Сегодня сыграют скрытый финал Лиги чемпионов

Но у «Арсенала» и «Баварии» общая проблема — как Артете и Компани играть без лидеров? Дмитрий Бажанов — о противостоянии стихий в ЛЧ.

Лучшая атака Европы против лучшей обороны! Звучит, правда? Именно такой матч ожидает нас в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов — «Арсенал» против «Баварии». Команде Микеля Артеты почти невозможно забить. А от команды Венсана Компани невозможно не пропустить.

В четырёх турах Лиги чемпионов «Арсенал» не пропустил ни одного мяча, а в 12 матчах Премьер-лиги – всего шесть. «Бавария» же забивала во всех матчах этого сезона, причём не меньше двух голов. В минувшие выходные, к примеру, от мюнхенцев пострадал «Фрайбург». К 17-й минуте команда Компани «горела» дома 0:2. Видимо, был небольшой расфокус после паузы на сборные. Однако затем «Бавария» включилась и превратила 0:2 в 6:2!

Мюнхенцы восхищают своим бешеным голодом до голов! В этом они похожи на «Барселону» Ханс-Дитера Флика. Забили два? Идём за третьим! Забили четыре? И этого мало, надо ещё! Суммарно в 15 матчах этого сезона «Бавария» забила уже 55 мячей! В Бундеслиге по результативности (41) никого нет и близко. А в ЛЧ «Бавария» делит первое место по количеству забитых мячей с «ПСЖ» — по 14.

Другой вопрос, что парни Компани ещё не сталкивались с таким оборонительным бетоном, как у «Арсенала». Можно что угодно говорить о стиле команды Артеты, называть его невыразительным и скучным. Но главное — он приносит результат.

«Арсенал» — абсолютная машина. Это не изящный, летящий вперёд на огромной скорости спорткар, как «Бавария». Это скорее элитный бронированный вездеход. У него нет пластики гепарда или пантеры. Зато он гарантированно проберётся сквозь любые препятствия. Его невозможно сломать. Он выдержит любую непогоду, любой рельеф и любое бездорожье.

Мартин Субименди и Деклан Райс Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Арсенал» гораздо больше про эффективность, чем про эстетику. Однако считать, что он начисто лишён эстетики — большая ошибка. Сочетание в центре поля Мартин Субименди — Деклан Райс — Эберечи Эзе блистательно! Роли расписаны идеально, игроки отлично дополняют друг друга.

Субименди — это лёд. Хладнокровный, будто полностью лишённый нервов контролирующий полузащитник, который великолепно управляет временем и пространством. Райс, напротив, пламя. Настоящий британский лев — страстный, яростный и по-спортивному агрессивный. Но при этом — с отличной техникой, ударом и большущим объёмом. И, наконец, Эзе — фантазиста, которого «Арсеналу» так не хватало.

Мартин Эдегор — прекрасный игрок. Однако он всегда мало рисковал, на эту тему есть огромное количество видеонарезок. Из всех возможных решений он чаще всего выбирает самые надёжные. А иногда нужен взрыв! Иногда, если ты играешь в атаке, нужно выйти за рамки обыденности. Нужно придумать что-то такое, чего никто не ожидает. И Эзе делает это. В его игре больше вольности, чем в игре Эдегора. Это делает «Арсенал» непредсказуемее — и, как следствие, сильнее. Так что когда Эдегор восстановится после травмы, совсем не факт, что он быстро вернётся в старт.

Лидер и дриблёр Букайо Сака, умница и универсал Микель Мерино, всегда полезный Леандро Троссард, Риккардо Калафьори, который с позиции защитника может уйти с мячом в любую точку поля — «Арсенал», как бы ни был заточен на эффективность и засушивание игры, бывает очень даже ярок. Однако главное — всё-таки защита. Она у «Арсенала» лучшая в мире. И именно в этой зоне перед матчем с «Баварией» есть большая кадровая проблема.

В матче за сборную Бразилии травму получил Габриэл Магальяйнс. Их связка с Вильямом Салиба близка к идеалу. Если её разбить, то это точно не сделает «Арсенал» лучше. Да, у Артеты большая глубина состава. Вместо Габриэла может сыграть либо Калафьори, либо Пьеро Инкапье, арендованный у «Байера», либо Кристьян Москера.

Пьеро Инкапье Фото: Julian Finney/Getty Images

В матче с «Тоттенхэмом» в минувшие выходные вышел Инкапье и сыграл очень прилично. С большой вероятностью эквадорец выйдет в старте и против «Баварии». Он классный защитник, бесспорно. Но всё же связка Габриэла с Салиба — это уже настоящий люксовый бренд с давним подтверждённым качеством. Это опора «Арсенала». И как бы ни были хороши Инкапье, Калафьори и Москера, потери качества в отсутствие Габриэла, скорее всего, не избежать. Особенно против такой атаки, как у «Баварии».

Впрочем, по баварской атаке тоже есть вопросы. Луис Диас после дубля в ворота «ПСЖ» снёс Ашрафа Хакими, получил прямую красную, а вместе с ней — дисквалификацию на три матча! Правда, «Бавария» намерена её оспорить. С самого начала сезона нет гения Джамала Мусиалы. Неясно, сможет ли сыграть Серж Гнабри. Матч с «Фрайбургом» он пропустил из-за травмы. Плюс в той встрече небольшое повреждение получил юный талант «Баварии» — 17-летний Ленарт Карл. Впрочем, он, вероятнее всего, к игре с «Арсеналом» будет готов.

Конечно, есть невероятный Гарри Кейн. И это уже очень много! Кейн поражает! Он делает на поле всё. Пожалуй, нет в мире нападающего с более широким функционалом, чем у Кейна. А тут ещё и матч с «Арсеналом» — Гарри ведь из «Тоттенхэма». Это отдельный шикарный сюжет.

Гарри Кейн празднует гол «Арсеналу» Фото: Ed Sykes/Getty Images

Есть только две команды, которым Кейн забил больше, чем «канонирам». Это «Лестер» (20 голов) и «Эвертон» (16). В ворота «Арсенала» Гарри отгрузил 15 мячей. Один из них — в составе «Баварии» в Лиге чемпионов — 2023/2024. Это был четвертьфинал. В Лондоне сыграли 2:2. Кейн забил с пенальти. А ещё отличился Гнабри. У него тоже арсенальское прошлое. Серж был в молодёжных командах и даже немного поиграл за основу. Так вот, Кейн и Гнабри принесли ничью на выезде, а дома «Бавария» победила 1:0 и вышла в полуфинал.

Сейчас ставки, конечно, не так высоки — всего-навсего середина общего этапа. И у «Арсенала», и у «Баварии» максимум очков. Выход и тех, и других в плей-офф не вызывает никаких вопросов. Разумеется, обеим командам важно не просто выйти в плей-офф, а попасть в топ-8. Но и эта задача для «Арсенала» с «Баварией» выглядит абсолютно выполнимой.

Было бы очень интересно увидеть матч этих команд в сильнейших составах — с Габриэлом, Диасом, Мусиалой. А так — выходит, что у «Арсенала» с его блестящей обороной есть проблема в обороне, а у «Баварии» с её блестящей атакой есть проблемы в атаке. С другой стороны, любопытно, как Артета и Компани будут выкручиваться.

Удастся ли арсенальской защите без Габриэла сдержать Кейна, Майкла Олисе и других мюнхенцев? Сможет ли баварская атака без нескольких важных игроков вскрыть хвалёную оборону «Арсенала»? И вообще, кого Компани выпустит в атаке? Карла? Гнабри, если тот выздоровеет? Или, может быть, рядом с Кейном появится ещё один экс-представитель АПЛ — Николас Джексон? Или в группе атаки выйдет Рафаэл Геррейру?

Хочется отправить небольшое сообщение в космос: если «Арсенал» и «Бавария» встретятся в ЛЧ ещё раз — где-нибудь в плей-офф — пускай будут доступны все сильнейшие! Эти матчи почти наверняка станут украшением всего турнира. Ну а пока посмотрим что-то вроде пробной версии, тизера. Несмотря ни на что, он тоже обещает быть горячим!