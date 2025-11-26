«Барселону» безжалостно раскатали в ЛЧ! Унижение от «Челси» началось с нелепого автогола

Лондонская команда забила три (на самом деле больше), а соперник отыграл весь второй тайм в меньшинстве.

«Челси» против «Барселоны» — матч с достаточно крутой афишей. Однако встреча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов получилась односторонней. Хозяева разгромили соперника, который провёл подавляющую часть матча вдесятером.

Начало встречи в столице Англии получилось очень бодрым. Мяч уже на четвёртой минуте оказался в воротах гостей, но им помогло решение судейской бригады Славко Винчича. Завершающий удар нанёс Энцо Фернандес, однако арбитры увидели игру рукой со стороны Уэсли Фофана. «Барса» ответила очень остро — Ферран Торрес из убойной позиции запустил мяч мимо створа. Сложно объяснить, как испанец не попал в ворота.

Позже арбитры отменили ещё один гол Фернандеса. И снова дело не в аргентинце — судьи разглядели офсайд у одноклубника Энцо. Однако через четыре минуты гол «Челси» всё-таки признали легитимным. Правда, он получился курьёзным. Марк Кукурелья сильно прострелил на Нето, а в итоге Жюль Кунде затолкал мяч в свои ворота. Очень нелепый автогол!

А потом «Барсу» подвёл Рональд Араухо. Высказал что-то арбитру — здравствуй, жёлтая карточка. Спустя 12 минут уругваец откровенно срубил Кукурелью — второе предупреждение. Мало того, что «Барса» уступала в счёте, так ещё и осталась вдесятером. На перерыв ушли при счёте 1:0 в пользу лондонского клуба. Английская команда владела большим преимуществом и заслуженно добилась успеха по итогам первой половины.

После перерыва «Барселоне» стало ещё хуже. На 55-й минуте Эстевао легко удрал от Пау Кубарси, а затем вонзил мяч под перекладину. Отыграться в такой ситуации — безумно сложная задача. К тому же у «Барсы» почти ничего не получалось создавать у ворот Роберта Санчеса. А «Челси» продолжал давить.

«Челси» раскатал «Барселону» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Педру Нету убежал от Кубарси (далеко не лучший матч для Пау), но не переиграл Жоана Гарсию. А вот Лиам Делап реализовал свой шанс — замкнул прострел Фернандеса. Изначально судьи отменили гол, однако изменили решение после подсказки от видеоассистентов (англичанин действительно находился в правильном положении). Вместо четвёртого отменённого гола из-за офсайда — третий легитимный. Плохой матч для испанской команды по всем параметрам.

«Челси» разгромил соперника и набрал 10 очков. У «Барсы» осталось семь очков, и пока она располагается за пределами топ-8. В следующем туре сине-гранатовые сыграют дома с «Айнтрахтом», а «Челси» отправится в Италию на встречу с «Аталантой».

