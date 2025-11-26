«Карабах», ну как так! 1,5 тайма сдерживал чемпиона Италии, а потом «привёз» себе дважды

«Карабах» потерпел второе поражение на общем этапе ЛЧ. В Неаполе чемпион Азербайджана продержался 1,5 тайма.

Команда Гурбана Гурбанова начала матч так, словно это она фаворит и играет дома, а не чемпион Италии. Контроль мяча на чужой половине поля, комбинирование группой футболистов, контрпрессинг. А почему нет? Всё-таки «Карабах» перед этим туром был выше «Наполи» в таблице Лиги чемпионов, опережая соперника на три очка. Именно «Карабах» нанёс первый опасный удар, когда в очередной раз вернул себе мяч на половине соперника. Ганец Аддаи, получивший место в основе благодаря отсутствию травмированного экс-вингера «Краснодара» Кади Боржеса, зарядил издали и, должно быть, напугал голкипера Милинковича-Савича.

В течение четверти часа у «Наполи» ничего не клеилось в атаке. Даже когда команда Антонио Конте перехватила инициативу и заставила чемпиона Азербайджана обороняться ниже, защита «Карабаха» во главе с ярким колумбийцем Мединой выигрывала всё. Только на 17-й минуте хозяева впервые пробили – Буонджорно после стандарта. Гости спокойно перепасовывались и под прессингом «партенопейцев». Однажды Мактоминей по привычке рванул в чужую штрафную из глубины поля и оказался на газоне после единоборства, но зря выпрашивал пенальти – фола не было.

Лишь перед перерывом у ворот Кохальского стало действительно горячо. Азербайджанская команда подустала – «Наполи» создал пару моментов. Нерес мог сотворить гол тура, а может, и всего общего этапа, когда бил «ножницами» после кросса слева. Однако сейв тура совершил польский голкипер «Карабаха». А в самой концовке первого тайма Ди Лоренцо встретился с мячом на линии офсайда (возможно, и за линией) и получил верный шанс забить, но, оказавшись на убойной позиции, нашёл… крота! Ковырнул газон, упал на ровном месте. Голевой момент был упущен. «Наполи» в эти 45 минут даже уступил «Карабаху» по ударам – 4:5.

Впрочем, первый удар в створ «Карабах» нанёс только на 48-й минуте, выдав хороший старт и во втором тайме. Потом в игре возникла незапланированная пауза: Медина после мощнейшего удара мячом в лицо оказался в нокауте. Судья Марциняк не сразу остановил игру, а колумбиец лежал и не двигался. За защитника стало страшно. Тем не менее после оказания помощи Медина вернулся на поле и сыграл ещё немного, а заменили его на исходе часа встречи.

К этому времени «Наполи» мог уже выигрывать. Хозяева заработали пенальти благодаря гениальному пасу от Буонджорно из глубины на Ди Лоренцо. Капитан хозяев опять классно открылся на грани офсайда и был сбит Янковичем. Казалось, фол случился ещё до того, как Ди Лоренцо добрался до штрафной, однако бригада Марциняка решила иначе. А забить с 11-метрового команда Конте всё равно не сумела. Кохальски совершил ещё один блестящий сейв после отвратительного удара Хойлунда.

ВРАТАРЬ КОХАЛЬСКИ БЕРЁТ ПЕНАЛЬТИ ХОЙЛУНДА Фото: DeFodi via Getty Images

Вытащил «Наполи» Мактоминей. Скотт сделал два гола хозяев в течение шести минут, причём при большой помощи со стороны игроков «Карабаха». Как только Конте поменял защитника Бёкема на вингера Политано, чемпион Италии здорово прибавил и задавил соперника. Мактоминей открыл счёт после углового. Мустафазаде срезал мяч в собственные ворота, Кохальски кое-как отбил его, но прямо на шотландца – хавбек «Наполи» преуспел на добивании. Затем Мактоминей классно поддержал атаку вторым темпом. Правда, пробил неудачно. Мяч летел мимо цели, однако попал в сетку в результате рикошета от Янковича.

«Карабах» вновь показал в Лиге чемпионов игру, за которую не стыдно. Однако провальный отрезок после потери лидера обороны стоил команде Гурбанова трёх очков. Несмотря на поражение в Неаполе, чемпион Азербайджана продолжает борьбу за выход в плей-офф.