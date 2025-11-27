Скидки
Лига чемпионов, обзор матчей 5-го тура, 26 ноября 2025, голы: Ливерпуль — ПСВ, ПСЖ — Тоттенхэм, Реал, Арсенал, Бавария

Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!
Артём Никулин
Лига чемпионов, обзор матчей 5-го тура
Аудио-версия:
«Айнтрахт» вынесли за пять минут, Симеоне добил «Интер» в конце, а «Арсенал» и «Бавария» определили главную команду Европы на данный момент.

Лига чемпионов с каждым игровым днём всё ярче и ярче. В среду провели несколько топ-матчей, достойных поздних стадий плей-офф, но не подкачали и другие пары. В сумме команды забили 42 мяча и подарили зрителям такие результаты, о которых никто и подумать не мог!

«Кайрат» чуть не отыгрался с 0:3

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26'     2:0 Дж. Ларссон – 59'     3:0 Роберт – 73'     3:1 Сатпаев – 81'     3:2 Байбек – 90'    

«Копенгаген» был близок к будничной победе над аутсайдерами из «Кайрата» — но вдруг вратарь хозяев Котарски возомнил себя Нойером (иронично, если учитывать перформанс Мануэля против «Арсенала») и «привёз» гол. Забил, кстати, 17-летний Сатпаев, которого скоро ждут в «Челси» — он стал третьим самым молодым автором гола в ЛЧ (впереди только Ямаль и Фати). «Кайрат» осмелел и сократил отставание до минимума на 90-й минуте, однако на большее не хватило времени.

Подробнее об игре:
«Кайрат» без шансов летел в ЛЧ. Но необъяснимый «привоз» вратаря запустил шоу
«Кайрат» без шансов летел в ЛЧ. Но необъяснимый «привоз» вратаря запустил шоу

Головин не помог одолеть «Пафос»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Минамино – 5'     1:1 Давид Луис – 18'     1:2 Балогун – 26'     2:2 Салису – 88'    

«Монако» вновь не удалось победить. Гости дважды выходили вперёд и почти что вырвали три очка, но на 88-й минуте мяч от перекладины прилетел в голову Салису, а оттуда — в ворота Градецки. Курьёзнейший автогол. Головин тоже вышел на поле, однако не впечатлил: заработал жёлтую, 60% точных передач, один удар по воротам и оценку 6,3 от WhoScored.

Там ещё и Давид Луис забил!
Давид Луис забил в ЛЧ спустя 8 лет! И это ещё не худшая новость для Головина и «Монако»
Давид Луис забил в ЛЧ спустя 8 лет! И это ещё не худшая новость для Головина и «Монако»

Луис Суарес добыл победу над «Брюгге»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Кенда – 24'     2:0 Суарес – 31'     3:0 Тринкан – 70'    

«Брюгге» истратил все лигочемпионские силы на «Барселону» в прошлом туре. «Спортинг» оказался крайне негостеприимным клубом и накидал сопернику три мяча. Могли ещё больше: у Яккерса аж шесть сейвов, плюс в концовке хозяева стали уже заигрываться. Забивший второй мяч Луис Суарес — но не тот самый, а помоложе — врубил режим Роналду из нулевых, пытался перефинтить кипера в штрафной, однако оступился.

Как уничтожить «Айнтрахт» за пять минут

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Лукман – 60'     0:2 Эдерсон – 62'     0:3 Де Кетеларе – 65'    

По первому тайму матч мог претендовать на статус самого унылого зрелища тура, но всё исправила «Аталанта». Бергамаски завезли три гола за пять минут и разгромили «Айнтрахт». Может, с Палладино команда всё же воспрянет — шансы на топ-8 ещё остаются.

Шевалье — лучший игрок «Тоттенхэма»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

Витинья не оставляет надежд на «Золотой мяч». Португалец выдал просто космический уровень во встрече с «Тоттенхэмом», положив два шикарных гола и закрепив дело точным пенальти. При этом лондонцы выглядели необычайно живо, что удивительно. «Тоттенхэм» первым открыл счёт, долгое время держал интригу и переиграл соперника по ожидаемым голам — 2,30 против 1,87 у парижан (которым ещё и назначили пенальти). Гости воспользовались подарками от Шевалье: вратарь пропустил три мяча после пяти ударов и заслужил одну из самых низких оценок в матче.

Симеоне вспомнил, каково побеждать на последних минутах

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9'     1:1 Зелиньски – 54'     2:1 Хименес – 90+3'    

«Атлетико» вырвал победу в концовке и подарил флешбэки со встречи с «Ювентусом» в 2019-м. Хименес забивает со стандарта, а трибуны вместе с Симеоне звереют, празднуя триумф. К счастью, обошлось без демонстрации кохонес от Диего. Но в целом получился равный матч с уймой голевых моментов. Были доминирующие отрезки и от «Интера», однако фактор домашних трибун, наверное, взял своё.

«Ливерпуль», что с тобой?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

Петер Бош далеко не самый стабильный тренер, однако ему исправно удаётся наказывать топ-клубы за самоуверенность. ПСВ накидал «Ливерпулю» четыре мяча на «Энфилде», один из них — на счету нашего старого знакомого Гуса Тиля. Другой, по сути, на счету ван Дейка. Защитник зачем-то вскинул руки при угловом и «привёз» нелепейший пенальти, с которого и начался погром. Мерсисайдцы впервые с 1992 года пропустили три или более мячей в трёх встречах подряд — исторический сезон!

«Реал» с приключениями взял очки в Греции

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

«Олимпиакос» провёл великолепную комбинацию и разбудил Мбаппе ранним голом. Килиан в ответ оформил покер (свой первый в ЛЧ) и укрепил положение в бомбардирском рейтинге турнира — теперь у него девять забитых мячей. Греки тоже не промах. Обычно в таких матчах аутсайдеры закидывают внезапный гол на старте и самоуничтожаются, а здесь продолжали борьбу до последнего. Довели счёт до 3:4 и даже создали шанс на четвёртый гол, но не хватило точности.

Алонсо надо что-то делать с обороной:
Гениальный матч Мбаппе — сделал покер! Но «Реал» умудрился пропустить три от аутсайдера ЛЧ
Гениальный матч Мбаппе — сделал покер! Но «Реал» умудрился пропустить три от аутсайдера ЛЧ

Первое поражение «Баварии» в сезоне

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

Нойер бо́льшую часть матча сдерживал атакующие порывы «Арсенала» (сделал четыре сейва), но в конце сдался. «Бавария» уступала 1:2 к 76-й минуте и могла спастись, если бы Мануэль не допустил катастрофическую ошибку при выходе из штрафной. Вратарь переоценил свои силы и не добрался до мяча в центре поля, после чего Мартинелли легчайше запустил мяч в пустые ворота. Зато у мюнхенцев снова забил 17-летний Карл. Кажется, обладатель Golden Boy — 2026 уже известен.

«Арсенал» остался единственным клубом ЛЧ без потерянных очков:
«Арсенал» сокрушил «Баварию» в битве гигантов. Но куда же побежал Нойер?!
«Арсенал» сокрушил «Баварию» в битве гигантов. Но куда же побежал Нойер?!
Смотрим на таблицу ЛЧ после пяти туров:
Комментарии
