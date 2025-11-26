Большая сенсация в Лиге чемпионов! «Сити» без интриги «сгорел» «Байеру»

Главная сенсация дня в Лиге чемпионов состоялась в Англии. «Байер» неожиданно разобрался в гостях с «Манчестер Сити» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Отскок? Вряд ли. Леверкузенцы провели отличный матч и заслужили три очка.

Хосеп Гвардиола оставил в запасе на игру большую группу лидеров. На скамейке оказались Рубен Диаш, Жереми Доку, Джанлуиджи Доннарумма, Бернарду Силва, Филип Фоден, Эрлинг Холанд плюс становящийся всё более важным игроком Райан Шерки. Тренер «Манчестер Сити» рассчитывал разобраться с «Байером» без особых проблем. Однако у команды Каспера Юльманна оказались совсем другие планы.

В первом тайме преимущество «Манчестер Сити» было совсем минимальным. Команда нанесла всего два удара в створ. Два хороших момента хозяева упустили на старте и в концовке: в первом случае голкипер «Байера» Марк Флеккен заблокировал добивание от Натана Аке, а затем отразил удар Тейани Рейндерса под перекладину.

Однако на перерыв команды без голов не ушли. На 23-й минуте «Байер» открыл счёт! Гости провели контратаку, Кристиан Кофане получил мяч в штрафной, развернулся спиной к воротам и покатил на Алехандро Гримальдо. Испанец же набежал и пробил точно низом под дальнюю штангу.

Во втором тайме «Манчестер Сити» доминировал на поле. Но преимущество касалось владения (57% на 43%) и ударов (14:4). По голам же успешнее снова оказался «Байер». Уже на 54-й минуте гости забили второй раз: Патрик Шик классно откликнулся на навес с левого фланга, перепрыгнул Аке и вогнал мяч в ворота головой. Болельщики «Байера» безумно радовались, однако бо́льшая часть «Этихада» замолчала.

Ещё в перерыве Хосеп Гвардиола бросил в игру Фодена и Доку, а на 65-й минуте появились Холанд и Шерки. Но ничего не помогло «Манчестер Сити» забить хотя бы один мяч. Хотя англичане создали предостаточно моментов, чтобы даже сравнять счёт. А самый убойный момент на 71-й минуте упустил Холанд, проигравший в дуэли один на один голкиперу «Байера» Флеккену.

«Манчестер Сити» потерял очки во второй раз за пять туров (и проиграл второй матч: ранее уступили в АПЛ «Ньюкаслу»). Команда упустила возможность выйти на чистое первое место и осталась шестой. «Байер» же включился в погоню за плей-офф. Сейчас немцы с восемью очками расположились в топ-16. С учётом календаря (дома «Ньюкасл» и «Вильярреал», а в гостях — «Олимпиакос») можно серьёзно задуматься о прямом выходе в 1/8 финала.