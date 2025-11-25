Безумное удаление в АПЛ — ударил своего же в начале матча! Но «МЮ» проиграл и после такого

«Манчестер Юнайтед» получил отличный шанс завершить 12-й тур чемпионата Англии в топ-4. Для этого нужно было обыграть дома «Эвертон». В последний раз этому сопернику уступали на «Олд Траффорд» в 2013 году — в первый сезон Дэвида Мойеса в «МЮ». А теперь шотландский тренер сам привёз в гости «Эвертон».

Старт встречи оказался богатым на события. Уже на 10-й минуте из игры выбыл капитан «Эвертона» Шеймус Коулман. Легенда клуба вышел в стартовом составе впервые в нынешнем сезоне АПЛ. Но уже на старте получил травму и покинул поле с огромной досадой. Тело намекает 37-летнему ирландцу, что пора завершать карьеру?

Без капитана на поле у «Эвертона» произошло экстраординарное событие. Удаления после конфликта одноклубников случаются раз в миллион матчей. И болельщики на «Олд Траффорд» попали именно на такую игру. На 13-й минуте атака «МЮ» завершилась неточным ударом, а полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе начал что-то эмоционально высказывать защитнику Майклу Кину. Между одноклубниками возник конфликт, в ходе которого сенегалец отвесил пощёчину партнёру. Судья Тони Харрингтон без раздумий показал Гейе красную карточку. Тот не хотел уходить с поля, настроившись разобраться с Кином прямо на месте. Однако Джордан Пикфорд и Илиман Ндиайе плавно вытолкали Идрисса к подтрибунному тоннелю.

Конфликт Гейе и Кина Фото: Кадры из трансляции

Сумасшествие. В перерыве английская Премьер-лига в соцсетях прокомментировала эпизод с удалением Гейе. В сообщении отмечается, что правильность решения Харрингтона подтвердил VAR: действия игрока «Эвертона» интерпретировали как удар в лицо Кина. Неважно, было это агрессивное поведение в адрес соперника или партнёра — удаление полагается в обоих случаях.

После неожиданно полученного численного преимущества «МЮ» прибрал владение к себе. Однако побаловать болельщиков обилием моментов не выходило. Команда Рубена Аморима выглядела так, будто была уверена в победе: гол придёт в любом случае, а мы пока покатаем мяч. Однако «Эвертон» оказался не согласен с раскладом. Мерсисайдцы не сильно прижались к своим воротам, периодически пытаясь перейти в атаку.

И один из редких подходов к чужим воротам оказался результативным! На 29-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл получил мяч, подобрался к штрафной, ушёл от Бруну Фернандеша и Лени Йоро, после чего нанёс обводящий удар. И как попал — под штангу в дальний угол! Голкипер «МЮ» Сенне Ламменс чуть коснулся мяча, но спасти команду не вышло.

Игроки «Эвертона» Фото: Alex Livesey/Getty Images

После этого хозяева проснулись. Концовка первого тайма прошла у штрафной «Эвертона». Хороший момент на 33-й минуте упустил Патрик Доргу, который ударил в касание рядом со штангой. А в концовке Бруну Фернандеш расчехлил «пушку» и шикарно пробил метров с 25. Однако Пикфорд справился с ударом. На перерыв «Эвертон» ушёл с преимуществом: не численным, но по результату.

Второй тайм — классика. Фаворит настырно и без остановки атакует, а получивший преимущество аутсайдер терпит в обороне. Для «Эвертона» ситуацию осложняло меньшинство. Под конец матча это в любом случае сильно бьёт по физическому состоянию. «МЮ» создавал момент за моментом: команда нанесла 17 ударов за тайм и владела мячом 77% времени, однако гол никак не приходил. Хорошие возможности упустили Каземиро (пробил с полулёта рядом со штангой), Мэйсон Маунт (удар чуть мимо дальнего угла), Бруну Фернандеш (плохо подстроился под мяч в классной позиции).

Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Carl Recine/Getty Images

А у Брайана Мбемо и Джошуа Зиркзее были убойные моменты. Первый на 62-й минуте резко бил в нижний угол — Пикфорд спас «Эвертон». А нидерландец на 80-й минуте откликнулся на навес и мощно пробил головой. И тут вратарь гостей оказался на месте! Позже Зиркзее снова угрожал Пикфорду, ударив в створ. Но Джордан решил, что прикроет глупость Гейе. И поможет «Эвертону» удержать победу.

Круг замкнулся. В 2013-м Мойес уступил «Эвертону» дома в статусе тренера «МЮ». А теперь он вместе с мерсисайдцами прервал безвыигрышную серию команды на «Олд Траффорд». И впервые одолел «Манчестер Юнайтед» в гостях в своей карьере! Хотя игра войдёт в историю АПЛ совершенно по другой причине. А «МЮ»… бедные болельщики клуба. Новое разочарование и упущенный шанс подобраться к группе лидеров.