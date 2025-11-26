«Спартак» прекрасен при Романове! Снова разобрали «Локо» и прошли дальше в Кубке. Видео

«Спартак» и «Локомотив» разыграли место в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче на «Лукойл Арене» хозяева выиграли со счётом 3:1. Поэтому в ответной встрече команде Михаила Галактионова нужна была победа с разницей минимум в два мяча.

«Локо» вышел на поле основой. По сравнению со встречей с «Краснодаром» произошло всего два изменения. Дмитрий Воробьёв вышел в старте впервые после травмы (вместо Николая Комличенко), Дмитрий Баринов заменил Данила Пруцева, а в воротах появился Илья Лантратов. У «Спартака» же после дерби произошло больше перестановок. Вадим Романов выпустил в воротах Илью Помазуна, а также вышли Даниил Хлусевич, Олег Рячбук, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс и Пабло Солари.

Разницу в два мяча нужно было отыгрывать «Локомотиву», но атаковал вначале «Спартак». Гости действовали агрессивнее и постарались забить быстрый мяч. На 13-й минуте отличный момент был у Манфреда Угальде: он замыкал прострел от Пабло Солари, однако «Локо» выручил Лантратов. По ходу первого тайма Антон Заболотный дал флеш-интервью корреспонденту, в котором отметил, что стартовое давление — задумка тренера Вадима Романова.

Однако на 23-й минуте Наиль Умяров сфолил в опасной близости от своих ворот. Судья Алексей Сухой назначил штрафной, к мячу подошёл Алексей Батраков. В первом матче лидер «Локо» не реализовал пенальти, зато сейчас пробил точно во вратарский угол! Отчасти в пропущенном голе виноват Илья Помазун, но и удар Батракова оценим — 1:0.

Гол воодушевил болельщиков и игроков «Локо». Однако положительного импульса не хватило для развития преимущества. «Спартак» до конца тайма не позволил хозяевам создать реально убойный момент. Зато гости нашли свой шанс. На 41-й минуте Эсекьель Барко нанёс дальний удар со штрафного — Лантратов кончиками пальцев перевёл мяч в штангу. А на отскоке первым оказался Угальде: Манфред нырнул в стиле Робина ван Перси и добил в пустой створ.

«Спартаку» повезло уйти на перерыв с ничейным счётом. В самом конце тайма Помазун у своих ворот подарил мяч форварду «Локо» Воробьёву, а тот сразу забросил на дальнюю штангу. Гостям повезло, что Дмитрий не нашёл адресата. К игре Помазуна же в первом тайме остались вопросы.

В перерыве оба тренера серьёзно изменили составы. «Локо» выпустил Сергея Пиняева и Николая Комличенко. А Романов вовсе совершил тройную замену: на поле появились Жедсон, Маркиньос и Игорь Дмитриев. Уже очень скоро перестановки кардинально повлияли на ход матча и серии.

«Спартак» прибил соперника буквально за четыре минуты! Сначала команда Романова провела комбинацию: Денисов сбросил на Жедсона, тот продавил у штрафной Баринова и прострелил в центр, где оказался одинокий Маркиньос. Вингер в касание переправил мяч в ворота — 2:1 в пользу «Спартака»!

А чуть позже отличился Солари. Мяч после передачи Денисова прилетел в штрафной на грудь аргентинцу, затем он прошёл Сесара Монтеса и красивым «парашютом» перекинул Лантратова. Все вопросы о полуфиналисте верхней сетки в тот момент оказались сняты. Отыграть четыре мяча для загрустившего «Локо» было нереально.

До конца матча «Спартак» уверенно контролировал его ход. Хотя на 90+5-й минуте Баринов заработал пенальти для «Локо» — на нём сфолил Джику. К «точке» подошёл Комличенко и уверенно реализовал 11-метровый.

Однако «Спартак» всё равно одержал победу со счётом 3:2 и прошёл дальше. После увольнения Деяна Станковича к команде будто поступил кислород. К сожалению для болельщиков, москвичам осталось провести всего два матча в 2025-м. А вот «Локомотив» проваливает финиш года: всего одна победа в последних шести встречах.

Что дальше в Кубке? В полуфинале Пути РПЛ «Спартак» ждёт победителя пары «Динамо» Москва — «Зенит» (первый матч — 3:1), а «Локомотив» опускается в нижнюю сетку и сыграет с тульским «Арсеналом». Встречи состоятся уже в марте 2026 года.