Топ-события среды: «Динамо» — «Зенит», Малкин и Овечкин в НХЛ, лыжные гонки и биатлон

Лучший спорт 27 ноября: финал юношеского ЧМ по футболу, «Рома», «Порту» и ПАОК в Лиге Европы, «Металлург» — «Авангард» — в КХЛ и НБА!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли «Виннипег» неудачную серию в игре с Овечкиным и Ко?

Основной голкипер и один из лучших вратарей мира Коннор Хеллебайк выбыл из строя на длительный срок. После его потери «Виннипег Джетс» испытывает очевидные трудности во вратарской линии. Эрик Комри не выглядит оплотом надёжности, а за его спиной – совсем молодой голкипер. «Джетс» потерпели два поражения подряд и уже выпали из зоны плей-офф на Западе НХЛ. Получится ли у «Виннипега» прервать неудачную серию в матче с «Вашингтоном»?

Александр Овечкин снова в абсолютном порядке. Как он это делает в 40 лет? Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: получится ли у «Питтсбурга» преодолеть кризис?

На старте нынешнего сезона Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг жгли так, словно смогли найти эликсир молодости и скинуть как минимум 10 лет со своего возраста. Но в последнее время магия «Питтсбурга» испарилась. Американская команда потерпела пять поражений в последних шести встречах. Получится ли у «Пингвинз» преодолеть очевидный кризис и набрать очки в матче с «Баффало»?

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: без шансов для «волков»?

«Оклахома» в этом сезоне бесподобна, прекрасна и исторически хороша. Можно бесконечно подбирать эпитеты в адрес «Тандер», которые в 18 матчах сезона проиграли лишь раз, и команда этого полностью достойна! Клуб идёт на серии из девяти побед, а «Миннесота» не выглядит тем, кто может огорчить чемпиона НБА. Есть ли шанс для чуда или «Оклахома» снова переедет соперника?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «ракеты» справятся без Дюранта?

«Хьюстон» отлично чувствует себя на плотном по результатам Западе, находясь на четвёртой строчке в таблице. «Голден Стэйт» великолепно начал сезон, но затем прилично забуксовал. На это раз есть отличный шанс забрать победу у «ракет», потому что Кевин Дюрант не примет участия во встрече. Удастся ли Карри и компании забрать победу?

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, первый этап, спринт, женщины, 7,5 км

Интрига: повторит ли Метеля успех Кубка МЛКБ?

В Ханты-Мансийске женским спринтом стартует Кубок России по биатлону. Это первый спринт сезона — на Кубке МЛКБ бегали только контактные гонки. Однако коммерческие старты уже прошли, и можно предполагать, что главные фавориты готовы к бою. Безусловно, сейчас на кураже Виктория Метеля, но и Кристина Резцова, и Анастасия Халили, и Виктория Сливко очень сильны. Традиционно уже многого можно ждать от Наталии Шевченко и от лидеров сборной Беларуси Динары Смольской и Анны Солы. Главное, чтобы мороз не вмешался.

🎿 11:30: Лыжные гонки, Кубок России, этап 1, свободный стиль, 10 км, женщины

Интрига: сможет ли Пеклецова вновь привезти всем отрыв?

Кубок России — 2025/2026 по лыжным гонкам стартует в Кировске. Там же на прошлой неделе прошла «Хибинская гонка» — генеральная репетиция. На коньковой гонке тогда 19-летняя Алина Пеклецова привезла всем от 30 секунд. Она же главный фаворит и сейчас. Ожидающая второго ребёнка Наталья Терентьева на старт не выйдет, зато состоится возвращение на Кубок России Вероники Степановой.

На «Хибинской гонке» Степанова уступила Пеклецовой 45 секунд, но бежала, кажется, не в полную силу. Однако тогда Вероника стартовала после Алины, а сейчас уйдёт в гонку намного раньше. Впрочем, выделить можно не только их, но и многих спортсменок основного и молодёжного состава сборной России.

🎿 13:30 Лыжные гонки, Кубок России, этап 1, свободный стиль, 15 км, мужчины

Интрига: Большунов притаился или больше не лидер сборной?

На «Хибинской гонке» трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выглядел достаточно бледно. На коньковой гонке он стал только девятым с большим отставанием от победителя, Дениса Спицова. Даже интересно, Большунов так притаился или сдал позиции и уже не явный лидер, а всего лишь один из лидеров команды? Во всяким случае, он не выглядит фаворитом. Если судить по предсезонным стартам, Спицов, Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев точно сильнее на данном этапе сезона. Впрочем, сезон только начинается.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продолжит ли команда Андрея Разина побеждать?

Уральская команда доминирует в Восточной конференции, уже на восемь очков опережая ближайшего преследователя. В последних шести матчах команда Андрея Разина одержала пять побед и теперь сыграет с «Авангардом», который накануне потерпел невероятно обидное поражение в Нижнекамске. Кто окажется сильнее в очной встрече?

⚽️ 18:00: «КАМАЗ» — «Крылья Советов», Кубок России, 1/4 финала, этап 1 (Путь регионов)

Интрига: самарцы пройдут дальше в Кубке?

В Пути регионов Кубка России уже случилась неожиданность. Тульский «Арсенал» выбил в серии пенальти «Рубин» и прошёл дальше. А теперь ещё один представитель Первой лиги («КАМАЗ») встретится с «Крыльями Советов». Самарцы — фавориты, однако одной команде РПЛ это уже не помогло.

🏆⚽️ 19:00: Португалия — Австрия, чемпионат мира до 17 лет, финал

Интрига: кто станет юниорским чемпионом мира?

Португалия и Австрия завершают долгий путь на чемпионате мира до 17 лет. Сначала команды уверенно прошли групповой этап, а затем пробрались через плей-офф из 32 команд! Португалия одолела Бельгию, Мексику, Швейцарию и Бразилию. Австрия — Тунис, Англию, Японию и Италию. Солидный путь! А теперь сборные разыграют между собой золото.

⚽️ 20:30: «Динамо» Москва — «Зенит», Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), второй матч

Интрига: «Зенит» вернёт интригу в серию?

«Динамо» ещё с Валерием Карпиным победило «Зенит» в первом матче (3:1). Москвичи получили большое преимущество перед ответной игрой. На неё команду выведет уже и. о. главного тренера Ролан Гусев. Задача «Динамо» — сохранить преимущество. Но «Зенит» постарается совершить камбэк и не упасть в нижнюю сетку.

Карпин был недоволен отношением игроков к делу? Карпин публично намекнул на возможную причину своего ухода из «Динамо»

⚽️ 20:45: ПАОК — «Бранн», Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Интрига: ПАОК одержит третью победу подряд?

ПАОК и «Бранн» находятся в группе команд, претендующих на попадание в плей-офф напрямую. После четырёх туров они набрали семь очков и идут 10-ми и 11-ми соответственно. Но в очной встрече у ПАОКа есть преимущество в виде своего поля. Да и последние две встречи в турнире греки выиграли. Помогут ли Магомед Оздоев и Фёдор Чалов одержать третью победу подряд?

Ждать ли нам Фёдора в России? В ПАОКе прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Фёдору Чалову

⚽️ 20:45: «Порту» — «Ницца», Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Интрига: «Порту» лишит «Ниццу» надежд на плей-офф?

Последний шанс для «Ниццы» включиться в борьбу за стыки. Французы не набрали ни одного очка в четырёх турах и расположились на дне таблицы. А «Порту» находится на 14-м месте. Португальцы хотят выйти в плей-офф напрямую, но для этого нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Определяющая игра для обоих клубов.

⚽️ 20:45: «Рома» — «Мидтьюлланн», Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Интрига: «Рома» прервёт идеальную серию датской команды?

«Мидтьюлланн» — единственный клуб в Лиге Европы, одержавший четыре победы в четырёх турах. Датчане бодро идут и рассчитывают на прямое попадание в 1/8 финала. Но впереди у них большая проверка. «Рома» лидирует в чемпионате Италии, однако в ЛЕ идёт лишь 18-й. Естественно, нужно исправлять положение. Но получится ли это сделать во встрече с лидером турнира?

Гасперини ищет важную деталь для борьбы за трофеи: «Рома» ищет центрального нападающего, Зиркзее и Тель — в списке приоритетов

⚽️🎦 23:00: «Страсбург» — «Кристал Пэлас», Лига конференций, общий этап, 4-й тур

Интрига: битва двух претендентов на титул ЛК

«Страсбург» и «Кристал Пэлас» — главные претенденты на победу в Лиге конференций. Но пока что клубы находятся не на первых двух местах в таблице. А тут ещё и очный матч подоспел. Кто-то гарантированно потеряет очки.