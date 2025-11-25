Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА

Яркое 26 ноября: «Краснодар» и ЦСКА в Кубке России, «Реал», «Ливерпуль» и «Кайрат» — в Лиге чемпионов и «Динамо» — «Локомотив» в КХЛ!

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Драйзайтль наберёт очки в седьмом матче подряд?

Леон Драйзайтль стабильно держит планку – немец уже шесть матчей подряд набирает очки и уверенно держится в топ-10 бомбардиров НХЛ. «Даллас» идёт сейчас на втором месте в Центральном дивизионе и наверняка очень хочет обыграть «Эдмонтон», которому они дважды уступили в финале конференции. «Звёзды» одержат принципиально важную победу?

🏀 7:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Харден остановит «Лейкерс»?

Дела у «Клипперс» идут из рук вон плохо — команда занимает 12-е место в Западной конференции, выиграв всего пять матчей из 17. У «Лейкерс» всё прекрасно — «озёрники» идут третьими в таблице, а Дончич, Джеймс и Ривз продолжают добывать победы. «Озёрники» уступили всего в четырёх играх сезона. Из состава «парусников» можно выделить лишь Хардена, который в последнее время очень хорош. Удастся ли Бороде остановить победную поступь принципиального соперника по Лос-Анджелесу?

🏒 17:00: «Трактор» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Трактор» выиграет матч при Рише?

Бенуа Гру покинул «Трактор» больше недели назад, но ситуация не стала лучше – более того, она обострилась, так как во всех матчах при Рише в роли исполняющего обязанности он уступил. Крис Дриджер команду покинул, в воротах сыграет Мыльников, получится ли у него лучше, чем у канадца?

⚽️ 18:00: ЦСКА — «Динамо» Махачкала, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), второй матч

Интрига: возьмёт ли ЦСКА реванш?

В первом матче в Махачкале ЦСКА уступил с минимальным счётом. Зато сразу после уже в чемпионате выиграл с таким же. Ко второй кубковой встрече команды подходят в похожем настроении: в прошлом туре обе проиграли. Однако ЦСКА, несмотря на ожидаемую ротацию, считается фаворитом. Правда, непонятно почему. Динамовцы здорово выглядят в Кубке, способны засушить игру и доставить много проблем. Ведь даже сам Челестини не так давно признавался: его команда на пределе. Так что пройти дальше в Пути РПЛ им будет очень сложно.

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Оренбург», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), второй матч

Интрига: матч в Краснодаре уже формальность?

«Краснодар» неожиданно здорово провёл первый матч четвертьфинала. Забить три на чужом поле, в холодном Оренбурге, ещё и с тяжёлым соперником – отличный результат. Так что не удивляйтесь, если в ответной встрече Мурад Мусаев прибегнет к максимальной ротации. «Оренбург» же тоже вряд ли будет выжимать из себя все силы для позитивного результата. Вылет в путь регионов – не худший сценарий. А поберечь силы можно и для чемпионата.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: Радулов продлит результативную серию?

«Локомотив» в последнее время находится на лёгком спаде, однако Александру Радулову это никак не мешает. 39-летний ветеран идёт в топ-5 бомбардиров и наверняка хочет попробовать потягаться с Владимиром Ткачёвым, который эту гонку возглавляет. «Динамо» одержало первую победу при Козлове, будет ли вторая подряд?

⚽️ 20:30: «Локомотив» — «Спартак», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), второй матч

Интрига: вернётся ли «Локо» в борьбу?

В предпоследнем матче для Деяна Станковича «Спартак» закинул три мяча «Локо» в Кубке. Команда и правда выглядела здорово – скорость, агрессия, мотивация. «Локо» ничего не мог сделать и закономерно проиграл. Теперь у «Спартака» новый тренер, который явно не намерен запускать серию неудач. Так что настрой на Кубок будет максимальным. Цель понятна – остаться в Пути РПЛ. Но и «Локо» точно не сдаст это место без борьбы. Им тоже точно не хочется вылетать в Путь регионов.

⚽️ 20:30: «Нефтехимик» — «Ростов», Кубок России, 1/4 финала, этап 1 (Путь регионов)

Интрига: «Ростов» точно фаворит?

«Нефтехимик» – крепкий середняк Первой лиги, который не проигрывает пять матчей. Ростовчане едва ли чувствуют себя комфортно: вокруг клуба много спекуляций относительно будущего. Непонятно, кто будет финансировать клуб. И кто будет тренировать. Перспективы Джонатана Альбы туманны. Судя по всему, он завершает свою работу, а что будет дальше, непонятно. Так что неясно, в каком эмоциональном состоянии команда подойдёт к такому сопернику. Матч гостевой, и «Ростов» в нём точно не выглядит фаворитом.

⚽️🎦 20:45: «Копенгаген» — «Кайрат», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: шанс для «Кайрата» выиграть первый матч в ЛЧ

«Кайрат» едет в Данию. Наверное, один из лучших шансов для казахстанцев наконец-то выиграть на общем этапе ЛЧ. Тем более недавно азербайджанский «Карабах» уже одолел «Копенгаген». Теперь очередь повторить успех – за клубом из Алма-Аты!

⚽️ 20:45: «Пафос» — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: встреча двух клубов с российскими владельцами

Дерби российских владельцев! «Пафос» — клуб Сергея Ломакина, «Монако» — Дмитрия Рыболовлева. Однако эта история вторична. Перед командами стоит задача набрать очки: киприоты мечтают о первой победе в ЛЧ, монегаски — о трёх очках и продолжении борьбы за плей-офф.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: ремейк финала Суперкубка УЕФА

Встреча действующих обладателей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В августе команды рубились в Суперкубке УЕФА, и «ПСЖ» одержал эпичную победу в серии пенальти. Теперь парижане снова будут большими фаворитами. «Тоттенхэм» в последнее время показывает слабые результаты. Получится ли у парижан воспользоваться этим?

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — ПСВ, Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: «Ливерпуль» возьмёт реванш за прошлый сезон?

В прошлом сезоне ПСВ испортил «Ливерпулю» идеальный результат. Англичане одержали семь побед, но в 8-м туре уступили нидерландцам. Теперь у команды Арне Слота есть повод для мести. Да и последние ужасные результаты «Ливерпуля» обязывают мерсисайдцев исправляться перед болельщиками.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Интер» Милан, Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: матч имени Диего Симеоне

Диего Симеоне — легенда «Атлетико» и важный человек для «Интера». Он выступал за миланцев в конце 1990-х. А сейчас он примет экс-клуб в статусе тренера «Атлетико». Получится ли огорчить «бывших»? «Интер» ещё не терял очки в нынешней ЛЧ, поэтому перед мадридцами стоит непростая задача.

⚽️ 23:00: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: лёгкая победа для «Реала»?

«Реал» после проигрыша «Ливерпулю» едет в гости в Грецию. «Олимпиакос» — не самый статусный соперник. И на бумаге мадридцы — большие фавориты пары. Однако в Пиреях греки способны преподнести мини-сенсацию.

Куртуа не сыграет в Греции: Официально «Реал» объявил о травме Тибо Куртуа перед матчем ЛЧ с «Олимпиакосом»

⚽️ 23:00: «Арсенал» Лондон — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Интрига: кто первым потеряет очки в ЛЧ?

«Арсенал» и «Бавария» ещё не проигрывали в нынешней ЛЧ. И набрали 12 очков в четырёх турах. Но теперь кто-то точно оступится. Однако команды находятся в такой форме, что предугадать проигравшего невероятно трудно. Нас ждёт встреча двух лучших команд Европы прямо сейчас.