«Кайрат» без шансов летел в ЛЧ. Но необъяснимый «привоз» вратаря запустил шоу

«Кайрат» потерпел четвёртое поражение в пяти турах Лиги чемпионов. Но чемпион Казахстана едва не отыгрался в Копенгагене со счёта 0:3.

В стартовом составе «Копенгагена» оказалось даже больше хорошо знакомых российским болельщикам игроков, чем в основе «Кайрата». У датчан с первых минут вышли два шведа – экс-полузащитник «Краснодара» и капитан команды Классон (действовал на позиции «десятки») и бывший форвард «Спартака» Ларссон (был правым вингером). Чемпион Казахстана снова не смог сыграть с привычной парой центральных защитников Сорокин – Мартынович. Белорусский капитан «Кайрата» ещё не совсем готов после травмы и остался на скамейке.

«Копенгаген» владел мячом и территориальным преимуществом. Хозяева выманивали гостей на прессинг, но команда Уразбахтина, пусть и умеет прессинговать, не хотела раскрываться. Чемпион Казахстана встречал соперника средним блоком, либо прижимался к собственной штрафной. Впервые «Кайрат» вошёл в чужую штрафную и нанёс первый удар по воротам только на 12-й минуте, когда Эдмилсон сделал скидку в свободную зону на Жоржинью, а тот мог убежать один на один. Португальцу всё же не хватило скорости, и пробил он неопасно.

К середине первого тайма давление со стороны «Копенгагена» увеличилось. Забросы в штрафную верхом, кроссы, стандарты: всё это создавало серьёзное напряжение у ворот Анарбекова. Пару раз и сам голкипер сыграл как-то нервно. В итоге на 26-й минуте команда Якоба Нееструпа прорвала правый фланг обороны «Кайрата», где активный бразилец Роберт ушёл от двоих. Анарбеков парировал удар в упор, но центрфорвард Дадасон преуспел на добивании. Кстати, этому исландцу всего 17 лет – он ровесник юной звезды алмаатинцев Сатпаева.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «КОПЕНГАГЕНА» Фото: IMAGO/Camilla Stolen/ТАСС

А что же Сатпаев? Дастан тоже неплохо напрягал защиту «Копенгагена» с позиции левого вингера. Незадолго до перерыва мог забить классным дальним ударом издали – мяч просвистел рядом со штангой, и вратарь бы его не достал. Тем не менее эти 45 минут остались за датчанами. Хозяева наиграли по статистике на 2,22 по xG, несколько раз простили «Кайрат» за ошибки сзади. Например, Дадасон едва не оформил дубль с добиваний, когда послал мяч прямо в Анарбекова после мощного выстрела Классона.

После перерыва игра совсем раскрылась. «Кайрат» шёл вперёд крупными силами и не боялся пропускать контратаки. От быстрого пропущенного гола команду Уразбахтина спас центральный защитник Широбоков, который снял мяч с ноги выходившего один на один Дадасона. С другой стороны, и чемпион Казахстана едва не отыгрался в стартовый отрезок тайма. После штрафного страшно зарядил с подбора Тапалов – и попал в перекладину! Возьми он чуть ниже или отскочи мяч удачнее для «Кайрата», был бы красивейший гол.

А на исходе часа матча шотландский судья Уолш поставил небесспорный пенальти в ворота «Кайрата». После прострела Ларссона мяч попал в локоть Касабулата. Опорник не прижал руку к лету, но и не отставил её. Находилась она, в общем-то, в естественном положении. Сначала судья не назначил 11-метровый, тем не менее, изучив повтор, поменял решение. Ларссон не дал шансов Анарбекову на сейв – послал мяч в верхний угол.

Наверное, на действиях «Кайрата» в Дании отразился недостаток практики после завершения чемпионата Казахстана. Так или иначе команда Уразбахина не сумела сделать то, что удалось в октябре «Карабаху» – переиграть «Копенгаген». Более того, за 20 минут до конца победа хозяев стала крупной. Долгая позиционная атака «Копенгагена» закончилась ударом Роберта с подбора – мяч нашёл сетку ворот Анарбекова благодаря рикошету от невезучего Касабулата.

При счёте 3:0 первым выключился вратарь «Копенгагена». Какой смешной гол Котарски подарил «Кайрату»! Хорват вышел за штрафную для розыгрыша мяча, однако завозился с ним и позволил прессинговавшему Сатпаеву «обокрасть» себя. Дастан забил свой первый мяч на общей стадии ЛЧ – покатил в пустые ворота.

«Привоз» Котарски подарил «Кайрату» надежду, за которую чемпион Казахстана цеплялся всеми силами. На 90-й минуте команда Уразбахтина соорудила классную многоходовую комбинацию, а свежий хавбек Байбек завершил её ударом с нескольких метров. «Копенгаген», казалось, запаниковал, и его можно было дожать. Но камбэк всё-таки не случился. В последней атаке россиянин Сорокин пробил головой после подачи со штрафного – прямо в руки хорватскому голкиперу.