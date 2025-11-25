На «золотую» гонку в РПЛ влияет лондонский «Арсенал». «Спартак» и «Краснодар» подтвердят

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

В минувшие выходные в РПЛ было сыграно два матча с большой вывеской. И обе этих московских встречи были решены за счёт стандартных положений: «Спартак» забил ЦСКА с углового и забрал три очка, а «Краснодар» реализовал доигровку штрафного и отобрал одно у «Локомотива».

Оба этих стандарта были построены по лекалам самого влиятельного тренера современности – специалиста лондонского «Арсенала» по розыгрышам мяча из статичного положения Николя Жовера. «Краснодар» пользуется библией правил Жовера эффективнее других в России: в этом сезоне команда забила со стандартов, исключая пенальти, уже 11 мячей – больше всех в турнире. Для сравнения: после позиционных атак «Краснодар» забил 12 мячей.

Посмотрим на оба этих стандарта и объясним, какие принципы, введённые в обиход Жовером, работают в каждом из них.

Николя Жевер в «Арсенале» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Гол «Спартака»: приходящая подача, все игроки стартуют с дальней штанги

Гол «Спартака» Фото: кадр из трансляции

Одна из основных заповедей Жовера: приходящая подача с углового (когда мяч закручивается в ворота) лучше уходящей, когда мяч закручивается от ворот . В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» вообще не подавал уходящие мячи с угловых и серьёзно повлиял на лигу в целом — постепенно так начали делать многие, преодолев отметку в 60% для приходящих подач. На последнем чемпионате Европы тенденция закрепилась: 59% угловых закручивались в створ, а не от него.

Вадим Романов и. о. главного тренера «Спартака» «Да, мы работали над этим стандартом, Барко исполнил идеально. Мы занимались этим на тренировках».

Здесь действует простая логика. Жовер считает, что при равном мастерстве подающего лучше, чтобы удар наносился с меньшего расстояния. А если защитники соперника и выигрывали первый мяч, то подбор и доигровка были там же – в штрафной соперника. Уходящая подача требует именно удара по воротам, тогда как приходящая — лёгкого касания. Так и случилось в дерби. Уходящие подачи, проповедует Жовер, чаще приводит к ударам, но реже — к голам, в том числе после доигровок. Это подтверждается статистически. Взяв эту логику за основу, Жовер принялся выстраивать весь дизайн расположения игроков «Арсенала» на угловых. Толпа игроков стартует с дальней штанги – почему?

Во-первых, это вносит хаос: сопернику нужно следить и за подающим, и за игроками, которые стартуют с дальней на ближнюю.

Во-вторых, так они получают больше метров для разгона, который важен при прыжке.

В-третьих, сегодня почти никто не пользуется защитниками на штангах (а ведь Дани Ольмо так принёс Испании победу на чемпионате Европы!), а значит, можно максимально усложнить вратарю соперника жизнь.

Трактовки правил сейчас таковы, что вратарю всё реже отдаётся приоритет даже внутри вратарской. Значит, при подаче на дальнюю штангу, если вратарь пойдёт на мяч и столкнётся с соперником, который совершает встречное движение, это не будет воспринято как нарушение правил. Это же значит и другое: выбегать перед вратарём и дезориентировать его можно – и мяч с ближней штанги никто не снимет. Так и случилось в ситуации с голом «Спартака» в дизайне углового от Николя Жовера.

Дани Ольмо встал на штангу и спас Испанию в финале Евро Фото: Andrew Milligan/Getty Images

Гол «Краснодара»: задержка перед стандартом, линия игроков команды в офсайде

Гол «Краснодара» Фото: кадр из трансляции

С голом «Краснодара» работают другие принципы из той же библии. «Арсенал» первым поставил на поток штрафные, когда линия игроков команды располагается изначально в положении «вне игры», что кажется нелогичным, но имеет сразу несколько целей. «Краснодар» не первым в России позаимствовал такое расположение: им, например, любил пользоваться в «Динамо» штаб Марцела Лички.

Цели такого расположения просты.

Первая: игроки находятся в офсайде, но при подаче ориентиром будут не они, а игрок(и), который(е) изначально находятся в правильном положении. Игроки в офсайде должны блокировать соперников, не дать им добежать до точки удара, в то время как футболист, который в итоге пробьёт, может стартовать вообще с линии штрафной.

Вторая: если удар был нанесён, то те, кто изначально был в офсайде, после удара могут оказаться в правильном положении по линии мяча. И при этом толпой ближе к воротам. Это делает добивание почти смертельным для соперника.

Третья: сопернику приходится реагировать на такое расположение атакующей группы и постепенно уступать метры, откатываясь к своим воротам. Это открывает и пространство для атаки перед линией соперника, и возможность выкатить мяч в зону перед штрафной.

«Краснодар» в ситуации с голом в ворота «Локомотива» закрывает все три цели, выработанные внутри принципа Жовером, одним махом.

Во-первых, да, много игроков в офсайде, но целевая группа отмечена на скрине – это футболисты в изначально правильном положении;

во-вторых, штрафной приводит к доигровке, и забивает игрок, изначально ставивший блок и бывший ближе к воротам, чем соперники;

в-третьих, «Краснодар» заставил соперника отступать к своим воротам, и целевая группа спокойно атаковала перед линией игроков «Локомотива», а не за ней.

Как же «Краснодар» заставил «Локомотив» отступать? Это последний из важных принципов в библии Жовера: никогда не спеши со стандартами, даже если уступаешь в счёте. Пусть тебя подгоняет судья, пусть соперники разводят руками – всё равно не спеши, заставь соперника изнывать от давления даже в тот момент, когда мяч находится в одной точке. От момента фола до момента подачи прошло 50 секунд – это сильно больше средней подготовки к фланговому штрафному и далеко не самая большая пауза «быков» в сезоне, бывали остановки перед штрафным и по полторы минуты. Примерно так же «Краснодар» забил «Спартаку» мяч, который был отменён из-за офсайда: снова долгая подготовка, «Спартак» чуть уступает метры, основная группа атакующих в положении «вне игры»… А в конце – вишенка на торте: максимально далёкий игрок «Краснодара», который и не рассчитывает атаковать, вбегает в защитника «Спартака» так, чтобы заставить того упасть ниже удерживаемой линии – тогда офсайд определяется уже по нему.

«Краснодар» — «Спартак» Фото: кадр из трансляции