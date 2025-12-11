Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самые снежные матчи в истории РПЛ: подборка игр чемпионата России в плохую погоду

Когда погода не помеха! Самые снежные матчи в истории РПЛ
Иван Бровар
2002. ЦСКА – «Спартак» (2:1)
Стихия на футбольном поле.

Играть или не играть? Вот в чём вопрос! В силу географического положения данная дискуссия возникает в РПЛ практически каждый год. В этом сезоне последний перед зимней паузой тур Премьер-Лиги состоялся 5-7 декабря. Логично, что ближе к наступлению холодов снег на полях чемпионата России давно не является неожиданностью.

У южных клубов есть преимущество в виде более мягкого климата. Однако в гостевых матчах в ноябре и декабре они оказываются в равных с северными соседями условиях.

В подборке самых снежных матчей в истории РПЛ вы увидите не только легендарное дерби ЦСКА – «Спартак» в 2002 году, но и другие встречи с участием как грандов, так и давно не выступающих в элите «Амкаром», «Томью» и «Мордовией». Надеемся, что вы смотрите этот материал, находясь в тепле!

Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android