и будет рассчитывать на контратаки. «Ротор» же перехватил инициативу, хотя обилия моментов не создавал. Волгоградцы — худшие в топ-9 Первой лиги по забитым мячам (24 перед стартом игры). И сейчас нападение хозяев не сильно удивило соперников.

В концовке «Ротор» прижал «Челябинск» к воротам. Однако режим «автобуса» от уральцев помог им дотерпеть до победы. Впрочем, волгоградцы и не создавали обороне соперника каких-то неразрешимых проблем. А на 90+5-й минуте «Челябинск» умчал в быструю атаку и забил второй мяч! Отличился вышедший на замену форвард Александр Носов. «Дерби» между экс-представителями «Спартака» осталось за бывшим тренером из штаба Массимо Карреры.

«Челябинск» набрал семь очков в трёх турах и поднялся на пятое место. До заветной топ-4 — всего два очка. «Ротор» же не только упустил шанс подтянуться к зоне стыков, но и отпустил одного из конкурентов. Будущее тренера Дениса Бояринцева в Волгограде под угрозой. В заключительном перед паузой туре «Ротор» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Челябинск» отправится на выезд к «Факелу» (обе встречи — 30 ноября).