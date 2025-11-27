У «Динамо» только один шанс спасти сезон. Теперь РПЛ уйдёт на второй план?

Александр Бубнов прав. Это утверждение вы, возможно, видите в первый и в последний раз, но с ним сложно не согласиться. В прошлом известный футболист, а сейчас популярный эксперт убеждён: Сергей Степашин вынес Ролану Гусеву приговор, когда заявил, что тому необходимы четыре победы, и тогда исполняющий обязанности останется главным тренером «Динамо». Прозвучала даже формулировка «слово офицера». А такое говорят, когда в чём-то убеждены или готовы на гарантию.

Но искренне ли считает сам Степашин, что «Динамо» под силу выиграть четыре раза подряд? На этот вопрос ответа пока нет.

Как, кстати, и на вопрос, ищет ли команда нового главного тренера. В первые пару дней после ухода Валерия Карпина медиа кишили инсайдами – назывались кандидатуры от Владимира Федотова до Сандро Шварца. Что-то опровергалось, что-то оставалось без комментариев. Однако ощущение складывалось чёткое: «Динамо» ищет кого-то на замену. Правда, через пару дней клуб выпустил ролик с Сергеем Степашиным, после которого спекуляции закончились.

Сергей Степашин член совета директоров «Динамо» «Я хотел бы, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду. Если выиграем четыре матча – даю слово офицера: будем работать дальше вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. У нас на футбольном поле нет национальностей, мы «Динамо» – это самое главное».

После этого динамовцы уверенно победили в чемпионате махачкалинских тёзок. Общий фон – позитивный. Тактические эксперты отмечают, что Ролан Гусев уже внёс некоторые изменения. Обновил состав, выпустив, например, в центр обороны Николаса Маричаля, а не Максима Осипенко. Вернул Муми Нгамалё, который не нашёл общий язык с Карпиным. И сделал мощный сдвоенный центр атаки с Иваном Сергеевым и Константином Тюкавиным.

Получилось неплохо: игра действительно освежилась, но куда важнее – пришёл результат. Победа 3:0 с пиявочным середняком. Результат точно добавил позитива.

Но вряд ли тренер добавил что-то ещё. Ведь в «Динамо» прекрасно понимают: этот сезон в РПЛ можно пропустить. До первого места 14 очков. Такое отставание за аналогичное количество туров отыграть практически невозможно. Не особо же верится, что завтра весь костяк «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара» выбьет страшный вирус. Причём до конца сезона. Однако даже при таком раскладе шансы динамовцев на чемпионство выглядят фантастикой. Ведь на скамейках у конкурентов тоже сидят неплохие ребята.

При этом никто в «Динамо» не вычёркивал из плана задачу на сезон. Она была обнародована перед его стартом: выиграть трофей. И не была привязана к тренеру. Да и не уточнялось, какой именно трофей. А выбор у нас не такой большой. Если принимаем факт, что победа в РПЛ уже, мягко говоря, маловероятна, а разница между вторым и девятым местом заключается только в призовых, то клубу ничего и не остаётся, кроме как сконцентрироваться на Кубке России. И, может, стоит закрепить на уровне идеологии ближайших месяцев: все силы бросаем на этот турнир.

Тем более там всё идёт неплохо. В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ команда победила «Зенит» – на чужом поле со счётом 3:1. Суперзадел перед ответной встречей, который будет тяжело упустить. И ведь делать это никак нельзя: предположим, что сине-бело-голубые переведут игру в серию пенальти и пройдут дальше. Кто у «Динамо» тогда в Пути регионов? «Балтика». А будет ли она весной хуже, чем сейчас, это ещё вопрос. В одноматчевом противостоянии всё может закончиться очень быстро и не очень приятно. Это хорошо понимают и в «Зените», и в «Динамо». Но у москвичей на данный момент есть преимущество в виде победы в первом матче.

В случае прохода дальше «Динамо» чуть упростит себе жизнь. Да, команду точно ждёт топ-соперник. Но: а) весной он может быть сконцентрирован на РПЛ, б) это в любом случае два матча, когда есть шанс на исправление ситуации. В Пути регионов же такой привилегии нет. Поэтому едва ли кто-то удивится, если уже завтра мы увидим на поле динамовскую основу. Что даст чёткий месседж: Кубок России сейчас важнее всего остального.

В РПЛ же «Динамо» ждут гостевой матч со злым «Ахматом», у которого четыре поражения подряд, и декабрьская игра со «Спартаком». Ожидать там две победы слегка наивно. Однако если Гусев выведет команду в следующий этап Кубка, это уже будет небольшим успехом. Исключительно за это его, вероятно, не оставят главным до весны. Но спасибо точно скажут.