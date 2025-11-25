Чеха считают главным криптонитом в карьере Месси. Лео правда так страдал или это миф?

Аргентинец забил голкиперу только в седьмом матче! И то пришлось дождаться момента, когда тот уйдёт из «Челси».

«Челси» и «Барселона» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. У команд великая история матчей, а один из крутых сюжетов — противостояние Лионеля Месси и Петра Чеха. Чешский голкипер ни разу за шесть матчей в «Челси» не пропустил от аргентинца. И только после перехода вратаря в «Арсенал» Лео смог его огорчить. Вспоминаем, как Месси мучился против Чеха.

«Челси» — «Барселона» — 1:2, 22 февраля 2006 года

Первый матч тогда ещё 18-летнего аргентинца против чешского голкипера состоялся в феврале 2006 года. «Челси» и «Барса» встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече на «Стэмфорд Бридж» победили каталонцы (2:1). Месси был близок к голу, но угодил в перекладину в одном из игровых моментов. А забил Чеху Самуэль Это’О и… Джон Терри (автогол). Забавно, что единственный мяч «Челси» — также автогол, отличился Тьяго Мотта.

«Барселона» — «Челси» — 1:1, 7 марта 2006 года

Перед ответной игрой СМИ активно обсуждали, как «Челси» сдержать Месси. Однако за 25 минут Лео не доставил лондонцам много трудностей. А затем получил травму, и вместо него на поле вышел Хенрик Ларссон. «Барселона» и «Челси» в итоге сыграли вничью (1:1), каталонцы вышли в четвертьфинал.

Лионель Месси получил травму Фото: Adam Davy — PA Images via Getty Images

Осенью команды встретились на групповом этапе ЛЧ-2006/2007, однако Чех пропустил оба матча из-за серьёзной травмы головы. Место в воротах «Челси» занял Энрике Илариу, который за две игры также не пострадал от Месси.

«Барселона» — «Челси» — 0:0, 28 апреля 2009 года

Месси и Чех сыграли друг против друга только спустя три года. На этот раз «Барселона» и «Челси» встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонцы нанесли шесть ударов в створ, но Чех провёл идеальный матч. На тот момент Месси уже превратился в одного из лучших футболистов мира, однако и ему не удалось огорчить голкипера «Челси». Чех тогда стал первым за 22 матча вратарём, отыгравшим «на ноль» с «Барселоной». «Петр неплохо поработал. Он сделал несколько приличных сейвов», — отметил после матча тренер «Челси» Гус Хиддинк.

«Челси» — «Барселона» — 1:1, 6 мая 2009 года

Самый скандальный матч в истории противостояния «Челси» и «Барселоны». Лондонцы в ответной игре на своём поле оказали крутейшее сопротивление каталонцам. Уже на девятой минуте счёт открыл полузащитник «Челси» Майкл Эссьен. По ходу встречи именно англичане были ближе ко второму мячу, чем «Барса» — к ответному. Месси провёл не самый сильный матч: в первом тайме он дважды угрожал воротам Чеха, однако сначала мяч из штрафной вынес Жозе Босингва, а затем Лео не попал в створ.

Судья Том Эвребё «поддушил» англичан спорными решениями, хотя на 66-й минуте показал прямую красную карточку защитнику «Барсы» Эрику Абидалю. Каталонцы к концовке встречи пролетали мимо финала ЛЧ. Однако на 90+3-й минуте Андрес Иньеста нанёс шикарный удар по воротам Чеха – после паса Месси! Лео не забил сам, но стал соавтором гола, который вывел «Барсу» в финал.

Радостные игроки «Барселоны» Фото: PA Images via Getty Images

«Челси» — «Барселона» — 1:0, 18 апреля 2012 года

Новая встреча «Барселоны» и «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов состоялась в сезоне-2011/2012. Каталонцы подошли к матчу в статусе явных фаворитов. «Челси» не очень успешно выступал в АПЛ, а руководил командой и. о. главного тренера Роберто Ди Маттео. «Барса» же сносила всех соперников, а Месси находился в расцвете. Именно в 2012-м Лео забил невероятный 91 гол!

Первый полуфинал сложился максимально ожидаемым образом. «Барса» атаковала, а «Челси» сидел в защите. 24:5 — статистика по ударам в пользу гостей. Однако Петр Чех сдержал и Месси (три удара за матч, один — в створ), и всю команду соперника. А вот «Барселона» не справилась с Дидье Дрогба: на 45+2-й минуте тот закончил быструю контратаку «Челси». Знаете, кто потерял мяч на своей половине поля? Месси! Очередная неудачная игра Лео против «Челси».

«Барселона» — «Челси» — 2:2, 24 апреля 2012 года

Последнее пересечение Месси и Чеха в матчах между «Барселоной» и «Челси». Каталонцы провели мощный первый тайм и забили два мяча. Лео же ассистировал на Иньесту на 43-й минуте, сделав классный пас за спину Рамиреса. Однако бразилец спустя пару мгновений отыграл один мяч.

А сразу после перерыва у Месси появился лучший шанс наконец-то забить Чеху. На 48-й минуте Дрогба сфолил на Сеске Фабрегасе, к «точке» подошёл Лео и… пробил в перекладину! А на 83-й минуте Месси нанёс классный удар из-за штрафной, но Чех слегка задел мяч и перевёл его в штангу. Невезение! В самой концовке Фернандо Торрес сравнял счёт и вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов. Чех же в шестом матче подряд остановил Месси.

Лионель Месси исполняет пенальти Фото: David Ramos/Getty Images

Когда прервалась серия Чеха против Месси?

В 2015 году Петр перешёл из «Челси» в «Арсенал». И уже весной 2016-го лондонцы попали в 1/8 финала Лиги чемпионов на «Барселону». Новая встреча Чеха и Месси прогревалась удачной статистикой для голкипера.

«Я долго понятия не имел [о серии], но, когда мы играли с ними в последний раз, кто-то откопал эту информацию. Потом Месси смазал пенальти, а мы вышли в финал и выиграли Лигу чемпионов. Это здорово, немногие могут сказать, что играли против Месси и не дали ему подобрать ключи к их воротам. Впрочем, если на этот раз он мне забьёт, но мы выйдем в следующий раунд, то это будет не столь важно. Не буду возражать, даже если он сделает хет-трик, а мы пробьёмся в четвертьфинал», — отметил перед матчами Чех.

Голкипер, вероятно, что-то чувствовал. Потому что на этот раз Месси переиграл Петра. С седьмой попытки! Лео оформил дубль в гостевом матче на «Эмирейтс» и принёс «Барсе» победу (2:0). На 71-й минуте он выскочил один на один с вратарём «Арсенал», обвёл его и пробил по пустому створу. Чуть позже аргентинец заработал пенальти и сам же его реализовал. Серия Чеха — всё. В общей сложности она продлилась 10 часов 11 минут.

«Я впервые забил Чеху, однако для меня гораздо важнее победа «Барселоны». «Арсенал» неплохо действовал в первом тайме, но мы знали, что они не выдержат давления. При этом в нашей паре ещё ничего не решено», — подчеркнул после матча Месси.

Лионель Месси после гола «Арсеналу» Фото: Tom Jenkins/Getty Images

После этого аргентинец и чех ни разу не встретились. В 2020 году Петр вспоминал об истории матчей с Лео.

Петр Чех экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» «Ему потребовалось много времени, чтобы забить мне. Я был уже игроком «Арсенала», когда он в конце концов отличился. Он не мог забить с пенальти, я делал сейвы, он попадал в штангу, но Месси не забивал мне, когда я играл за «Челси». Было приятно выходить победителем в противостоянии с ним. Когда он пробивал пенальти на «Камп Ноу» в 2012 году, это был решающий момент. Месси знал, что должен пробить верхом, чтобы переиграть меня, однако мяч пошёл слишком высоко и угодил в перекладину».



А кому Месси так и не забил?

Чех — рекордсмен по длительности серии без пропущенных голов от Месси. Однако есть голкиперы, которые провели несколько матчей против Лео и остались «сухими».

Лидер — Жулио Сезар. Бразилец пять раз встречался с Месси и не пропустил ни разу. Дважды они пересекались на уровне сборных, а ещё трижды — в Лиге чемпионов, когда «Барселона» встречалась с «Интером». «Не знаю, был ли это лучший момент, но он точно самый известный и важный. Все его помнят. Меня до сих пор спрашивают, как мне это удалось. Я хорошо вытянулся», — вспоминал позже Сезар свой грандиозный сейв на «Камп Ноу» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Жулио Сезар Фото: Michael Regan/Getty Images

Также идеальная статистика против Лео у Самира Хандановича. Четыре раза «Барселона» с Месси встречалась со словенцем и «Интером». И во всех случаях Лео уходил с поля без гола.

Не забываем и о нашем герое! Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков ни разу не пропустил от Месси в четырёх очных встречах. Один раз казанцы одержали победу (2:1), дважды сыграли вничью (1:1 и 0:0) и уступили только в одной игре (0:2). Лео не отметился даже голевым пасом.

А в 2022 году в интервью «Спорт-экспрессу» Рыжиков поделился забавной историей про Месси: «Была какая-то акция, и он всем вратарям, которым забивал, дарил пиво. Количество бутылок равнялось количеству голов. А мне прислали банку сока. Где фотография Месси и написано: «Ноль». Она у меня стоит до сих пор».

Сергей Рыжиков Фото: John Walton — PA Images via Getty Images

Месси и Чех уже давно не выступают за «Барселону» и «Челси». Но надеемся, что теперь команды создадут новые интересные истории.