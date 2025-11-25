Главная неожиданность вечера в ЛЧ. Дебютант турнира пригвоздил в гостях «Галатасарай»!

5-й тур общего этапа Лиги чемпионов начался с сенсации! Звёздный «Галатасарай» уступил дома дебютанту турнира – бельгийскому «Юниону». Турки упустили отличный шанс ворваться в топ-8 таблицы, а гости включились в борьбу за место в стыках.

В стартовом составе «Галатасарая» не оказалось нескольких важных игроков. Встречу из-за травм пропустили Виктор Осимхен, Уилфрид Синго, Марио Лемина, Каан Айхан и Юнус Акгюн. Хотя и без них у стамбульцев хватало звёзд в старте: Давинсон Санчес, Илкай Гюндоган, Лерой Зане, Мауро Икарди, Лукас Торрейра, Барыш Йылмаз и Угурджан Чакыр. Бельгийцы же вышли в почти оптимальном составе.

По статистике встреча получилась равной. «Галатасарай» набил 1,31 xG (ожидаемые голы), «Юнион» – 1,63. При этом турки намного больше владели мячом (66%). В общем, баланс. Но по голевым моментам бельгийцы опередили соперника (3:1). Это и предопределило итог.

На 57-й минуте полузащитник «Юниона» Промис Дэвид (почти Промес) забил единственный мяч во встрече. Он оказался в штрафной «Галатасарая» и в касание замкнул прострел от Адема Зоргане. 1:0 – неожиданный результат во встрече дебютанта с мощным «Галатасараем».

Промис Дэвид Фото: Anadolu via Getty Images

Ранее команда Окана Бурука разобралась дома с «Ливерпулем» (1:0) и «Будё-Глимт» (3:1). Но третий матч на «РАМС Парке» оказался неудачным. У стамбульцев осталось девять очков после пяти туров, они занимают девятое место (но наверняка прилично опустятся по итогам тура). «Юнион» же с шестью очками поднялся в зону стыков (18-й). Команда теперь может рассчитывать на выход в соответствующий раунд.

В следующем туре Лиги чемпионов «Галатасарай» едет в гости к «Монако», а «Юнион» примет «Марсель». Обе встречи состоятся во вторник, 9 декабря.