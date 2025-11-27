«Это не только моё решение». Почему Бояринцев не доработал в Волгограде до зимы

За полтора года работы в Волгограде Денис Бояринцев не только вывел «Ротор» в Первую лигу, но и удержал его там. Поэтому новость об отставке тренера всего за тур до завершения первой части сезона-2025/2026 многих удивила. В интервью «Чемпионату» Бояринцев объяснил свой уход, подвёл итог работы в клубе и рассказал о ближайших планах.

— Почему вы покинули «Ротор»?

— Это было не только моим решением. У нас состоялся диалог с руководством, после которого решили прекратить сотрудничество. Но это абсолютно рабочий момент.

— К чему такая поспешность, учитывая, что до конца первой части сезона оставалась одна игра?

— Последние две игры сложились из ряда вон плохо. Это больше касается не результата, а содержания. Я сам очень недоволен, какую игру показали в этих встречах. Это основная движущая сила, которая привела к моей отставке. Понятно, что конец года, можно было перезагрузиться. Но бывают моменты, когда надо принимать решения. Думаю, если бы последний матч принёс положительный результат, вряд ли отставка бы случилась. Однако не могу сказать, что у нас была сложная ситуация. Команда двигалась по определённому графику. Да, чуть отстали от четвёрки, но не намного. Уверен, весной «Ротор» будет бороться за выполнение тех задач, которые сформулировал генеральный директор.

— Почему не получилось взломать в последнем туре «Челябинск»? Позиционные атаки – главная проблема «Ротора» по сезону?

— Позиционная атака — самое тяжёлое в футболе. Вскрывать всегда сложно. Мы и в прошлом сезоне много игр строили вторым номером. Было очень непросто, но отобрали очки у «Урала», «Сочи» — у всех, кто решал задачу по выходу в РПЛ. Даже имея классных игроков под Премьер-Лигу, всё равно сложно взламывать оборону. Не сказал бы, что позиционная атака была нашей большой проблемой. У нас хорошая, быстрая атака. Такие проблемы проявляются, когда нет хороших игроков в нападении. Мы прилично вскрывали фланги, были давление, передачи. Нужны игроки, которые могут исполнить — принять, развернуть. У нас же номинально один нападающий. Хохлачёв забил два гола. Давидяна приходилось ставить в атаку — тоже забил два гола. Остальные особо не отличились. Но ребята и получали меньше игрового времени.

По контролю у нас хорошая средняя линия. Нравилось, как играем дома. Зачастую эти игры проходили с нашим преимуществом. На выезде же часто возникали проблемы с контролем. Было большое количество брака. Дома ребята чувствовали себя увереннее. Соответственно, и футбол был продуктивнее.

ФК «Ротор» Фото: ФК «Ротор»

— Летом «Ротор» подписал много новичков — достаточно было времени, чтобы все адаптировались и сыгрались?

— Достаточно. Начало сезона показывает, что ребята успели притереться друг к другу. Мы подобрали команду. Если брать ту осеннюю часть, то мы стали сильнее. Если же сравнивать с весной, то примерно одинаковые уровни. Ребята сыгрались. К нам пришли качественные футболисты с большим опытом в ФНЛ. Не хочу на это пенять, но травмы начали косить игроков в обороне. В атаке и средней линии не было проблем с выбором футболистов. В последних матчах началась ротация.

— Критики говорят, что оборона «Ротора» в результате ротации стабилизировалась, но вот атака не улучшилась.

— Мы недоукомплектовались в атаке. Много работали в этом направлении, однако не удалось взять одного-двух нападающих под наши задачи. Пришли неплохие игроки в атаку, но хотелось видеть ребят с опытом игры в РПЛ или выхода в Премьер-Лигу, которые уже решали задачи. Однако конкурировать с некоторыми клубами по финансам не могли. В атаке было много футболистов — тот же Симонян, который перешёл из «СКА-Хабаровск». Но наконечников не было. Хотя бы с одним было бы полегче.

— С «Факелом» «Ротор» потерял сразу трёх защитников. Глубина состава позволяла адекватно реагировать на травмы или дисквалификации?

— В Воронеже случилось моё единственное крупное поражение за всё время работы в «Роторе». За полтора года первый провал. Но мы рискнули, перестроили опорного полузащитника в центральную зону. К сожалению, там и оказалась самая большая проблема для нас, где просели. Оттуда и пришли три гола. Всё объяснимо, однако уже ничего не поделаешь. С «Факелом» всё не так уж и плохо складывалось. Если говорить об исполнительском мастерстве, их нападающий здорово сыграл. Мы хорошо оборонялись, «Факел» мало чего создал, но Пуси исполнил — обработал, ударил. Он забивает большинство голов на своих индивидуальных качествах. Если в РПЛ не так был заметен, то тут ему хватает времени проявить себя. Тут он один из лидеров «Факела». Пуси решил исход матча, а команда поймала кураж во втором тайме. Такого бы нападающего нам… Тогда и очков могло бы быть побольше.

— Вы изначально считали реалистичной задачу выхода в РПЛ?

— Основной задачей было зацепиться за четвёрку в осенней части. А зимой уже укомплектоваться, чтобы весной в ней удержаться. Когда укомплектовались, я высказал мнение, что конкурировать с «Факелом», «Уралом» и «Родиной» будет трудно. Но шесть-семь команд за четвёртое место бороться будут — и мы среди них. Примерно там сейчас и находимся. Моё мнение перед сезоном отражает турнирная таблица.

— Плотность в таблице высокая.

— Да, одна-две игры всё решают. Если «Ротор» выиграет ближайший матч, подтянется повыше — и на осеннюю часть будет выполнена задача.

— За два с половиной месяца «Ротор» ни разу не выиграл на выезде. Уместно говорить о гостевом комплексе?

— Мы попали в непростой график. Провели семь матчей, шесть из которых — на выезде. Только дома сыграли с «Черноморцем» — обыграли и поднялись на третью строчку. Потом был сложный выезд — «Факел» и «Родина». Второй матч сыграли лучше. Были голевые моменты, а в Воронеже провалились, приехав с одним центральным защитником. В обороне были проблемы. Только в начале сезона играли удачно на выезде. Ничью с «Уралом» можно назвать удачным результатом — эта команда борется за выход в РПЛ. Есть определённая статистика, что выезды получились не слишком удачными. Мы выпали из четвёрки, однако параллели я бы не проводил. Есть статистика, но в том году на выезде мы набрали больше очков, чем дома. Однако сезоны бывают разными.

— Сейчас в лиге есть команда, которая по игре явно сильнее всех?

— Чем хороша Первая лига — любая команда может обыграть любую. Команда с первого места может проиграть последней. «Уралу» и «Факелу» тяжело даются выезды. Хотя воронежцы набрали неплохой ход. У этих двух команд и у «Родины» сильнейший подбор игроков. Остальные борются. По конструктивному футболу выделил бы тульский «Арсенал». Мне нравится, в каком стиле играет команда. Хотя в Волгограде они упростили немного, сыграли на результат — и победили 2:1.

— Удивляет костромской «Спартак» со своим «британским» стилем?

— У них хорошие эмоции. Команды, которые только выходят, на подъёме. У Костромы идёт подбор игроков под этот стиль. Они с огромным желанием сминают соперника. Может, какого-то футбола нет, но есть своя стилистика. Помню, мне доводилось играть с командой третьего английского дивизиона — футбол примерно похожий. Постоянная агрессия, абсолютно нет розыгрышей, вертикаль, борьба. Кострома хорошо держит борьбу, и, конечно, стандартные положения и ауты. В этом нет ничего плохого — они идут наверху. Их стиль приносит результат.

— Как оцените свой период работы в «Роторе»?

— Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, что пригласили в команду. Мы провели хорошее время вместе, связанное с подъёмом клуба. Вместе вышли из Второй лиги, сохранили прописку. Руководство всё это время поддерживало нас, игроков. Всё остальное — жизнь и часть профессии. Очень хотелось продолжить работать на благо команды. «Ротор» — клуб с именем. Я люблю и уважаю его. Помню с 1990-х, когда там блистали многие футболисты, знаковые фигуры. У них большая история. Рад, что смог быть полезным команде и добиться хоть и скромных, но результатов.

Денис Бояринцев Фото: ФК «Ротор»

— Кто из игроков «Ротора» спрогрессировал за время вашей работы в Волгограде?

— Арбузов очень хорошо раскрылся в команде. Ярослав — воспитанник ЦСКА, пришёл к нам в аренду из «Балтики». Вот он сильно спрогрессировал. Если бы не мелкие повреждения, Ярослав провёл бы хороший сезон. Никита Плотников — тоже. К сожалению, потеряли его в игре с «Енисеем». Получил сложную травму, не мог восстановиться. В том году Никита сильно прибавил. Все остальные уже достаточно опытные парни. Илья Сафронов пришёл к нам из «Сочи», где не смог себя проявить. У нас же он лучший бомбардир. Несмотря на возраст, спрогрессировал. Столько ещё не забивал в Первой лиге. Игроки у «Ротора» самобытные. Могу сказать всем ребятам спасибо за работу. А что случилось в последних двух матчах — это футбол. Всё бывает. Пройдёт время, и «Ротор» добьётся чего хочет.

— А вы чем планируете заняться?

— План один — побыть с семьей. Я полтора года без отпуска. Бывают моменты, когда работа сама находит. Если будут предложения, рассмотрю, невзирая на отпускные настроения. В нашей профессии работой нельзя разбрасываться. Буду рассматривать любые варианты. Ну а так хочется отдохнуть, отметить Новый год. Может, будет пауза до весны, но ничего страшного.