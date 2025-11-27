Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!

«Айнтрахт» вынесли за пять минут, Симеоне добил «Интер» в конце, а «Арсенал» и «Бавария» определили главную команду Европы на данный момент.

Лига чемпионов с каждым игровым днём всё ярче и ярче. В среду провели несколько топ-матчей, достойных поздних стадий плей-офф, но не подкачали и другие пары. В сумме команды забили 42 мяча и подарили зрителям такие результаты, о которых никто и подумать не мог!

«Кайрат» чуть не отыгрался с 0:3

«Копенгаген» был близок к будничной победе над аутсайдерами из «Кайрата» — но вдруг вратарь хозяев Котарски возомнил себя Нойером (иронично, если учитывать перформанс Мануэля против «Арсенала») и «привёз» гол. Забил, кстати, 17-летний Сатпаев, которого скоро ждут в «Челси» — он стал третьим самым молодым автором гола в ЛЧ (впереди только Ямаль и Фати). «Кайрат» осмелел и сократил отставание до минимума на 90-й минуте, однако на большее не хватило времени.

Головин не помог одолеть «Пафос»

«Монако» вновь не удалось победить. Гости дважды выходили вперёд и почти что вырвали три очка, но на 88-й минуте мяч от перекладины прилетел в голову Салису, а оттуда — в ворота Градецки. Курьёзнейший автогол. Головин тоже вышел на поле, однако не впечатлил: заработал жёлтую, 60% точных передач, один удар по воротам и оценку 6,3 от WhoScored.

Луис Суарес добыл победу над «Брюгге»

«Брюгге» истратил все лигочемпионские силы на «Барселону» в прошлом туре. «Спортинг» оказался крайне негостеприимным клубом и накидал сопернику три мяча. Могли ещё больше: у Яккерса аж шесть сейвов, плюс в концовке хозяева стали уже заигрываться. Забивший второй мяч Луис Суарес — но не тот самый, а помоложе — врубил режим Роналду из нулевых, пытался перефинтить кипера в штрафной, однако оступился.

Как уничтожить «Айнтрахт» за пять минут

По первому тайму матч мог претендовать на статус самого унылого зрелища тура, но всё исправила «Аталанта». Бергамаски завезли три гола за пять минут и разгромили «Айнтрахт». Может, с Палладино команда всё же воспрянет — шансы на топ-8 ещё остаются.

Шевалье — лучший игрок «Тоттенхэма»

Витинья не оставляет надежд на «Золотой мяч». Португалец выдал просто космический уровень во встрече с «Тоттенхэмом», положив два шикарных гола и закрепив дело точным пенальти. При этом лондонцы выглядели необычайно живо, что удивительно. «Тоттенхэм» первым открыл счёт, долгое время держал интригу и переиграл соперника по ожидаемым голам — 2,30 против 1,87 у парижан (которым ещё и назначили пенальти). Гости воспользовались подарками от Шевалье: вратарь пропустил три мяча после пяти ударов и заслужил одну из самых низких оценок в матче.

Симеоне вспомнил, каково побеждать на последних минутах

«Атлетико» вырвал победу в концовке и подарил флешбэки со встречи с «Ювентусом» в 2019-м. Хименес забивает со стандарта, а трибуны вместе с Симеоне звереют, празднуя триумф. К счастью, обошлось без демонстрации кохонес от Диего. Но в целом получился равный матч с уймой голевых моментов. Были доминирующие отрезки и от «Интера», однако фактор домашних трибун, наверное, взял своё.

«Ливерпуль», что с тобой?

Петер Бош далеко не самый стабильный тренер, однако ему исправно удаётся наказывать топ-клубы за самоуверенность. ПСВ накидал «Ливерпулю» четыре мяча на «Энфилде», один из них — на счету нашего старого знакомого Гуса Тиля. Другой, по сути, на счету ван Дейка. Защитник зачем-то вскинул руки при угловом и «привёз» нелепейший пенальти, с которого и начался погром. Мерсисайдцы впервые с 1992 года пропустили три или более мячей в трёх встречах подряд — исторический сезон!

«Реал» с приключениями взял очки в Греции

«Олимпиакос» провёл великолепную комбинацию и разбудил Мбаппе ранним голом. Килиан в ответ оформил покер (свой первый в ЛЧ) и укрепил положение в бомбардирском рейтинге турнира — теперь у него девять забитых мячей. Греки тоже не промах. Обычно в таких матчах аутсайдеры закидывают внезапный гол на старте и самоуничтожаются, а здесь продолжали борьбу до последнего. Довели счёт до 3:4 и даже создали шанс на четвёртый гол, но не хватило точности.

Первое поражение «Баварии» в сезоне

Нойер бо́льшую часть матча сдерживал атакующие порывы «Арсенала» (сделал четыре сейва), но в конце сдался. «Бавария» уступала 1:2 к 76-й минуте и могла спастись, если бы Мануэль не допустил катастрофическую ошибку при выходе из штрафной. Вратарь переоценил свои силы и не добрался до мяча в центре поля, после чего Мартинелли легчайше запустил мяч в пустые ворота. Зато у мюнхенцев снова забил 17-летний Карл. Кажется, обладатель Golden Boy — 2026 уже известен.