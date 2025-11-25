Лидер оторвался, Бояринцев ушёл, Тетрадзе разнёс своих игроков. Главное в Первой лиге

«Родина» и «Урал» потеряли очки, поэтому у «Факела» всё идеально. А речь главного тренера «Уфы» вряд ли оставит вас равнодушными.

До зимнего перерыва в Лиге PARI остаётся всего один тур. Общие очертания таблицы уже понятны. Кто-то головой постепенно уходит в подготовку к весеннему этапу. А кто-то так и не продержался до декабря. Интересно, что в 20-м туре была зафиксирована всего одна победа хозяев. Подробности гостевой аномалии – ниже.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Волга» снова обыграла «Торпедо»

Собственно, тот самый матч, в котором домашняя команда взяла три очка. «Волга» впервые в сезоне вышла по схеме 3-5-2 – пару форвардов составили Кирилл Фольмер и Дмитрий Каменщиков. Это стало большой неожиданностью для «Торпедо».

«Волга» задушила соперников прессингом и быстро забила два мяча. Сначала отличился Фольмер (уже в третьем матче подряд) – конвертировал в гол прострел Владимира Шагиахметова. Затем хозяева разогнали атаку, которую завершил Каменщиков. Форвард «Волги» после передачи Фольмера легко прорвался сразу через двух защитников «Торпедо» и пробил мимо Ростислава Солдатенко.

Увы, но мощный футбол «Волги» закончился после травмы Шагиахметова – без ключевого полузащитника команда Михаила Белова перешла на контратакующий режим. Под конец первого тайма форвард «Торпедо» Александр Чупаёв был близок к голу – его удар отразил Алексей Кеняйкин. Причём гости вскоре всё-таки забили – Александр Юшин пробил из-за штрафной и с помощью рикошета отправил мяч в сетку. Однако судьи разглядели, что после подачи Бояна Рогановича с углового (Юшин бил после подбора) мяч вышел за пределы поля прямо в воздухе.

Кирилл Фольмер Фото: ФК «Волга»

В перерыве Олег Кононов сделал сразу три замены и перестроил «Торпедо» с 3-4-3 на 4-3-3. Гости захватили инициативу, но увязли в насыщенной обороне «Волги». Плюс сильно мешал ульяновский дождь. Хозяева отвечали контратаками, пару раз хозяев спас Кеняйкин, однако на финальный штурм у «Торпедо» не хватило ни сил, ни идей. Подъём пока отменяется.

Ничья «Урала» и «Спартака»

Ещё один эксперимент с 3-5-2. На этот раз от костромского «Спартака». Штаб Евгения Таранухина выпустил сразу шестерых номинальных защитников – в опорной зоне поочерёдно действовали Никита Супранович и Николай Тарасов. После момента у Дениса Бокова, когда потащил Александр Селихов, «Урал» перехватил инициативу и долго штурмовал в лоб бетонные укрепления «Спартака».

На 47-й минуте Юрий Железнов всё-таки пробил Михаила Гайдаша – голевую передачу на свой счёт записал Роман Акбашев. «Спартак» ответил очень быстро. Снова сыграли домашние заготовки – длинный аут закончился голевой скидкой Артура Гарибяна на Кирилла Чурсина. Это уже 16-й мяч «Спартака» со стандартов.

«Урал» так и не дожал соперников. Силвие Бегич на последних секундах упустил убойный момент. Вторая подряд потеря очков для клуба из Екатеринбурга. Мирославу Ромащенко везёт, что конкуренты из зоны стыков тоже буксуют.

«Чайка» быстро сломалась в матче с «Нефтехимиком»

Несмотря на статус главного аутсайдера, «Чайка» иногда больно кусает своих соперников. Ведь именно Дмитрий Комбаров в конце сентября (0:0) «уволил» Игоря Шалимова с поста главного тренера «Факела».

Впрочем, игра с «Нефтехимиком» развалилась уже на первых минутах. Защитник «Чайки» Дмитрий Иванников поймал две жёлтые карточки всего за семь минут. Хозяева перемешали состав – на левый край обороны вынужденно ушёл вингер Николай Ищенко.

«Чайка» продержалась почти до перерыва. И даже иногда убегала в перспективные контратаки. «Нефтехимик» безуспешно давил через уязвимый фланг, однако забил после прорыва «здоровой» противоположной зоны. Иван Бобёр промчался по левому краю и пробил в дальний угол. Рикошет дезориентировал Семёна Фадеева – так «Нефтехимик» вышел вперёд.

Дмитрий Комбаров Фото: ФК «Чайка»

После перерыва гости почти сразу же увеличили разницу в счёте. Бобёр оформил голевую передачу на Андрея Никитина. На 70-й минуте забил Рашид Магомедов – «Нефтехимик» повёл 3:0.

«Чайка» не сдалась – вдесятером забила два мяча. Причём авторами голов стали футболисты, вышедшие со скамейки – Станислав Библик и Арсений Филёв. Правда, между этими событиями затесался мяч Константина Шильцова. Хавбек «Нефтехимика» в стиле Марко ван Бастена в одно касание положил мяч в дальний угол после навеса Никитина (оформившего 1+2 за матч).

Понятно, что «Чайке» было очень трудно вдесятером, но почему Комбаров не укрепил проблемный фланг в первом тайме – большой вопрос. Второй гол «Нефтехимика» прилетел как раз из-под бедного Ищенко.

«Арсенал» спас ничью с «Черноморцем»

Команда Дмитрия Гунько владела большим преимуществом в первом тайме. «Черноморец» ушёл в плотную оборону – по старым методичкам Вадима Евсеева. Где-то игроки «Арсенала» испытывали проблемы с реализацией, где-то выручал Михаил Штепа.

Во втором тайме вылезла старая хроническая болячка «Арсенала» – индивидуальные ошибки. Резиуан Мирзов подарил мяч соперникам, а Эрвинг Ботака сыграл рукой в своей штрафной – в него на секунду вселился вратарь. Саид Алиев реализовал пенальти. На счету форварда «Черноморца» уже уже восемь голов в 20 матчах этого сезона.

На кураже «Черноморец» почти забил второй – Илья Кирш не попал в ворота. А вот у «Арсенала» нашёлся фишечный Мирзов. Бывший игрок «Спартака» сместился с фланга в центр и с правой закрутил мяч в дальний угол. Исправил ошибку.

«Родина» затухла в манеже

Хуан Диас стал очередной жертвой красноярского манежа. В первом тайме «Родина» контролировала игру, однако её территориальное преимущество не вылилось в реальные угрозы для Егора Шамова. Вратарь «Енисея» уверенно справлялся с редкими ударами. Сибиряки же, несмотря на меньшее время в атаке, отметились самым ярким моментом первой половины. Андрей Окладников попал в перекладину (правда, из положения вне игры).

После перерыва «Енисей» прибавил и перехватил инициативу. Особенно хорош был Александр Надольский – дважды проверил Сергея Волкова и создал голевой момент для Астемира Хашкулова. Но голов болельщики так и не увидели. «Родина» упустила шанс приблизиться к «Уралу». Для «Енисея» это уже четвёртая безголевая ничья в текущем сезоне.

После матча главный тренер «Родины» раскритиковал поле. «Я доволен своей командой и тем, что мы на очень сложной площадке забрали одно очко. Я бы не назвал это полем для профессионального футбола, потому что его не поливают, мяч постоянно дробит, вратарь бьет в крышу – и игра останавливается», – сказал Диас на пресс-конференции.

Очередное спасение «КАМАЗа»

Несмотря на яркие 3:3 с «Челябинском» в предыдущем туре, потенциал «КАМАЗа» всё равно страдает от постоянных кадровых проблем. Первый тайм матча со «СКА-Хабаровск» – жуткая скукота, которую обычно пропускают на двойной перемотке.

После перерыва команды взбодрились. На 54-й минуте Владислав Мастерной пробежал по флангу и отдал голевую передачу на Дмитрия Цыпченко. Через несколько минут бывший форвард «Крыльев» заработал пенальти. К мячу подошёл сам пострадавший. Однако вратарь «КАМАЗа» Евгений Замерец отразил удар.

Матч получился грубым – сразу 10 жёлтых карточек. Две из них получил Константин Плиев, который на 90-й минуте оставил СКА вдесятером. Чем сразу же и воспользовался «КАМАЗ». Розыгрыш стандарта закончился голом Тимофея Калистратова. В последних семи турах у команды Алексея Поддубского всего одна победа.

«Факел» уничтожил «Уфу» на выезде

Тут всё закончилось буквально в первые шесть минут. «Факел» снёс «Уфу», забив два быстрых гола. Отличились Николай Гиоргобиани и Альберт Габараев. Катастрофа продолжилась на 31-й минуте – Белайди Пуси реализовал пенальти. После перерыва «Уфа» пропустила ещё раз – Абдула Багамаев оформил сольный номер.

Полное доминирование «Факела» – 3,19 xG против 0,09, 15 ударов (семь – в створ) против трёх (один – в створ). После матча защитник «Уфы» Илья Ханенко откровенно признал в эфире: «Тут можно прямо сказать – мы обосрались сегодня».

Илья Ханенко Фото: кадр из трансляции

А вот слова главного тренера «Уфы» Омари Тетрадзе. Очень эмоционально и проникновенно.

«Когда говоришь, что нужно покинуть команду, то сразу просят компенсацию до конца контракта. Как разговаривать с игроками?! Это не сегодняшняя проблема, она со вчерашнего дня идёт. Я только за, чтобы футболисты зарабатывали большие деньги, они оставляют на поле здоровье. Но надо зарабатывать, а не получать! Сегодня мы получаем зарплату! Обиделись они – вот, дали сегодня им возможность показать себя – в первый раз «Факел» приехал в Уфу. Первый матч! И вот так выйти и играть?! Тренерский штаб я тоже сюда включаю!

Надо забыть эту игру, хотя бы заключительный матч провести достойно. Если есть самолюбие. А если так же будут играть – отдайте им эту компенсацию и пускай уже уходят! Тяжело клубу финансово, но, если игроки так зациклись на этом [на деньгах], пускай уходят! Возьмём ребят из молодёжки, они хотя бы будут биться: за себя, за родных, за близких, за республику! А сейчас – это порнография! Я у вас здесь год – и как будто работаю в воспитательной группе в детском саду: как с детьми – надо постоянно уговаривать, лишнее слово нельзя сказать.

Футбол не обманешь – на зелёном поле всё видно. Извиняюсь, что говорю так эмоционально. Были бы у меня деньги – отдал бы и всех отпустил! **** [нечего] делать здесь с таким отношением! Можно проиграть, но достойно можно играть?! Мы даже повода болельщикам не даём болеть за команду! И мне стыдно в первую очередь. Каждый футболист должен нести ответственность за свои поступки. А в «Уфе» игрокам всё сходит с рук. Отношение такое, и этой проблеме уже два-три года. Я уже сегодня бы убрал 50% игроков, если не все 70-80%. Так нельзя, это издевательство над футболом! Здесь не воспитательный центр, чтобы вас уговаривали играть в футбол! И не может быть такого: вчера играю – сегодня не играю. Один тренер у них плохой, второй, третий – только футболисты хорошие. Выход один – убрать всех, взять молодых. Зато это свои, и они будут биться».

Омари Тетрадзе Фото: ФК «Уфа»

«Факел» оторвался от «Урала» на пять очков и точно завершит осеннюю часть сезона на первом месте. «Уфа» же находится прямо над зоной вылета.

«Шинник» и «Сокол» запомнились тем, что вышли на поле

Вторая нулевая ничья в туре. «Шинник» из-за травм потерял Вадима Карпова и Артемия Косогорова. У «Сокола» в заявку не попали Артём Быков, Амир Кахриманович и Иван Чуриков. По этому матчу впечатляют цифры ожидаемых голов: 0,89 – у «Шинника» и 0,02 – у «Сокола». Команды нанесли восемь ударов за матч. Из которых только два долетели до створа.

Общим преимуществом владели хозяева, которые привычно давили на чужие ворота с помощью стандартов. Но Младен Кашчелан всё-таки увёз из Ярославля небольшую награду в виде турнирного балла.

Последний матч Бояринцева во главе «Ротора»

«Ротор» готовился к реабилитации после поражения в матче с «Торпедо» (0:2) в предыдущем туре. Пресс-служба волгоградцев подготовила интересную акцию ко Дню матери – игроки вышли на поле с девичьими фамилиями мам на футболках.

Хозяева создали первый момент на 10-й минуте, когда чуть не забил Илья Сафронов. Казалось, всё идёт в пользу «Ротора». Тем более на 17-й минуте лидер «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов покинул поле из-за травмы. Также гости играли без Гаррика Левина. Удивительно, но даже в таких условиях «Челябинск» постепенно завладел инициативой – на 33-й минуте Александр Жиров забил со штрафного.

Впрочем, «Ротор» мог вернуться в игру. В конце первого тайма судья удалил главного тренера «Челябинска» Романа Пилипчука (за разговоры) и вингера Тимофея Комиссарова (получил вторую жёлтую). Однако даже в большинстве «Ротор» ничего не придумал. Денис Бояринцев (который не находился на скамейке из-за дисквалификации) сделал кучу замен, но «Челябинск» грамотно защищал свою штрафную. Более того, в самом конце игры гости убежали в контратаку, которую завершил Александр Носов.

После матча стало известно, что Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора». Гендиректор клуба Андрей Кривов выступил с официальным заявлением: «Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут. Во-вторых, Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы ещё раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную на протяжении полутора лет в клубе работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Бояринцев возглавил «Ротор» в мае 2024-го. При нём команда завоевала путёвку в Первую лигу по итогам стыковых матчей с «Новосибирском». В прошлом сезоне волгоградцы финишировали на девятом месте.