«Арсенал» сокрушил «Баварию» в битве гигантов. Но куда же побежал Нойер?!

Первое поражение мюнхенцев в сезоне и первая победа лондонцев над соперником в официальных матчах за 10-летие.

Чем хорош общий этап Лиги чемпионов? Хотя бы тем, что осенью проходят такие матчи, как «Арсенал» — «Бавария». Соперничали, пожалуй, две сильнейшие команды мира на данный момент — лютые доминаторы как в своих чемпионатах, так и в главном еврокубке. На двоих в сезоне у них набиралось лишь одно поражение. Данный факт изменился не в пользу мюнхенцев.

«Бавария» лишилась из-за дисквалификации Диаса, и в старте у неё вышел 17-летний вундеркинд Карл. Джексон, несмотря на опыт в АПЛ, остался греть лавку. Ещё Венсан Компани под быстроногого Саку вернул на левый фланг обороны Лаймера — он не выходил там больше месяца.

У «Арсенала» в запас вернулся из лазарета Эдегор, а в основу — впервые с конца октября Льюис-Скелли. В отсутствие травмированного Дьёкереша впереди у лондонцев маячил Мерино. Центр обороны же без выбывшего Габриэла вместе с Салиба закрывал не Инкапье, а Москера.

Мюнхенцы сразу же плотно прибрали мяч, владея им свыше 65%. Но вот до удара дело никак не доходило — первый состоялся на 20-й минуте. В следующей же атаке «Арсенал» повёл в счёте! Сработала его главная фишка: Сака подал с углового на ближнюю штангу, где Тимбер опередил выдвинувшегося из ворот Нойера и чётко кивнул затылком. «Бавария» пропустила со стандартов пять голов кряду. Они — их криптонит.

Радость «Арсенала» после гола Юрриена Тимбера Фото: picture alliance via Getty Images

«Арсенал» грамотно нейтрализовывал наступления «Баварии», лишал её свободных зон, классно прессинговал и сам не забывал отвечать дерзкими выпадами. Супершанс упустил Эзе, не попав в дальний угол при внезапном выбегании «четыре в два» после неудачного выноса Нойера.

Вместо 2:0 лондонцы вскоре получили 1:1! Киммих гениально расчертил диагональ через полполя на Гнабри, и экс-игрок «канониров» в касание с правого фланга (не зря переместился туда слева) прострелил на Карла. Забить в 17 лет на «Эмирейтс» — что ещё нужно для счастья? Команде, которая в первых четырёх турах не пропускала.

Под конец первого тайма лондонцы лишились из-за травмы ещё и Троссарда — его заменил Мадуэке. Два удара в створ — два гола, таков его итог. Хотя «Арсенал» выглядел острее, насоздавав на 0,79 xG против 0,33 xG.

Третье попадание тоже стало опасным: Сака подкараулил потерю Киммиха и мощно выстрелил в ближний угол — Нойер справился. Как и с замыканием Мерино после… разумеется, закидушки с углового. Их «канониры» зарабатывали с избытком — четыре за 13 минут второго тайма. И большинство несло угрозу.

Вновь Мерино, Москера, Райс — у всех них были железобетонные моменты, и не только со стандартов. «Арсенал» плотно владел инициативой, а «Бавария» на его фоне выглядела крайне растерянной. После матча Микель Артета наверняка привычно скажет про доминацию. И будет прав.

Матч «Арсенал» — «Бавария» Фото: Arsenal FC via Getty Images

На 68-й минуте испанец выпустил Калафьори и Мартинелли, и чуйка его не подвела! Райс перехватил пас Юпамекано и отдал левее на Эзе, чью передачу итальянский джокер конвертировал в прострел на дальнюю штангу. Мадуэке был готов к этому.

На 76-й минуте ещё и рисковый Нойер ошибся на выходе к центру поля при чужой контратаке. Эзе забросил на Мартинелли, который ткнул мяч мимо вратаря-водилы и поразил уже пустые ворота. То был приговор. Все замены Артеты — в яблочко! Даже вынужденная!

12:8 по ударам (8:2 — в створ), 2,72 xG на 0,69 xG, 6:1 по угловым — реванша увереннее представить трудно. «Арсенал» не мог одолеть «Баварию» в официальной встрече целое 10-летие, вместившее в себя пять матчей. 2:0 с голами Жиру и Озила в октябре 2015-го, с тех пор — одна ничья и четыре поражения, в том числе три — по 1:5. Месть удалась.

«Интер» в параллельной игре не справился с «Атлетико» (1:2), так что «Арсенал» остался единственным, кто не терял очков в нынешнем сезоне ЛЧ. «Бавария» же уступила впервые в сезоне.