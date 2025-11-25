Талалаев разобрался с бывшей командой, Кузяев подвёл «Рубин». Итоги дня в Кубке России

Два клуба РПЛ вступили в борьбу в Пути регионов Фонбет Кубка России. В нижней сетке у команд нет права на ошибку. Проиграл в одном матче — вылетел из турнира.

Талалаев справился с бывшей командой

Андрей Талалаев вернулся на хорошо знакомый ему стадион в Химках. Именно там состоялся кубковой матч «Торпедо» и «Балтики». Главный тренер калининградского клуба сразу отправился на трибуны, откуда наблюдал за ходом игры. Периодически камера выхватывала, как Талалаев-старший раздавал указания через мобильный телефон. По всей видимости, их получал Талалаев-младший (входит в тренерский штаб «Балтики»).

Гости забили в первой половине первого тайма. Юрий Ковалёв покатил на Андрея Менделя, а тот аккуратно уложил мяч в нижний угол. Важная деталь об авторе гола. Мендель вышел на поле впервые за три месяца — с 16 августа. Далее — травма и несколько встреч в запасе. А тут и выход в стартовом составе, и победный гол.

Вратари команд — Ростислав Солдатенко и Иван Кукушкин — по разу спасли команды в первом тайме. У «Торпедо» выделялся Александр Юшин. В первом случае с его ударом справился голкипер, а потом нападающий зарядил в штангу. После перерыва Юшину опять не хватило точности — мяч пролетел над перекладиной.

«Балтика» одолела «Торпедо»

Солдатенко, в свою очередь, спас «Торпедо» после удара Стефана Ковача. На 71-й минуте всё стало понятно. Вратарь московского клуба не удержал мяч после удара Мингияна Бевеева, а Чинонсо Оффор оказался первым на добивании. Грубейшая ошибка вратаря! Кстати, Оффор прервал серию без голов, которая длилась с 5 октября.

Талалаев спустился к кромке поля на последние несколько минут. У бровки сразу стало гораздо громче, чем до этого. «Балтика» вышла в следующий раунд турнира, где встретится либо с «Зенитом», либо с московским «Динамо». Зависит от того, кто вылетит из Пути РПЛ. А «Торпедо» нужно провести заключительный матч в году (с костромским «Спартаком» в Лиге Pari), а затем как следует поработать в ходе зимнего перерыва.

«Рубин» вылетел из Кубка России. Так бить пенальти просто нельзя

Второй и заключительный матч дня в Кубке России состоялся в Туле. Именно туда приехал «Рубин» Рашида Рахимова. У гостей в заявку не попал Мирлинд Даку — лучший бомбардир казанской команды получил травму в матче РПЛ. «Арсенал» тоже понёс потерю — главный тренер Дмитрий Гунько из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны.

Первый тайм получился не самым событийным. Запомнились только отменённый гол «Рубина» (Жак-Жюльен Сиве оказался в офсайде) и опасный удар Резиуана Мирзова (мяч пролетел чуть выше перекладины). После перерыва — схожая картина. Команды проснулись в концовке тайма и упустили по одному шансу.

«Арсенал» остановил «Рубин»

Велдин Ходжа не попал как следует по мячу из убойной позиции. Рахимову после такого оставалось только развести руками. А гостей спас вратарь Артур Нигматуллин — отразил ногой удар Мирзова. Тем самым он продлил время встречи, поскольку дальше команды ждала серия пенальти.

Хозяева сразу стартовали неудачно — Кирилл Большаков не переиграл Нигматуллина. А потом ещё и Милош Брнович запустил мяч мимо створа. Правда, и «Рубин» ответил в похожем ключе — молодой Никита Васильев не попал в створ. После этого Александр Мелихов потащил после удара Андерсона Арройо. Всё решилось в дуэли пятых бьющих. Мирзов реализовал свою попытку, а вот Далер Кузяев не переиграл вратаря «Арсенала».

Тульский клуб прошёл в следующий раунд, где сыграет либо со «Спартаком», либо с «Локомотивом».