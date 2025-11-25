Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 26 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 ноября 2025 года
Яркое 26 ноября: «Краснодар» и ЦСКА в Кубке России, «Реал», «Ливерпуль» и «Кайрат» — в Лиге чемпионов и «Динамо» — «Локомотив» в КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Драйзайтль наберёт очки в седьмом матче подряд?

Леон Драйзайтль стабильно держит планку – немец уже шесть матчей подряд набирает очки и уверенно держится в топ-10 бомбардиров НХЛ. «Даллас» идёт сейчас на втором месте в Центральном дивизионе и наверняка очень хочет обыграть «Эдмонтон», которому они дважды уступили в финале конференции. «Звёзды» одержат принципиально важную победу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Последний матч «Эдмонтона»:
Финалисты Кубка Стэнли выдали шоу! А Подколзин усадил Бобровского на скамейку
Финалисты Кубка Стэнли выдали шоу! А Подколзин усадил Бобровского на скамейку

🏀 7:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Харден остановит «Лейкерс»?

Дела у «Клипперс» идут из рук вон плохо — команда занимает 12-е место в Западной конференции, выиграв всего пять матчей из 17. У «Лейкерс» всё прекрасно — «озёрники» идут третьими в таблице, а Дончич, Джеймс и Ривз продолжают добывать победы. «Озёрники» уступили всего в четырёх играх сезона. Из состава «парусников» можно выделить лишь Хардена, который в последнее время очень хорош. Удастся ли Бороде остановить победную поступь принципиального соперника по Лос-Анджелесу?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Легенда уходит из спорта!
Крис Пол объявил, что этот сезон НБА станет для него последним. Каким мы его запомним?
Крис Пол объявил, что этот сезон НБА станет для него последним. Каким мы его запомним?

🏒 17:00: «Трактор» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Трактор» выиграет матч при Рише?

Бенуа Гру покинул «Трактор» больше недели назад, но ситуация не стала лучше – более того, она обострилась, так как во всех матчах при Рише в роли исполняющего обязанности он уступил. Крис Дриджер команду покинул, в воротах сыграет Мыльников, получится ли у него лучше, чем у канадца?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Эксперт — об уходе Гру:
Плющев — о «Тракторе»: мы придумали себе сказку об иностранных тренерах, разрешив им всё

⚽️ 18:00: ЦСКА — «Динамо» Махачкала, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), второй матч

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли ЦСКА реванш?

В первом матче в Махачкале ЦСКА уступил с минимальным счётом. Зато сразу после уже в чемпионате выиграл с таким же. Ко второй кубковой встрече команды подходят в похожем настроении: в прошлом туре обе проиграли. Однако ЦСКА, несмотря на ожидаемую ротацию, считается фаворитом. Правда, непонятно почему. Динамовцы здорово выглядят в Кубке, способны засушить игру и доставить много проблем. Ведь даже сам Челестини не так давно признавался: его команда на пределе. Так что пройти дальше в Пути РПЛ им будет очень сложно.

Статистика Кубка России
Как ЦСКА проиграл в первом матче:
ЦСКА без шансов уступил в Каспийске! Зато Тороп отметился суперспасением. Видео
ЦСКА без шансов уступил в Каспийске! Зато Тороп отметился суперспасением. Видео

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Оренбург», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), второй матч

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч в Краснодаре уже формальность?

«Краснодар» неожиданно здорово провёл первый матч четвертьфинала. Забить три на чужом поле, в холодном Оренбурге, ещё и с тяжёлым соперником – отличный результат. Так что не удивляйтесь, если в ответной встрече Мурад Мусаев прибегнет к максимальной ротации. «Оренбург» же тоже вряд ли будет выжимать из себя все силы для позитивного результата. Вылет в путь регионов – не худший сценарий. А поберечь силы можно и для чемпионата.

Статистика Кубка России
Материалы по теме
«Краснодар» круто перевернул кубковый матч! Разорвали Козлов и Кордоба
«Краснодар» круто перевернул кубковый матч! Разорвали Козлов и Кордоба

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Радулов продлит результативную серию?

«Локомотив» в последнее время находится на лёгком спаде, однако Александру Радулову это никак не мешает. 39-летний ветеран идёт в топ-5 бомбардиров и наверняка хочет попробовать потягаться с Владимиром Ткачёвым, который эту гонку возглавляет. «Динамо» одержало первую победу при Козлове, будет ли вторая подряд?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с Кудашовым:
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
Эксклюзив
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым

⚽️ 20:30: «Локомотив» — «Спартак», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), второй матч

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Локо» в борьбу?

В предпоследнем матче для Деяна Станковича «Спартак» закинул три мяча «Локо» в Кубке. Команда и правда выглядела здорово – скорость, агрессия, мотивация. «Локо» ничего не мог сделать и закономерно проиграл. Теперь у «Спартака» новый тренер, который явно не намерен запускать серию неудач. Так что настрой на Кубок будет максимальным. Цель понятна – остаться в Пути РПЛ. Но и «Локо» точно не сдаст это место без борьбы. Им тоже точно не хочется вылетать в Путь регионов.

Статистика Кубка России
«Локо» не смог выиграть после паузы на сборные:
Убойные 15 минут «Локо» и «Краснодара»! А победу чемпиона обломал подвиг Монтеса. Видео
Убойные 15 минут «Локо» и «Краснодара»! А победу чемпиона обломал подвиг Монтеса. Видео

⚽️ 20:30: «Нефтехимик» — «Ростов», Кубок России, 1/4 финала, этап 1 (Путь регионов)

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ростов» точно фаворит?

«Нефтехимик» – крепкий середняк Первой лиги, который не проигрывает пять матчей. Ростовчане едва ли чувствуют себя комфортно: вокруг клуба много спекуляций относительно будущего. Непонятно, кто будет финансировать клуб. И кто будет тренировать. Перспективы Джонатана Альбы туманны. Судя по всему, он завершает свою работу, а что будет дальше, непонятно. Так что неясно, в каком эмоциональном состоянии команда подойдёт к такому сопернику. Матч гостевой, и «Ростов» в нём точно не выглядит фаворитом.

Статистика Кубка России
«Ростов» плохо начал после международной паузы:
«Крылья» победили впервые с сентября! Помог комичный «привоз» защитника «Ростова». Видео
«Крылья» победили впервые с сентября! Помог комичный «привоз» защитника «Ростова». Видео

⚽️🎦 20:45: «Копенгаген» — «Кайрат», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шанс для «Кайрата» выиграть первый матч в ЛЧ

«Кайрат» едет в Данию. Наверное, один из лучших шансов для казахстанцев наконец-то выиграть на общем этапе ЛЧ. Тем более недавно азербайджанский «Карабах» уже одолел «Копенгаген». Теперь очередь повторить успех – за клубом из Алма-Аты!

Статистика Лиги чемпионов
«Кайрат» уже попал в следующую ЛЧ!
Известны 8 участников следующей ЛЧ. Кто уже взял чемпионство и какие интриги остались
Известны 8 участников следующей ЛЧ. Кто уже взял чемпионство и какие интриги остались

⚽️ 20:45: «Пафос» — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух клубов с российскими владельцами

Дерби российских владельцев! «Пафос» — клуб Сергея Ломакина, «Монако» — Дмитрия Рыболовлева. Однако эта история вторична. Перед командами стоит задача набрать очки: киприоты мечтают о первой победе в ЛЧ, монегаски — о трёх очках и продолжении борьбы за плей-офф.

Статистика Лиги чемпионов
Подробнее про «Пафос»:
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ремейк финала Суперкубка УЕФА

Встреча действующих обладателей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В августе команды рубились в Суперкубке УЕФА, и «ПСЖ» одержал эпичную победу в серии пенальти. Теперь парижане снова будут большими фаворитами. «Тоттенхэм» в последнее время показывает слабые результаты. Получится ли у парижан воспользоваться этим?

Статистика Лиги чемпионов
Босс «ПСЖ» меняет европейский футбол:
Успех нового формата ЛЧ — в огромной прибыли. А теперь у УЕФА ещё и космический контракт
Успех нового формата ЛЧ — в огромной прибыли. А теперь у УЕФА ещё и космический контракт

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — ПСВ, Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» возьмёт реванш за прошлый сезон?

В прошлом сезоне ПСВ испортил «Ливерпулю» идеальный результат. Англичане одержали семь побед, но в 8-м туре уступили нидерландцам. Теперь у команды Арне Слота есть повод для мести. Да и последние ужасные результаты «Ливерпуля» обязывают мерсисайдцев исправляться перед болельщиками.

Статистика Лиги чемпионов
«Ливерпуль», что с тобой?
«Ливерпулю» пора увольнять Слота? Клуб тонет в кризисе, но тут слишком много если
«Ливерпулю» пора увольнять Слота? Клуб тонет в кризисе, но тут слишком много если

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Интер» Милан, Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч имени Диего Симеоне

Диего Симеоне — легенда «Атлетико» и важный человек для «Интера». Он выступал за миланцев в конце 1990-х. А сейчас он примет экс-клуб в статусе тренера «Атлетико». Получится ли огорчить «бывших»? «Интер» ещё не терял очки в нынешней ЛЧ, поэтому перед мадридцами стоит непростая задача.

Статистика Лиги чемпионов
«Интер» на выходных отдал миланское дерби:
Сенсационная осечка «Реала», «Интер» отдал дерби, а «Рома» — лидер! Главное в еврофутболе
Видео
Сенсационная осечка «Реала», «Интер» отдал дерби, а «Рома» — лидер! Главное в еврофутболе

⚽️ 23:00: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лёгкая победа для «Реала»?

«Реал» после проигрыша «Ливерпулю» едет в гости в Грецию. «Олимпиакос» — не самый статусный соперник. И на бумаге мадридцы — большие фавориты пары. Однако в Пиреях греки способны преподнести мини-сенсацию.

Статистика Лиги чемпионов
Куртуа не сыграет в Греции:
Официально
«Реал» объявил о травме Тибо Куртуа перед матчем ЛЧ с «Олимпиакосом»

⚽️ 23:00: «Арсенал» Лондон — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто первым потеряет очки в ЛЧ?

«Арсенал» и «Бавария» ещё не проигрывали в нынешней ЛЧ. И набрали 12 очков в четырёх турах. Но теперь кто-то точно оступится. Однако команды находятся в такой форме, что предугадать проигравшего невероятно трудно. Нас ждёт встреча двух лучших команд Европы прямо сейчас.

Статистика Лиги чемпионов
Кейн идёт за «ЗМ»:
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Новости. Футбол
