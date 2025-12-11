Когда погода не помеха! Самые снежные матчи в истории РПЛ

Играть или не играть? Вот в чём вопрос! В силу географического положения данная дискуссия возникает в РПЛ практически каждый год. В этом сезоне последний перед зимней паузой тур Премьер-Лиги состоялся 5-7 декабря. Логично, что ближе к наступлению холодов снег на полях чемпионата России давно не является неожиданностью.

У южных клубов есть преимущество в виде более мягкого климата. Однако в гостевых матчах в ноябре и декабре они оказываются в равных с северными соседями условиях.

В подборке самых снежных матчей в истории РПЛ вы увидите не только легендарное дерби ЦСКА – «Спартак» в 2002 году, но и другие встречи с участием как грандов, так и давно не выступающих в элите «Амкаром», «Томью» и «Мордовией». Надеемся, что вы смотрите этот материал, находясь в тепле!