Вот это камбэк от ЦСКА в Кубке! Забили на 90-й минуте и прошли по пенальти. Видео

ЦСКА уступил в гостях махачкалинскому «Динамо» (0:1) в первом матче четвертьфинала верхней сетки Фонбет Кубка России. Поэтому дома команде Фабио Челестини была нужна победа — желательно с разницей в 2+ мяча — для прямого прохода дальше. Однако встреча на «ВЭБ Арене» получилась для хозяев максимально трудной.

ЦСКА вышел на поле в почти оптимальном составе. В основе не хватало только Ивана Облякова и Игоря Дивеева. Наверняка Челестини планировал, что злая после проигрыша в дерби «Спартаку» (0:1) команда отыграется на «Динамо». Но с первых минут махачкалинцы обозначили: они приехали в Москву не оборонять преимущество в один мяч, а играть в футбол.

И уже на восьмой минуте «Динамо» открыло счёт. Защитник гостей Андрес Аларкон точно пробил головой после подачи от Темиркана Сундукова с углового. Общий счёт стал 2:0 — проблемы ЦСКА усугубились!

Удивительно, что после пропущенного мяча москвичи не организовали большого давления. По владению ЦСКА доминировал (62% на 38%), чего не скажешь о моментах. Единственный классный шанс на 40-й минуте упустил Милан Гаич. Серб получил мяч в чужой штрафной и оказался один перед Давидом Волком. Однако голкипер «Динамо» потащил не самый хитрый удар соперника.

Важно отметить, что даже после забитого мяча махачкалинцы долго не прижимались к своим воротам. Только ближе к концу тайма ЦСКА постарался максимально отодвинуть игру к штрафной гостей. Но Махачкала выдержала и ушла на перерыв с преимуществом. За пять таймов в очных встречах ЦСКА и «Динамо» в нынешнем сезоне москвичи забили всего один мяч.

Матч ЦСКА — «Динамо» Махачкала Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После перерыва Челестини ожидаемо выпустил Облякова и Энрике Кармо. Креативные футболисты были жизненно необходимы ЦСКА, чтобы добавить непредсказуемости атаке. Чуть позже на поле также появились Алеррандро и Матия Попович. Однако между этим «Динамо» отличилось второй раз: Игорь Акинфеев после штрафного неудачно отбил прямо перед собой мяч, который в итоге оказался у игроков гостей. Миро пробил точно, но в момент передачи форвард был в офсайде. Поэтому счёт остался прежним.

А замены от Челестини в итоге сработали. На 69-й минуте Кармо сделал подачу в чужую штрафную на Поповича, после чего мяч залетел в ворота «Динамо». Сначала камеры выхватили Матию как автора гола. Однако повтор показал, что в свои ворота у махачкалинцев забил Аларкон. Колумбиец отметился сегодня дублем, но с одним нюансом.

«Динамо» долго сопротивлялось, чтобы не скатиться к банальному «автобусу». Однако после забитого мяча ЦСКА стал давить ещё сильнее. Махачкалу же устраивала и ничья. Поэтому ничего не оставалось, кроме как сесть низким блоком в оборону. У ЦСКА активностью выделялся вышедший со скамейки Попович. Хотя в дерби со «Спартаком» серб также оказался на поле, но ничем не отметился.

Забить второй мяч у хозяев никак не получалось. Для финального штурма Челестини на 85-й минуте даже бросил в атаку на роль «столба» Игоря Дивеева. А зарешал всё же Попович! Его желание конвертировалось в гол: на 90-й минуте выиграл борьбу в чужой штрафной после углового и переправил мяч в ворота. Судья Артём Чистяков долго проверял гол на возможный офсайд, однако засчитал его. 2:1 — команды ожидала серия пенальти.

В послематчевой серии 11-метровых успешнее оказался ЦСКА. Акинфеев потащил первый же удар Абдулпаши Джабраилова! А москвичи реализовали все пять попыток. Хотя Волк потащил удар Матвея Кисляка, но мяч предательски залетел в створ от голкипера «Динамо».

ЦСКА прошёл в полуфинал Пути РПЛ Кубка. В следующем раунде сыграют с «Краснодаром». Махачкалинское «Динамо» упало в нижнюю сетку: соперником в следующем раунде станет победитель пары «Нефтехимик» — «Ростов».