«Люди могут сравнивать меня с Месси». В «Баварии» появился нереальный талант!

В 17 лет Ленарт Карл ворвался в основу мюнхенцев и уже побил несколько рекордов.

В «Баварии» появилась новая звезда! В сезоне-2025/2026 в основу клуба ворвался полузащитник Ленарт Карл. Воспитанник мюнхенцев провёл уже 13 матчей, забил три мяча и оформил два ассиста. 17-летний немец получает комплименты от тренера Венсана Компани, форварда Гарри Кейна и бьёт рекорды. Рассказываем подробнее о, возможно, будущем топ-игроке.

Карл родился в городке Фраммерсбах в Баварии. Поэтому, когда начал в семь лет заниматься футболом, наверняка мечтал о попадании в «Баварию». Однако сначала в 2015-м оказался в академии клуба «Виктория» из Ашаффенбурга. Ещё через два года Ленарт перебрался в систему «Айнтрахта» из Франкфурта, но в 2022-м вернулся в «Викторию». Именно там Карл и привлёк внимание скаутов «Баварии». И уже летом того же года оказался в академии мюнхенцев. «Я до сих пор помню, как переехал в кампус «Баварии» после игры во Франкфурте и Ашаффенбурге. Первые несколько недель невероятно тосковал по дому», – рассказал Карл в недавнем интервью сайту «Баварии».

В сезоне-2024/2025 Ленарт дебютировал в лиге U17. И в девяти матчах за молодёжную «Баварию» забил 17 мячей и оформил семь ассистов! Уже осенью 2024-го Карл заинтересовал мадридский «Реал» и «Аякс». Однако сам полузащитник не думал о других командах и колотил голы за мюнхенцев. Всего вышло 34 мяча и 11 голевых передач в 30 играх сезона за составы U17 и U19.

Ленарт Карл играет за молодёжную команду «Баварии» Фото: IMAGO/sportworld/ТАСС

Конечно, главный тренер основной команды Венсан Компани знал о перспективном игроке. И 4 апреля 2025 года Карл впервые оказался на скамейке «Баварии» – в матче Бундеслиги с «Аугсбургом». Однако дебют юного игрока состоялся уже летом: он вышел на поле после перерыва в матче клубного чемпионата мира с «Окленд Сити».

В сезоне-2025/2026 Компани сразу же начал активно использовать Карла. 20 сентября Ленарт оформил первое результативное действие, отдав голевой пас на Гарри Кейна во встрече 4-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (4:1). «Он фантастический игрок. Не боится идти в дриблинг. Ему просто нужно продолжать усердно работать, его ждёт большое будущее», – сказал после матча англичанин.

Первый гол за «Баварию» Карл забил в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:0). Уже на пятой минуте полузащитник получил мяч вдали от чужих ворот, прошёл на дриблинге к штрафной и ударил из-за неё. Очень уверенные действия от 17-летнего футболиста! В возрасте 17 лет 242 дней Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Джамалу Мусиале, в честь которого, кстати, Ленарт взял №42.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

А уже через два дня Карл забил и в чемпионате Германии – мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:0). На 80-й минуте он снова нанёс шикарный дальний удар – и попал в девятку! Оба дебютных гола Ленарта – в Лиге чемпионов и в Бундеслиге — получились красивыми. У болельщиков «Баварии» сразу же всплыли флешбэки с Арьеном Роббеном. Нидерландский вингер постоянно забивал в аналогичном стиле. Однако сравнения с легендой клуба не беспокоят Карла: «Конечно, я понимаю, [что растёт внимание], но не позволяю этому влиять на меня. Важно, что происходит на поле, а не то, что публикуют в соцсетях. Могу оценить всё по достоинству и отбросить лишнее».

В последнем же матче чемпионата Германии с «Фрайбургом» (6:2) 17-летний футболист отметился сразу и голом, и результативной передачей! На 22-й минуте он нанёс точный удар из штрафной, запустив камбэк с 0:2. А в самой концовке тайма ассистировал Майклу Олисе (тот сравнял счёт). В общем, именно Ленарт стал ключевым фактором возвращения «Баварии» в игру. Карл – самый молодой игрок в истории мюнхенцев, кому удалось забить и ассистировать в одном матче Бундеслиги (17 лет 273 дня). Вдобавок он стал самым молодым футболистом с голом и ассистом в одной игре чемпионата топ-5 европейских лиг, обойдя Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе.

Венсан Компани главный тренер «Баварии» «Я не сторонник шумихи, но теперь он получит её. Я сторонник тренировок и спокойствия… Все знают, что Карл умеет забивать. Возможно, в нужный момент ему понадобится немного спокойствия. Молодой игрок не должен испытывать давление. Хочу, чтобы Ленарт тоже это чувствовал. Он должен получать удовольствие от того, что делает. Если Карл допустит ошибки, мы обсудим это. Надеюсь, в какой-то момент он сам всё почувствует. Но сейчас он должен наслаждаться этими моментами без какого-либо давления».



Чем крут Карл?

Игра Ленарта идеально соответствует концепции современного атакующего полузащитника. Карл – быстрый, техничный и тактически гибкий футболист. Ему комфортно играть сразу на нескольких позициях: он крут как на флангах, так и в роли «десятки». Однако наиболее эффективен он как правый инсайд: смещения с фланга/полуфланга в центр и удар с сильной левой ноги – его коронный приём (именно поэтому сравнения с Роббеном вполне уместны).

Карл превосходно действует между линиями, отлично чувствует пространство и момент, когда нужно оказаться в той или иной зоне. Но главная отличительная черта Карла – высокая скорость. Он классно контролирует мяч на спринте (даже при ограниченном пространстве), резко стартует с места и умеет быстро менять направление движения. Это делает Ленарта непредсказуемым для соперников. Отчасти на скорость влияет низкий рост (168 см) и низкий же центр тяжести, благодаря чему Карл – невероятно ловкий и координированный футболист.

«Был ли рост когда-нибудь недостатком? Нет, никогда. Я рано научился использовать его в своих интересах. Конечно, это также означает, что мне приходится больше работать над собой, особенно над силовыми тренировками, чтобы лучше выглядеть в единоборствах», – отметил сам игрок.

Ленарту всего 17 лет, однако он принимает зрелые решения в финальной трети. Помогает редкое для его возраста хладнокровие. Согласитесь, не каждый юноша решится протащить мяч на дриблинге и пробить издали в одной из первых игр в Лиге чемпионов. Но, конечно, ничего бы этого не было без топового технического оснащения. Скорость без дриблинга и умелого, умного обращения с мячом – ничто.

Ленарт Карл полузащитник «Баварии» «Я очень резко стартую с места, люблю обыгрывать защитников на дриблинге и обладаю хорошим ударом. При росте чуть ниже 170 см я не самый высокий, но низкий центр тяжести помогает мне уверенно чувствовать себя, особенно при дриблинге».



База у Карла приличная. Однако полузащитнику важно продолжить прогресс. Нужно прибавлять в физике, чтобы выдерживать 90 минут, борьбу с соперниками и долгий сезон. Важно не забывать об улучшении игры без мяча, работы в прессинге и контрпрессинге. А ещё продолжать учиться пониманию пространства на поле.

К счастью, рядом с ним играет маэстро Кейн (который идеально понимает свою роль в разных режимах: нападающего, «десятки» и даже опорного полузащитника).

У Карла два кумира. Один – очевидный, а вот второй удивляет!

В интервью сайту «Баварии» Ленарт рассказал о любимом футболисте. И неожиданно назвал… полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора! Вариант для гурманов. «Он тоже левша, играет на позиции плеймейкера, обладает отличным видением поля и хорошим ударом. Он также был на радаре большого клуба с самого начала и в конечном счёте, съездив в несколько аренд, стал игроком мирового класса. Он показал, что терпение и правильный настрой важны так же, как и талант», – объяснил свой выбор немец.

Однако после матча с «Фрайбургом» Ленарт назвал ещё одного кумира. На этот раз юный полузащитник не стал выделяться.

Ленарт Карл полузащитник «Баварии» «Месси – мой образец для подражания. Конечно, я смогу [достичь его уровня], если продолжу в том же духе. Люди могут сравнивать меня с Месси, об этом говорят очень многие. Но на самом деле не думаю, что нужно делать это. Месси на самой вершине, а мне ещё предстоит пройти долгий путь».



В 2026 году Ленарт только закончит среднюю школу. А затем, вполне возможно, отправится со сборной Германии на чемпионат мира. Пока что тренер национальной команды Юлиан Нагельсман не вызывал Карла. Однако если футболист продолжит так играть, то другого выбора у специалиста не останется. «Бавария» же бесплатно получила ещё одну потенциальную суперзвезду.

Следите за Ленартом, чтобы потом не назвали глором!