Круче чемпионства «Лестера»! Клуб из Беларуси взял титул в год дебюта в элите

Завершающийся чемпионат Беларуси подарил уникальную историю. В таких случаях обычно говорят – футбольная сказка. Чемпионский титул в соседней стране завоевал новичок элиты. Да не просто новичок! «МЛ Витебск» никогда прежде не играл в Высшей лиге и существует в своём нынешнем виде всего четыре года.

Исход «золотой» гонки в Беларуси решился в прошедший уикенд. «МЛ Витебск» разгромил в домашнем матче «Гомель» со счётом 5:0 и сохранил отрыв в пять очков от своего преследователя – минского «Динамо». Таким образом, лидер избавил себя от риска упустить чемпионство в последнем туре. А риск этот был высок. Ведь 29 ноября «МЛ Витебск» ждёт встреча с динамовцами в столице страны.

В чемпионате Беларуси, как и в РПЛ, 16 команд играют в два круга. Только сам сезон проводится по хорошо знакомой, но уже забытой в России системе «весна-осень». Стартовал турнир в середине марта, 30-й тур пройдёт в эти выходные. «МЛ Витебск» отобрал у «Динамо» не только золото, которое минчане брали последние два года, но ещё и путёвку в Лигу чемпионов. Точнее, в первый квалификационный раунд ЛЧ.

История у «МЛ Витебск» своеобразная. Предшественник чемпиона был основан ещё в 1971 году как заводской коллектив из… Рогачёва. Этот город в Гомельской области расположен приблизительно в 260 км от Витебска. В 1983-м клуб заявился в одну из низших региональных зон чемпионата СССР под названием «Автомобилист». Затем несколько раз менял своё название, выступая как КСМ, «Днепр», РМКК (Рогачёвский молочноконсервный комбинат) и просто «Рогачёв» с различными приставками. В чемпионате Беларуси выступал в низших дивизионах, а в «молочноконсервную эпоху» на фоне финансовых проблем довольствовался выступлением в любительском первенстве Гомельской области.

В 2016-м «Рогачёв-МК» и вовсе прекратил своё существование. Однако в 2020-м клуб был возрождён под старым названием «Днепр». Команда заявилась во Вторую лигу чемпионата Беларуси. А на следующий год случилась Великая перезагрузка благодаря появлению нового спонсора – компании «Макслайн». При поддержке букмекера будущий чемпион выдал успешный сезон-2021 и заработал путёвку в Первую лигу.

Рогачёв, можно сказать, снова зажил футболом. По крайней мере, в первом матче сезона-2022 был установлен рекорд посещаемости для лиги – поддержать бывший «Днепр», а теперь уже «Макслайн» пришли 3802 зрителя. По ходу того чемпионата клуб сменил двух главных тренеров, тем не менее финишировал на четвёртом месте и завоевал путёвку в стыки. А там на заснеженном поле, которое помогали очищать в день матча неравнодушные болельщики, «Макслайн» уложил на лопатки дзержинский «Арсенал» (3:1). И впервые вышел в элиту!

Вышел – и остался в Первой лиге. Футбольные власти не пустили команду из Рогачёва в Высшую лигу. Удивительный регламент гласил, что в элиту может быть допущен клуб, который является членом Белорусской федерации футбола не менее двух лет подряд. «Макслайн» же вступил в ряды организации только в марте 2022-го. Весь Рогачёв оказался в шоке от решения властей, по крайней мере, так утверждали руководители команды. «Макслайн» подал апелляцию, но её отклонили. Обосновали это в том числе и тем, что клуб не соответствует требованиям Высшей лиги по части инфраструктурных, кадровых и спортивных критериев.

В январе 2023-го на собрании совета учредителей и спонсоров «Макслайна» решили не сворачивать проект, а играть в Первой лиге, но перевезти команду в другой город из-за проблем со стадионом в Рогачёве. Новым местом прописки стал Витебск. Клуб заключил договор с ЦСК «Витебский» (это стадион с искусственным полем, вмещающий 8144 зрителя) и одной из городских ДЮСШ, которая должна была войти в структуру «Макслайна».

В сезоне-2023 команда заняла пятое место, а по итогам прошлого чемпионата финишировала второй и всё-таки поднялась в Высшую лигу. Творцом успеха стал Виктор Петрашко, который возглавил «Макслайн» по ходу сезона. Тем не менее после успешного финиша тренер был возвращён в молодёжную команду. Его место в январе 2025-го занял Александр Шагойко.

Александр Шагойко Фото: ФК «МЛ Витебск»

Перед дебютом в элите клуб в очередной раз сменил имя – на «МЛ Витебск». БФФ запрещает командам носить названия букмекерских контор. Сейчас «МЛ Витебск» можно спутать с другим известным клубом из этого города, ФК «Витебск» – двукратным серебряным призёром чемпионата и обладателем Кубка страны сезона-1997/1998, завоёванного ещё под названием «Локомотив». Но путать не надо. ФК «Витебск» находится на 12-м месте – в трёх очках от зоны стыков.

А вот «МЛ Витебск» с новым названием и под руководством нового тренера выдал сумасшедшую беспроигрышную серию со старта чемпионата – 16 побед и четыре ничьих в 20 матчах. По ходу той серии обыграли минское «Динамо» (2:0). Но как только лето закончилось, случился чудовищный спад. Словно кто-то забрал энергию у сенсационного лидера. В сентябре и начале октября «МЛ Витебск» потерпел четыре поражения подряд с общим счётом 3:8! Отрыв от ближайшего преследователя сократился с 11 до трёх очков. И золото, которое, казалось, уже было в руках у дебютанта элиты, стало уплывать.

Один провальный месяц перечеркнул всё то хорошее, что сделал Шагойко за год. Впрочем, руководство не устраивали не только результаты. Владелец клуба Артём Леонов так объяснил своё решение об увольнении тренера:

«Атмосфера в команде была не такой, какую я хотел видеть… Не буду в подробностях говорить, что конкретно. Если более общо, то хочется, чтобы игроки улыбались чаще на тренировках, чтобы музыка разрешалась, обстановка в автобусе дружелюбнее была. Да много чего было – таких вот мелочей, которые мне совсем непонятны. Шагойко запрещал музыку? Да, были такие моменты. Нельзя было ставить музыку в автобусе, когда возвращались домой с выезда» (в интервью для Sports.ru).

Босс «МЛ Витебск» рассказал также о конфликте уволенного тренера с сербским полузащитником Александаром Месаровичем – самым дорогим игроком команды (по версии Transfermarkt), который оценивается в € 800 тыс:

«На мой взгляд, Месарович – лучший игрок чемпионата Беларуси. Он с нами на три года. Для меня загадка, почему Шагойко этот игрок не устраивал. По всем цифрам Месарович в полном порядке. Возможно, это что-то личное. У игрока день рождения, а главный тренер сажает его на скамейку запасных. Вместо Месаровича ставит в старт футболиста, который в сезоне вообще не играл… Это тоже повлияло на моё решение по Шагойко. Непонятные действия происходили по выбору состава, заменам. И сам Месарович не рассчитывал, что его будут на скамейку сажать, и руководство, приглашая такого высокостоящего игрока, рассчитывает немного на другое. Сейчас человек расцвёл. Улыбается постоянно. Оказывается, умеет улыбаться. Сейчас всё по-другому стало».

На один матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера вернули Петрашко. Четвёртое поражение в ходе неудачной серии случилось уже с ним. В октябре «МЛ Витебск» возглавил Михаил Мартинович – бывший ассистент Сергея Ташуева в «Ахмате». При нём захворавший быстро выздоровел. В пяти матчах под руководством Мартиновича команда одержала пять побед с общим счётом 14:2 и забрала золото.

Чемпионами в составе «МЛ Витебск» стали и трое россиян – полузащитники Никита Глушков (экс-игрок «Акрона» и «Балтики»), Тимур Пухов (воспитанник ЦСКА) и нападающий Абу-Саид Эльдарушев (арендован у «Балтики»). 31-летний вингер Глушков – лучший бомбардир команды, он забил восемь голов. Помимо Месаровича и россиян, в заявке присутствуют также два легионера из Бразилии и Нигерии.

Михаил Мартинович Фото: ФК «МЛ Витебск»

Есть в составе «МЛ Витебск» и футболисты сборной Беларуси – вратарь Павел Павлюченко, защитники Захар Волков и Сергей Карпович, полузащитники Руслан Лисакович и Олег Никифоренко, нападающий Дмитрий Антилевский. Того же Волкова мы помним по игре в РПЛ за «Химки». По словам Леонова, Волков и Месарович – самые высокооплачиваемые звёзды витебского клуба, чей бюджет отнюдь не крупнейший в лиге.

«Я не знаю, сколько у других клубов, но у нас бюджет в районе $ 3 млн плюс-минус, – рассказывал Леонов. – По слухам, у [минского] «Динамо» $ 5-6 млн. Получается, в два раза больше, чем у нас, если это правда. Но я, честно говоря, без понятия. У нас около 30% игроков имеют зарплату в $ 300-500. На самом деле, не так много людей высокооплачиваемых – это Волков, Месарович. Есть несколько игроков, которые получают в районе $ 10 тыс.».

После «золотого» матча с «Гомелем» новый чемпион праздновал в традиционном стиле – с салютом и под композицию We Are the Champions группы Queen. «МЛ Витебск» по-настоящему вошёл в историю белорусского футбола, ведь никогда прежде новичок лиги не выигрывал чемпионский титул. Впереди у этой команды – открытие Европы.