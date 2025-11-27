Скидки
Атлетико — Интер — 2:1, обзор матча, голы: Альварес, Зелиньски, Хименес, статистика, 26 ноября 2025 года, Лига чемпионов, таблица

Гризманну стоило выйти ради этой подачи на 90+3-й! «Атлетико» прибил серию «Интера» в ЛЧ
Анатолий Романов
Отчёт «Атлетико» — «Интер» — 2:1
Аудио-версия:
Комментарии
Симеоне классически убрал свою бывшую команду.

«Атлетико» прервал победную серию «Интера» в Лиге чемпионов. Команда Кристиана Киву уступила в Мадриде в компенсированное время. Зажигательный получился матч, пусть и без большого количества голевых моментов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9'     1:1 Зелиньски – 54'     2:1 Хименес – 90+3'    

«Интер» играл в гостях, но чувствовал себя как дома. По крайней мере, в дебюте встречи. Прошла одна минута – и Димарко едва не забил со штрафного. Пролетела ещё одна – Димарко прорвался слева и зарядил в дальний нижний угол рядом со штангой. А в эпизоде с опаснейшим стандартом «Атлетико» спас голкипер Муссо, подменяющий травмированного Облака. «Нерадзурри» начали действительно мощно, агрессивно прессинговали, искали быстрый гол. Однако в итоге сами пропустили его.

Хулиан Альварес Подробнее

На девятой минуте «Атлетико» выстрелил контратакой и забил первым же своим ударом. Джулиано вскрыл левый фланг Димарко, но вовсе не из-за ошибки Федерико. Мяч в центре поля потерял Чалханоглу. В штрафной прострел сына Симеоне почти прервал Карлос Аугусто (игравший в Мадриде правого латераля), тем не менее мяч от его ноги отлетел в живот, а потом и в руку Баэне. Затем опять попал в Карлоса Аугусто, а от бразильца – к Альваресу. В конце концов аргентинец запихал мяч в сетку. VAR проверял гол, судью Летексье позвали смотреть повтор. Француз решил, что это не та рука, из-за которой стоит отменять взятие ворот.

РАДОСТЬ «АТЛЕТИКО» ПОСЛЕ ГОЛА ХУЛИАНА АЛЬВАРЕСА

РАДОСТЬ «АТЛЕТИКО» ПОСЛЕ ГОЛА ХУЛИАНА АЛЬВАРЕСА

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Затем «Интер» продолжал поддавливать, больше владея мячом, но с трудом находил свободные зоны в обороне «Атлетико». Муссо в первом тайме совершил ещё пару сейвов, вот только это были мячи, которые вратарь его класса должен парировать. Для контроля ширины против латералей миланцев пятым в линию защиты «Атлетико» опускался Джулиано. Тем не менее Симеоне-младшему хватало энергии, чтобы добегать в быстрых контрвыпадах мадридцев до ворот «Интера». Он дважды оказывался на газоне в штрафной «нерадзурри» после единоборств с Бастони и требовал пенальти. В одном случае оппонент попал ему рукой по лицу, в другом – прихватил. Судья, к возмущению аргентинца, оба раза не назначил 11-метровый. Пожалуй, с Летексье можно согласиться. Падал Джулиано картинно, и это, скорее, работало против него.

По xG команды до перерыва не наиграли совместными усилиями даже на гол – 0,33 против 0,29 в пользу «Интера». Зато как начался второй тайм! Уже через 35 секунд Бастони вырезал феноменальную длинную передачу за спины защитникам «Атлетико». Ганцко, похоже, не ожидал такого, застрял и создал глубину своей позицией. Более того, не заблокировал удар полузащитника «нерадзурри». Спасла мадридцев перекладина.

Внезапно «Интер» стал раз за разом прорывать фланг Симеоне и Молины за счёт взаимодействий группы игроков. Сначала Димарко вылетел один на один в левом полуфланге, однако Муссо сократил угол обстрела и выручил хозяев. А ещё через несколько минут команда Киву забила. Зелиньски сместился левее, при помощи простой «двоечки» с Бонни переиграл всю оборону «Атлетико» и, уйдя от Джулиано, точно пробил низом.

Пётр Зелиньски Подробнее

Пропустив гол, команда Симеоне поменяла игру. Подняла линии, улучшила контроль мяча. Сам тренер добавил в атакующую группу Гризманна и Сёрлота. Его сын чудом не забил, когда снова заглянул в штрафную «Интера» – Джулиано наносил удар с лёта и чуть-чуть не попал. По тому, как всё складывалось, казалось, что «нерадзурри» согласны на ничью. Киву, в свою очередь, снял Мартинеса с Чалханоглу.

Хосе Мария Хименес Подробнее

Но «Атлетико» всё же додавил «Интер»! На 90+3-й минуте хозяева соорудили победный гол с углового. Гризманн подал в нужную точку, а защитник Хименес разбежался, прыгнул выше всех и нанёс неотразимый удар головой. Симеоне бурно праздновал успех своей команды. Диего ещё и после финального свистка требовал эмоций от трибун, заряжался ими.

Таблица Лиги чемпионов. «Интер» уже не делит первое место по очкам
Комментарии
