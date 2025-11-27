Гениальный матч Мбаппе — сделал покер! Но «Реал» умудрился пропустить три от аутсайдера ЛЧ

Большие вопросы к обороне — в конце с «Олимпиакосом» было нервно.

Матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с участием «Реала» состоялся в Пирее. Семь голов, покер Мбаппе, интрига до последних минут — это было незабываемо!

«Реал» прилетел в Грецию на фоне большого количества новостей о внутреннем конфликте. The Athletic сообщил, что Винисиус Жуниор отказался от продления контракта из-за Хаби Алонсо. А в испанской прессе появилась информация, что сразу шесть футболистов — Винисиус, Ферлан Менди, Эндрик, Родриго, Браим Диас, Федерико Вальверде — недовольны главным тренером (данные от журналистки Аранчи Родригес).

У мадридского клуба огромные потери. Загибаем пальцы: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Дин Хёйсен, Дани Карвахаль, Давид Алаба, Франко Мастантуоно — все они пропускали матч в Греции. В результате в центре обороны появилась связка Альваро Каррерас — Рауль Асенсио, а на краях играли Менди и Трент Александер-Арнольд. Как вам такая линия защиты?

«Реал» не впечатлил в первые 20 минут. Видимо, сказалась адаптация. Мало того что испанский клуб почти ничего не показал в атаке на этом отрезке, так ещё и пропустил. «Олимпиакос» исполнил всё красиво. Несколько передач в одно касание и завершающий удар Шикинью — португалец аккуратно уложил мяч в нижний угол. Вау!

А потом «Реал» проснулся. Да так, что загрустил весь стадион. 6 минут 43 секунды — столько потребовалось Килиану Мбаппе, чтобы сделать хет-трик. Нет, это не самый быстрый показатель в истории Лиги чемпионов. В 2022 году Мохамед Салах отгрузил трёшку в ворота «Рейнджерс» на 30 секунд оперативнее.

Винисиус (справа) хорошо проявил себя в матче с «Олимпиакосом» Фото: Eurokinissi/Zuma/ТАСС

Первый гол — следствие гениального паса Винисиуса. Бразилец вырезал передачу внешней стороной стопы, а Мбаппе пробил между ног голкиперу. Через пару минут Килиан головой замкнул навес Арды Гюлера. А ещё чуть позже нападающий идеально открылся под заброс Эдуарду Камавинга. Принял мяч на грани офсайда, обработал, ударил точно в дальний угол, посмотрел на помощника главного арбитра, отпраздновал. А ведь до этого Килиан не забивал в трёх встречах за «Реал» подряд!

Как тут не вспомнить слова главного тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара перед матчем.

Хосе Луис Мендилибар главный тренер «Олимпиакоса» «Как можно остановить Мбаппе? Он ведь уже остановился, да? Если он не забил в трёх матчах, значит, он остановился. Так? Ну и пусть продолжает».

Если у тренера была какая-то тактика, то она не принесла желаемого результата. «Реал» просто разрывал оборону соперника во второй половине первого тайма. Забили три, но могли гораздо больше. Гол Винисиуса сначала засчитали, а потом отменили из-за офсайда. Орельен Тчуамени зарядил в перекладину, а всё тот же Винисиус перекинул и голкипера, и ворота. Правда, и хозяева опасно ответили — Андрей Лунин справился с ударом Айюба Эль-Кааби.

«Олимпиакос» отыграл один гол в начале второй половины. Сантьяго Эссе классно навесил, а вышедший на замену Мехди Тареми головой вонзил мяч в сетку — 2:3. Кстати, иранец вышел ещё в первой половине вместо Шикинью (дёрнул заднюю поверхность бедра). Позднее травму получил Даниэл Поденсе.

Однако ещё до второй травмы «Олимпиакос» пропустил четвёртый мяч. Угадайте, кто забил? Мбаппе — с передачи Винисиуса. К слову, бразилец провёл встречу с приличным уровнем самоотдачи. А он точно против тренера? Мбаппе стал четвёртым игроком в истории «Реала», кто забил четыре мяча в одном матче ЛЧ. Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Криштиану Роналду — теперь Килиан вот в такой легендарной компании.

«Реал» был очень хорош в атаке, а вот с обороной — полная беда. На 81-й минуте Эль-Кааби всё-таки пробил Лунина — попал головой в дальний угол. Гости снова проиграли верховое единоборство в своей штрафной площади (помните матч с «Ливерпулем» на «Энфилде»?) и обеспечили горячую концовку.

Эль-Кааби бьёт мимо створа. Следом Габриэлу Стрефеззе не хватает точности. Заключительные минуты — сплошные нервы для фанатов испанского клуба. Но «Реал» всё-таки забирает три очка. Правда, у болельщиков мадридского клуба есть немало поводов для беспокойства. В Греции их команду штормило по полной программе.