На «золотую» гонку в РПЛ влияет лондонский «Арсенал». «Спартак» и «Краснодар» подтвердят

В минувшие выходные в РПЛ было сыграно два матча с большой вывеской. И обе этих московских встречи были решены за счёт стандартных положений: «Спартак» забил ЦСКА с углового и забрал три очка, а «Краснодар» реализовал доигровку штрафного и отобрал одно у «Локомотива».
Оба этих стандарта были построены по лекалам самого влиятельного тренера современности – специалиста лондонского «Арсенала» по розыгрышам мяча из статичного положения Николя Жовера. «Краснодар» пользуется библией правил Жовера эффективнее других в России: в этом сезоне команда забила со стандартов, исключая пенальти, уже 11 мячей – больше всех в турнире. Для сравнения: после позиционных атак «Краснодар» забил 12 мячей.
Посмотрим на оба этих стандарта и объясним, какие принципы, введённые в обиход Жовером, работают в каждом из них.
Гол «Спартака»: приходящая подача, все игроки стартуют с дальней штанги
Одна из основных заповедей Жовера: приходящая подача с углового (когда мяч закручивается в ворота) лучше уходящей, когда мяч закручивается от ворот. В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» вообще не подавал уходящие мячи с угловых и серьёзно повлиял на лигу в целом — постепенно так начали делать многие, преодолев отметку в 60% для приходящих подач. На последнем чемпионате Европы тенденция закрепилась: 59% угловых закручивались в створ, а не от него.
«Да, мы работали над этим стандартом, Барко исполнил идеально. Мы занимались этим на тренировках».
Здесь действует простая логика. Жовер считает, что при равном мастерстве подающего лучше, чтобы удар наносился с меньшего расстояния. А если защитники соперника и выигрывали первый мяч, то подбор и доигровка были там же – в штрафной соперника. Уходящая подача требует именно удара по воротам, тогда как приходящая — лёгкого касания. Так и случилось в дерби. Уходящие подачи, проповедует Жовер, чаще приводит к ударам, но реже — к голам, в том числе после доигровок. Это подтверждается статистически. Взяв эту логику за основу, Жовер принялся выстраивать весь дизайн расположения игроков «Арсенала» на угловых. Толпа игроков стартует с дальней штанги – почему?
- Во-первых, это вносит хаос: сопернику нужно следить и за подающим, и за игроками, которые стартуют с дальней на ближнюю.
- Во-вторых, так они получают больше метров для разгона, который важен при прыжке.
- В-третьих, сегодня почти никто не пользуется защитниками на штангах (а ведь Дани Ольмо так принёс Испании победу на чемпионате Европы!), а значит, можно максимально усложнить вратарю соперника жизнь.
Трактовки правил сейчас таковы, что вратарю всё реже отдаётся приоритет даже внутри вратарской. Значит, при подаче на дальнюю штангу, если вратарь пойдёт на мяч и столкнётся с соперником, который совершает встречное движение, это не будет воспринято как нарушение правил. Это же значит и другое: выбегать перед вратарём и дезориентировать его можно – и мяч с ближней штанги никто не снимет. Так и случилось в ситуации с голом «Спартака» в дизайне углового от Николя Жовера.
Гол «Краснодара»: задержка перед стандартом, линия игроков команды в офсайде
С голом «Краснодара» работают другие принципы из той же библии. «Арсенал» первым поставил на поток штрафные, когда линия игроков команды располагается изначально в положении «вне игры», что кажется нелогичным, но имеет сразу несколько целей. «Краснодар» не первым в России позаимствовал такое расположение: им, например, любил пользоваться в «Динамо» штаб Марцела Лички.
Цели такого расположения просты.
Первая: игроки находятся в офсайде, но при подаче ориентиром будут не они, а игрок(и), который(е) изначально находятся в правильном положении. Игроки в офсайде должны блокировать соперников, не дать им добежать до точки удара, в то время как футболист, который в итоге пробьёт, может стартовать вообще с линии штрафной.
Вторая: если удар был нанесён, то те, кто изначально был в офсайде, после удара могут оказаться в правильном положении по линии мяча. И при этом толпой ближе к воротам. Это делает добивание почти смертельным для соперника.
Третья: сопернику приходится реагировать на такое расположение атакующей группы и постепенно уступать метры, откатываясь к своим воротам. Это открывает и пространство для атаки перед линией соперника, и возможность выкатить мяч в зону перед штрафной.
«Краснодар» в ситуации с голом в ворота «Локомотива» закрывает все три цели, выработанные внутри принципа Жовером, одним махом.
- Во-первых, да, много игроков в офсайде, но целевая группа отмечена на скрине – это футболисты в изначально правильном положении;
- во-вторых, штрафной приводит к доигровке, и забивает игрок, изначально ставивший блок и бывший ближе к воротам, чем соперники;
- в-третьих, «Краснодар» заставил соперника отступать к своим воротам, и целевая группа спокойно атаковала перед линией игроков «Локомотива», а не за ней.
Как же «Краснодар» заставил «Локомотив» отступать? Это последний из важных принципов в библии Жовера: никогда не спеши со стандартами, даже если уступаешь в счёте. Пусть тебя подгоняет судья, пусть соперники разводят руками – всё равно не спеши, заставь соперника изнывать от давления даже в тот момент, когда мяч находится в одной точке. От момента фола до момента подачи прошло 50 секунд – это сильно больше средней подготовки к фланговому штрафному и далеко не самая большая пауза «быков» в сезоне, бывали остановки перед штрафным и по полторы минуты. Примерно так же «Краснодар» забил «Спартаку» мяч, который был отменён из-за офсайда: снова долгая подготовка, «Спартак» чуть уступает метры, основная группа атакующих в положении «вне игры»… А в конце – вишенка на торте: максимально далёкий игрок «Краснодара», который и не рассчитывает атаковать, вбегает в защитника «Спартака» так, чтобы заставить того упасть ниже удерживаемой линии – тогда офсайд определяется уже по нему.
Все эти небольшие детали делают чемпиона сильнее в равных матчах с топ-соперниками и позволяют удерживать лидерство и в нынешнем сезоне. Красиво играющий ЦСКА при этом – на предпоследнем месте (меньше — только у «Ростова») по количеству голов со стандартов, их у армейцев всего три. В чемпионской гонке действительно сказывается влияние Николя Жовера.