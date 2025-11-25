Сколько и на чём зарабатывает Ямаль. На доход юной звезды повлияли Месси и агент Роналду

К 18-летнему таланту «Барселоны» Ламину Ямалю приковано особое внимание, и он охотно генерирует поводы, чтобы оказываться в топе лент новостей. Второе место в номинации на «Золотой мяч» — 2025, двукратный обладатель премии лучшему молодому игроку «Трофей Копа», недальновидное высказывание перед «класико», озлобившее игроков «Реала», и таинственный отъезд из сборной из-за травмы паха. Однако чаще всего о Ямале говорят в связи с его бурной жизнью за пределами футбольного поля. Вечеринки с карликами, смены причёсок, роман с аргентинской девушкой-рэпером, покупка бывшего дома Пике и Шакиры.

В этом потоке часто теряются новости о многочисленных коммерческих сделках футболиста, которые позволяют сделать вывод: все инфоповоды лишь позволяют Ламину привлекать к себе дополнительное внимание, которое способствует увеличению количества спонсоров и узнаваемости его бренда. За вундеркиндом стоит большая команда под руководством знаменитого агента Жорже Мендеша, который знает толк в раскрутке и монетизации топовых игроков.

Подписал контракт с adidas после звонка Месси

«Ламин — яркая личность с выдающимися лидерскими качествами, которая создаёт на поле и в раздевалке достойную «Барселоны» магию, — очень доволен воспитанником «Ла Масии» президент каталонцев Жоан Лапорта. — Главное, что он счастлив и готов творить здесь историю. Все мы — клуб, семья Ламина, агент, спонсоры — едины в намерении поддерживать его ради лучшей карьеры. Он очень зрелый для своего возраста, поэтому меня совершенно не беспокоит его образ жизни. Ему лишь нужны защита и поддержка».

Феноменальный сезон-2024/2025 с 18 голами и 25 ассистами в 55 матчах во всех турнирах убедил руководство «Барсы» отдать Ямалю легендарную «десятку», которая у фанатов ассоциируется с легендарным Лионелем Месси. Преемственности и символизма этому придала история 18-летней давности, когда юный Лео и его клуб приняли участие в благотворительной акции совместно с каталонской газетой Diario Sport и ЮНИСЕФ. Молодому аргентинцу выпало сфотографироваться с новорождённым Ямалем в рамках поддержки семей, прибывших в Испанию из стран третьего мира.

Лионель Месси держит новорождённого Ламина Ямаля в пелёнке Фото: Из личного архива Ламина Ямаля

После победы над Францией (2:1) и выхода в финал Евро-2024 Ламин опубликовал в соцсетях то самое фото, на котором Месси его пеленает. «Возрождение», — подписал пост звезда «Барселоны» и сборной Испании. За несколько месяцев до этого между Лео и Ямалем произошла ещё одна коммуникация. В начале 2024 года молодой каталонец размышлял, с каким из брендов продлить контракт — с adidas или с Nike, — и немецкий производитель одежды и обуви задействовал свой главный козырь. С подачи компании обладатель пожизненного контракта с adidas Месси позвонил таланту нового поколения и убедил его сделать очевидный, по его мнению, выбор.

Примечательно, что Nike использовал похожую тактику — Ламин получил сообщение от Килиана Мбаппе. И всё же подписал с немецкой компанией 10-летнее соглашение на € 3,2 млн в год. Это значительно меньше, чем adidas платит Лионелю (€ 20 млн в год), однако руководство бренда отмечает, что рост вознаграждения будет увеличиваться каждый сезон в геометрической прогрессии, отмечает Marca. Спустя год после начала сотрудничества adidas выпустил персональную линейку бутс Ямаля LY304.

Масштаб инвестиций adidas в Ламина демонстрирует, в частности, прошлогодняя рекламная фотосессия с талантом — для этого компания арендовала целый пляж в городе Гава, расположенном в 20 км к юго-западу от Барселоны. В съёмках приняли участие сотни сотрудников adidas, многие из которых приехали с разных континентов, констатирует The Athletic.

Ламин — самый высокооплачиваемый игрок «Барсы» с учётом бонусов

По испанским законам, до совершеннолетия Ямаль имел право на максимальную юниорскую зарплату в клубе в размере € 1,6 млн в год. Этим летом Ламин шумно отметил 18-летие, а через пару недель продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года на гораздо более выгодных условиях. Изначально предполагалось, что каталонцы будут платить ему порядка € 30 млн за сезон, однако у клуба нынче очень шаткое финансовое положение — долг почти в € 1 млрд заставляет экономить. К тому же ещё свежо в памяти горькое послевкусие от сумасшедшего контракта с Месси на € 555 млн за четыре года, который с началом пандемии превратился в огромных размером гирю на теле клуба.

Ламин и его агент Жорже Мендеш Фото: Из личного архива Ламина Ямаля

В итоге «Барса» положила Ламину базовую зарплату в € 16,67 млн в год. По этому показателю в клубе он уступает Роберту Левандовскому (€ 20,83 млн) и Френки де Йонгу (€ 19 млн). Но Лапорта решил «подкрутить» вознаграждение Ямалю с помощью рекордных в команде бонусов в размере € 10,42 млн. Это делает «десятку» самым высокооплачиваемым игроком команды с клаусулой в размере € 1 млрд, констатирует Capology.

Больше Ямаля в Ла Лиге зарабатывают только два игрока, разумеется, выступающие за «Реал». Базовое жалование Мбаппе — € 31,25 млн. Плюс бонус € 40,42 млн, представляющий собой часть подъёмных за переход в мадридский клуб (такие деньги француз будет получать до конца сезона-2028/2029). Следом идёт защитник Давид Алаба (€ 22,5 млн + € 5,62 млн). Ламин — третий. Теперь для каталонца важно подтверждать авансы, чтобы не превратиться в Ансу Фати.

Как бы ни сложилась карьера вундеркинда, на безбедную старость он уже заработал благодаря PR-агентству The Underdogs, которое занимается всеми вопросами развития и оперативного управления бренда Ямаля. За этим агентством стоит компания Polaris, созданная для переговоров и заключения контрактов со всеми игроками под эгидой агентства Gestifute, которым руководит всесильный Жорже Мендеш.

В разные годы португальский суперагент приложил руку к развитию таких звёзд, как Криштиану Роналду, Анхель Ди Мария, Давид де Хеа, Радамель Фалькао, Пепе, а также тренеров Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари. Бывший диджей извлекает из каждой сделки максимум, получает огромную комиссию и выбивает лучшие условия для клиентов. На одной только продаже Жоау Феликса из «Бенфики» в «Атлетико» за € 120 млн в 2019 году Мендеш заработал € 36 млн, поскольку имел 30% прав на игрока.

Ямаль против самого высокооплачиваемого игрока Ла Лиги Килиана Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

На данный момент Ямаль — самый дорогой и перспективный актив Мендеша. В актуальном рейтинге футболистов из топ-5 лиг Европы от Transfermarkt Ламин стоит дороже всех — € 200 млн. Мбаппе, Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем котируются на € 20 млн дешевле.

Ямаль рекламирует смартфоны, напитки, видеоигры, а также стал послом Visa на ЧМ-2026

The Underdogs пытается превратить в золото всё, к чему прикасается Ямаль. Так, недавно агентство запретило игроку «Барселоны» раздавать автографы для повышения их стоимости, поскольку получило предложение от сайта, специализирующегося на продаже спортивной атрибутики и одежды с автографами звёзд. Ожидается, что сделка будет оформлена до конца этого года.

В попытках максимально насытить линейку своих спонсоров Ямаль выбирает всемирно признанные бренды. Помимо сотрудничества с adidas, он взаимодействует с компаниями из разных сфер, тем самым увеличивая охват и узнаваемость. В начале 2025 года Ламин заключил соглашение с китайским производителем электроники OPPO, который также является спонсором Лиги чемпионов УЕФА и таких крупных теннисных турниров, как «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Кроме того, Ламин стал всемирным послом платёжной системы Visa на ЧМ-2026. Сделка направлена ​​на создание уникальных впечатлений для болельщиков — компания намерена организовать встречи с Ямалем, а также выпускать фирменные товары с его изображением. Многие источники писали, что стоимость контракта составляет € 200 млн и он будет действовать и после чемпионата мира. Однако руководство Visa не подтвердило эту информацию.

Ламин — посол Visa на ЧМ-2026 Фото: x.com/Yamal_Xtra

Как и большинство представителей поколения Z, футболист увлекается компьютерными играми, чем воспользовался разработчик видеоигр Konami. Каталонец оказался послом бренда для их серии видеоигр eFootball. Этим летом вингер «Барселоны» стал амбассадором американского аудиобренда Beats by Dr. Dre, специализирующегося на производстве наушников и динамиков.

В сентябре вундеркинд оказался новым рекламным лицом популярного какао Nesquik. В свежем рекламном ролике Ямаль появился вместе с культовым героем бренда — кроликом Квики. В видео футболист и любимый персонаж детей в Испании встречаются в весёлой атмосфере, символизируя энергию, драйв и позитив. В рамках сотрудничества бренд запустил специальную акцию: каждому покупателю какао будет подарена стильная бутылка для воды с надписью Lamine Yamal.

Также Ямаль подписал рекламное соглашение с производителем спортивного изотонического напитка Powerade в рамках последней версии кампании бренда Pause is Power. Были выпущены два короткометражных фильма, рассказывающих о процессе подготовки молодого игрока, а также о том, как он справляется с напряжёнными ситуациями. Forbes утверждает, что внеигровой доход Ямаля в 2025 году от коммерческих сделок может составить € 11,5 млн.

Источники дохода Ламина Ямаля