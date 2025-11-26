Давид Луис забил в ЛЧ спустя 8 лет! И это ещё не худшая новость для Головина и «Монако»

Когда Давид Луис находился в прайме, Александр Головин ещё даже не ворвался во взрослый футбол. Вряд ли россиянин тогда мог представить, что будет рубиться против знаменитого бразильца в Лиге чемпионов. Тем более в середине 2020-х. Но именно так и получилось: «Монако» прибыл на Кипр к «Пафосу» и его 38-летнему центральному защитнику.

И Луис, и Головин находились на первых ролях. Победителя они не определили.

До сегодняшнего вечера Давид забил в ЛЧ семь голов, последний – осенью 2017-го в триллере «Челси» — «Рома» (3:3). Кудри у него заметно поредели, а вот умение играть на втором этаже никуда не исчезло!

На 18-й минуте 32-летний вингер сборной Хорватии Мирослав Оршич исполнил угловой и забросил в район 11-метровой отметки, а бразилец кивнул головой и красиво поразил ближнюю девятку. Ему 38 лет 218 дней — лишь Пепе отличался в главном еврокубке в более почтенном возрасте.

Впрочем, этим Луис лишь сравнял счёт, поскольку «Монако» открыл его уже на пятой минуте. Благодаря в том числе Головину: Александр отправил Магнеса Аклиуша в штрафную, и тот катнул с правого края в центр под замыкание с носка Такуми Минамино. Есть предголевая!

А на 26-й минуте россиянин удачно запрессинговал сперва защитника Деррика Люккассена, а затем и вратаря Неофитоса Михаила. Киприот частенько ошибался с передачами (7 из 15 коротких в первом тайме) и в том моменте подарил мяч Фоларину Балогуну. Тому оставалось лишь реализовать выход один на один, что он выстрелом в ближний угол и сделал.

Пусть Головин и не отметился на табло, в обоих голах он принял непосредственное участие. Ну и плюс, что уже не очень круто, заработал жёлтую за фол на Бруно и последующую бурную реакцию. Себастьен Поконьоли убрал Александра с поля на 65-й минуте.

Александр Головин Фото: Petros Karadjias/AP/ТАСС

У «Пафоса» хватало времени на отыгрыш, да вот впереди игра у него совершенно не ладилась. До концовки киприоты, помимо результативного прыжка Луиса, выделились разве что попаданием Андерсона Силвы в перекладину в самом дебюте и его же опасным ударом низом с правого края штрафной на 53-й минуте. Тогда Лукаш Градецки проявил себя в первый и, как долго казалось, последний раз в матче.

Тем не менее после 85-й минуты «Пафос» устроил навал. Градецки нейтрализовал «пушку» Оршича с близкого расстояния, после чего сам же хорват со второй попытки забросил на Ивана Шуньича. Босниец кивнул головой, и мяч полетел в перекладину. Чтобы отскочить от неё прямо в Мохаммеда Салису и уже от ганца — в ворота! Шикарная развязка!

В итоге у обеих команд по шесть очков и туманные шансы на плей-офф. И если для киприотов это вполне нормально, то для монегасков — не очень. Команде Головина предстоит принять «Галатасарай» с «Ювентусом» и между этим съездить в гости к «Реалу». А у Поконьоли тем временем лишь три победы в девяти встречах. Исправиться за поочерёдные 1:4 в матчах с «Лансом» и «Ренном» не вышло.