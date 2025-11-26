Камбэчище «Юве», первая победа Моуринью и волшебный Обамеянг. Вау-вечер в Лиге чемпионов!

Общий этап Лиги чемпионов перешагнул экватор. У команд — последний шанс исправиться за провалы минувших игровых дней и решить турнирные задачи — а именно пробиться в плей-офф. Претендентов на это уйма — а вот как они справились, узнаете из традиционного дайджеста.

«Юнион» продолжает удивлять

«Галатасарай» накопил в матче с «Юнионом» 15 ударов по воротам, но без Осимхена ничего не мог трансформировать в гол. Хотя состав у стамбульцев будь здоров: выпустили Зане, Икарди, Гюндогана и других топов. Но работяги из Бельгии соорудили хорошую голевую комбинацию у ворот Чакыра, поиздевавшись над обороной хозяев — одного гола хватило для победы. Теперь появились шансы на стыки.

Моуринью наконец победил в ЛЧ

Ещё в сентябре «Бенфика» назначила Жозе Моуринью, чтобы спасти сезон в Лиге чемпионов — и лишь в конце ноября лиссабонцы выжали из себя первую победу. Впрочем, если бы Жозе не справился с таким унылым «Аяксом», можно было бы и заговорить об отставке. «Бенфика» остро жалила амстердамцев на контратаках, забив два прелестных мяча: скримером из-за штрафной и ударом в ближнюю девятку после быстрого выпада. У португальцев ещё остаются шансы на выход в стыки, а вот «Аякс» – пока единственный клуб без очков в этом сезоне ЛЧ.

Мактоминей спас Конте

Скотт Фрэнсис Мактоминей Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

С командами Антонио Конте нельзя быть уверенным даже в победе над «Карабахом». Сначала «Наполи» даже шёл по пути разочарования: не забил в первом тайме, промах Хойлунда с пенальти. Ситуацию спас шотландский ангел-хранитель Неаполя – Скотт Мактоминей: хавбек и счёт открыл, и попал в каркас ворот, и поспособствовал автоголу Янковича.

«Атлетик», до свидания?

25 ноября на «Фортуна Арене» ничего не произошло. Баски просто удивительно плохи в этом сезоне. Недавно проиграли 0:4 «Барселоне», обязаны были исправиться во встрече с прямыми конкурентами из Праги, но в итоге это оказался единственный матч дня без голов. Причём «Атлетик» не может ссылаться на невезение: ничем не превзошли соперников. По остроте моментов зафиксировано примерное равенство, а по владению испанцы даже проиграли (48%). Скука.

Обамеянг напомнил, как искрил в молодости

«Ньюкасл» мощно начал игру, совершив несколько опасных подходов к чужим воротам. И даже забил! «Марсель» в целом выглядел не хуже, однако подводила реализация — пришлось отдуваться Обамеянгу, у которого по итогам матча дубль. Напомним, что габонцу уже 36 лет, а он по-прежнему феерит и приносит победы! Сначала обыграл куда-то рванувшего из ворот Поупа, а затем замкнул подачу с фланга. «Ньюкасл» же был близок к ничьей, Тонали креативил на стандартах, но не хватило удачи. Или сил — с таким-то энергозатратным футболом!

«Ювентус» прервал серию из ничьих. Но было валидольно!

Удивительно, если кто-то перед матчем предугадывал что-то, кроме ничьей – у команды их три подряд. Но Лучано Спаллетти удивил. Было видно, как на туринцев давит неудачная серия. «Ювентус» пропустил первым, затем вроде как выцарапал волевую победу. А потом итальянцы «привезли» себе пенальти на 87-й минуте. Прогнозисты уже радовались своей гениальности, пока Йылдыз в концовке не накрутил соперника в штрафной, после чего даже пробил. И с отскока Дэвид с близкого расстояния всё же прошил Хайкина. А Спаллетти наверняка выдохнул.

Холанд не забил — «Сити» не выиграл

Главная сенсация игрового дня: «Байер» внезапно размазал «Сити» в Англии. Разумеется, у хозяев было преимущество по моментам, но кого это волнует, когда Гримальдо забивает пушечным ударом с игры, а Патрик Шик вонзает эффектный мяч головой? Пеп Гвардиола пытался спасти матч, выпустив на поле Холанда. Однако и с ним «Сити» не выдумал гол.

«Белая субмарина» проиграла в Дортмунде

«Боруссия» — «Вильярреал» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Ладно, мы пошутили про сенсационность победы «Байера». Главный шок: «Вильярреал» вышел на поле не в жёлтой форме! Кажется, именно поэтому игроки гостей не различали друг друга на поле, остались в меньшинстве и без сопротивления пустили четыре мяча. Могли пропустить и пять, но Фабиу Силва проявил сочувствие и попал в перекладину. Однако «Вильярреалу» нужно не расстраиваться: в следующий раз команда наденет гостевую форму без жёлтых цветов явно не скоро.

Эстевао сместил Ямаля с трона вундеркиндов

«Барселона» развалилась уже на первых минутах: к 23-й же Энцо Фернандес оформил дубль, но ни один из мячей не засчитали. Кунде, возможно, стало жалко «Челси», и он забил в свои. А потом и Араухо подключился, удалившись на 44-й — это его четвёртое удаление с марта 2023 года, чаще красные получал только Дуарте из «Хетафе». Во второй половине каталонцев совсем не было видно, а Делап с Эстевао довели игру до разгрома.