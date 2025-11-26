Завышенные ожидания, стагнация или свист с трибун? Из-за чего Бояринцев ушёл из «Ротора»

Мы только привыкли, что имя Дениса Бояринцева прочно ассоциируется в волгоградским «Ротором», как их союз сразу же распался. После поражения в матче с «Челябинском» (0:2) главный тренер подал в отставку.

Слухи о потенциальном уходе Бояринцева бродили ещё в начале сезона, однако есть ощущение, что это расставание не совсем закономерно.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Бояринцев долго шёл к своему шансу

Тренеры с таким богатым игровым опытом редко соглашаются на работу в низших лигах. Бояринцев – исключение. Он ни разу не заходил главным тренером в команду подэлитного дивизиона (речь о Лиге Pari), все назначения происходили во Второй лиге. Он добился повышения в классе с тремя командами («Текстильщик», «Родина» и «Ротор»). Формально Бояринцев в сезоне-2022/2023 вывел в Первую лигу ещё и саратовский «Сокол», но он сам говорил, что это заслуга его предшественника Евгения Харлачёва.

Денис Бояринцев бывший главный тренер «Ротора» «Знаете, всегда хочется быстрее забраться куда-то повыше. В любом деле каждый стремится добиться высот, и я не исключение. Уже нет той мотивации во Второй лиге, когда там поработал. Первая лига — очередной этап. Тоже ценный опыт. Однако всему своё время. Если появится такой шанс, я к нему готов. Есть тренеры, которые ничего не выигрывают во Второй и Первой лигах, но уже работают с командами РПЛ. Тут всё понятно — у кого-то есть связи. Чаще всего тренеров без опыта руководители клубов боятся брать».



Цитата выше объясняет, почему тренерская карьера Бояринцев идёт по такому сложному пути. Чаще всего бывшие футболисты уверенно заходят в профессию с серьёзных команд, где толком и не приходится тренировать. Бояринцев же начинал с должности ассистента у Михаила Белова (сейчас возглавляет ульяновскую «Волгу»), с которым работал в «Торпедо», «КАМАЗе» и «Носте». К слову, в Новотроицке Бояринцев и Белов пересекались как футболисты ещё в конце 1990-х.

В каждой команде, где трудился Бояринцев, о нём вспоминают в позитивном ключе – отмечают как тренерские качества, так и характер. Да и в бытность игроком Бояринцев запомнился честным и порядочным футболистом. Фанаты «Спартака» любили его за сумасшедшие голы и умение бороться до конца. Хотя Бояринцев был, скажем прямо, не самым сильным игроком в истории клуба.

Денис Бояринцев (второй слева) с партнёрами по «Спартаку» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Путь к тому самому шансу с «Ротором» (клуб с амбициями и задачами) занял восемь лет. «Текстильщик» – первый опыт Бояринцева в Первой лиге. Перед дебютом в «Лучшей лиге мира» клуб усилился свободными агентами из середняков Второй лиги – на большее не было денег.

На момент отставки Бояринцева в декабре 2019-го «Текстильщик» шёл в зоне вылета. Зимой финансовая ситуация изменилась, клуб набрал опытных игроков и остался в лиге. Правда, не по спортивному принципу. То был ковидный сезон-2019/2020, который завершился в марте. Сразу пять команд прекратили своё существование – так «Текстильщик» и выжил.

С «Родиной» Бояринцеву вообще не дали зайти в Первую лигу. Несмотря на уверенный сезон-2021/2022, в клубе решили, что нужен более авторитетный специалист. Бояринцева сменил Дмитрий Парфёнов, который к тому времени уже взял Кубок России с «Тосно».

В «Соколе» получилось примерно как и в «Текстильщике». Снова зона вылета по итогам первой части сезона-2023/2024. Снова усиление уже после отставки Бояринцева. В Саратов приехал Алексей Бага – он и оставил «Сокол» в Первой лиге. Справился бы Бояринцев с этой задачей? Не суждено узнать. Как и в случае с «Ротором».

С увольнением тренера сюжетная линия «Бояринцев ведёт Волгоград в РПЛ» обрывается. Загрузить сохранённую игру, чтобы восстановить течение судьбы, уже нельзя.

У «Ротора» третья оборона в Первой лиге

«Ротор» стал новым этапом для Бояринцева. В его руках оказался проект с задачами, стадионом и огромной армией болельщиков. «Волгоград Арена» – самый посещаемый стадион за пределами РПЛ. И раз уж фанаты дарят команде такую поддержку – они требовательны.

Болельщики были довольны, когда «Ротор» уверенно закрепился в Первой лиге после выхода. Бояринцев говорил, что клуб выполнил сразу две задачи на сезон-2024/2025 – минимум и максимум: не только избежал вылета во Вторую лигу, но и финишировал в первой половине таблицы.

Официальную задачу в новой кампании летом 2025-го озвучил спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Занять место выше того, которое мы заняли по итогам летне-осенней части прошлого чемпионата (выше шестого. – Прим. «Чемпионата»)». Сейчас «Ротор» – седьмой в Первой лиге. Формально всё сходится – Бояринцев шёл ниже ожиданий руководства.

«Ротор» предпринял шаги для движения вверх. Клуб активно поработал на рынке – особенно вложился в линию атаки.

Общая стоимость состава по данным Transfermarkt выросла с € 7,05 млн до € 8,8 млн. Волгоградцы вошли в топ-6 лиги по этому показателю. Интересно, что по многим ключевым метрикам они тоже идут в лидерах чемпионата.

«Ротор» пропустил 17 голов – меньше только у «Родины» (16) и «Факела» (11). Бояринцев построил вязкую структуру с мощным средним блоком – такую команду сложно взломать в позиционных атаках. 42% пропущенных голов – со стандартов. Настоящая магия в матчах с волгоградцами – невероятные прямые удары со штрафных (три таких гола!), выстрелы издали и в прыжках через себя.

Ещё одна уязвимость «Ротора» – переходные фазы. 52% голов пропущено после быстрых атак, где соперникам, кстати, тоже часто везло. Например, вот такой мяч забил форвард «Сокола» Владислав Шпитальный. Снайперский выстрел под перекладину.

Над обороной при стандартах и над компактностью обороны можно было поработать зимой – всё-таки летом «Ротор» сильно обновился и искал «химию» по ходу сезона (как и многие другие команды). По качеству защиты волгоградцы расположились на седьмой строчке (23,77 xGA). Тут важная оговорка – очень много очков для команды выцепил вратарь Никита Чагров. Но Бояринцев всё-таки создал определённый фундамент. То есть оборонительный плацдарм не для глобальной перестройки, а для постепенного улучшения.

Бояринцев ушёл из-за свиста с трибун?

Ещё летом Бояринцев говорил, что одна из его целей – перейти к более зрелищному и доминирующему стилю. И даже расстраивался, когда «Ротор» критиковали за игру вторым номером.

Самое удивительное, что и в атаке у «Ротора» всё довольно неплохо. Девятое место по забитым голам, шестое – по ожидаемым, седьмое – по голевым моментам и четвёртое – по ударам по воротам. Есть проблемы с реализацией, но в пределах нормы – 24 гола при 27,26 xG.

Однако кое-что Бояринцев так и не наладил. «Ротор» был плох в позиционных атаках. Волгоградцы теряли очки в матчах, где как раз играли первым номером. Примеры – встречи с «Енисеем» (0:0), «Соколом» (1:1) и костромским «Спартаком» (1:2).

Впрочем, позиционная атака – один из сложнейших элементов в тренерской работе. На данный момент таким инструментом владеют лишь несколько команд Первой лиги – «Родина», «КАМАЗ» и ульяновская «Волга». Добавим сюда «Урал» и «Факел», где собраны индивидуально сильные игроки.

Трибуны «Волгоград Арены» свистели, когда «Ротор» не мог вскрыть «Челябинск», игравший в меньшинстве. Да, это ужасно – проиграть 0:2 в большинстве. Но «Челябинск» уже показывал, на что способен – в меньшинстве добился волевой победы в матче с «Уфой» (2:1) пару недель назад.

Денис Бояринцев Фото: ФК «Ротор»

Сильный осадок остался и после поражения в 19-м туре во встрече с «Торпедо» (0:2) – так вышло, что автозаводцы провели едва ли не лучший матч в сезоне, а «Ротор» просто поплыл под физическим давлением соперника.

Среди других аргументов против Бояринцева – то же самое седьмое место по сравнению с аналогичным периодом (20 туров) в прошлом сезоне. Тот факт, что подавляющую часть сезона нынешнего «Ротор» шёл в топ-6, никого не волнует.

Такое впечатление, что, по мнению руководства, Бояринцев просто достиг в «Роторе» потолка. Очевидно, нужен специалист, который показывает результат выше ожиданий, а не просто выполняет минимальные задачи.

Однако самое ключевое во всей этой истории – Бояринцев ушёл сам. Возможно, понял, что не справился с завышенными ожиданиями. Это сильный поступок. Одному сербскому специалисту, который полтора года развлекался в бывшей команде Бояринцева, например, такой смелости не хватило.