Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Галатасарай — Юнион — 0:1, обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, гол, Дэвид, 25 ноября 2025

Главная неожиданность вечера в ЛЧ. Дебютант турнира пригвоздил в гостях «Галатасарай»!
Никита Паглазов
Отчёт «Галатасарай» — «Юнион» — 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
Всё решил гол Промиса.

5-й тур общего этапа Лиги чемпионов начался с сенсации! Звёздный «Галатасарай» уступил дома дебютанту турнира – бельгийскому «Юниону». Турки упустили отличный шанс ворваться в топ-8 таблицы, а гости включились в борьбу за место в стыках.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Дэвид – 57'    
Удаления: Уньяй – 89' / нет

В стартовом составе «Галатасарая» не оказалось нескольких важных игроков. Встречу из-за травм пропустили Виктор Осимхен, Уилфрид Синго, Марио Лемина, Каан Айхан и Юнус Акгюн. Хотя и без них у стамбульцев хватало звёзд в старте: Давинсон Санчес, Илкай Гюндоган, Лерой Зане, Мауро Икарди, Лукас Торрейра, Барыш Йылмаз и Угурджан Чакыр. Бельгийцы же вышли в почти оптимальном составе.

По статистике встреча получилась равной. «Галатасарай» набил 1,31 xG (ожидаемые голы), «Юнион» – 1,63. При этом турки намного больше владели мячом (66%). В общем, баланс. Но по голевым моментам бельгийцы опередили соперника (3:1). Это и предопределило итог.

На 57-й минуте полузащитник «Юниона» Промис Дэвид (почти Промес) забил единственный мяч во встрече. Он оказался в штрафной «Галатасарая» и в касание замкнул прострел от Адема Зоргане. 1:0 – неожиданный результат во встрече дебютанта с мощным «Галатасараем».

Промис Дэвид

Промис Дэвид

Фото: Anadolu via Getty Images

Ранее команда Окана Бурука разобралась дома с «Ливерпулем» (1:0) и «Будё-Глимт» (3:1). Но третий матч на «РАМС Парке» оказался неудачным. У стамбульцев осталось девять очков после пяти туров, они занимают девятое место (но наверняка прилично опустятся по итогам тура). «Юнион» же с шестью очками поднялся в зону стыков (18-й). Команда теперь может рассчитывать на выход в соответствующий раунд.

В следующем туре Лиги чемпионов «Галатасарай» едет в гости к «Монако», а «Юнион» примет «Марсель». Обе встречи состоятся во вторник, 9 декабря.

Комментарии
