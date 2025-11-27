Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов — 2025/2026, расклады на выход в плей-офф и стыковые матчи после пяти туров, таблица, регламент

Расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ после пяти туров. У «Барсы» и «Ливерпуля» проблемы
Никита Паглазов
Расклады в ЛЧ после пяти туров
Аудио-версия:
Комментарии
До финиша общего этапа осталось всего три игровых недели.

В Лиге чемпионов команды провели пять из восьми матчей на общем этапе. Прошло уже больше половины основного раунда! Самое время начать расчёт шансов команд на выход в плей-офф и стыки.

Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели превалируют:

  1. Разница мячей;
  2. Забитые мячи;
  3. Голы на выезде;
  4. Победы;
  5. Победы на выезде;
  6. Очки, заработанные соперниками*;
  7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников*;
  8. Голы, забитые соперниками*;
  9. Дисциплинарные баллы;
  10. Коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Ливерпуль» и «Барселона» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.

В топ-8 осталась только одна команда со 100-процентным результатом – «Арсенал». Команда Микеля Артеты набрала 15 очков и уверенно рвётся в 1/8 финала. Сразу у четырёх команд по 12 очков: это «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и мадридский «Реал». У них также отличные шансы финишировать в топ-8. Чуть ниже – огромная группа преследователей, которые разыграют между собой оставшиеся места в плей-офф/стыках.

Игроки «Арсенала»

Игроки «Арсенала»

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

А что внизу таблицы? 0 очков – только у «Аякса». По одному набрали «Вильярреал» и «Кайрат», по два очка у «Будё-Глимт» и «Олимпиакоса», по три – у «Бенфики» и «Славии». Этим командам будет очень трудно попасть даже в стыки.

Клубам осталось провести по три игры. Напомним, 16 из них попадут в стыки, а первые восемь – сразу в 1/8 финала.

Вот как выглядит полная таблица:

Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?

Аналитики из Opta Sports после 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов показали шансы клубов на финиш в топ-8 и топ-24. Ориентировочная таблица по результатам их моделирования выглядит следующим образом:

Место (ожидаемое)КлубШансы на выход в 1/8 финалаШансы на выход в стыки
1«Арсенал»99,92%0,08%
2«Бавария»95,13%4,87%
3«ПСЖ»88,99%11,01%
4«Реал»83,53%16,47%
5«Челси»62,21%37,79%
6«Манчестер Сити»61,81%38,19%
7«Интер»61,06%38,94%
8«Боруссия» Д53,51%46,49%
9«Ливерпуль»34,13%65,49%
10«Атлетико»29,87%69,74%
11«Барселона»25,36%73,10%
12«Аталанта»22,60%77,09%
13«Брюгге»18,60%46,43%
14«Ньюкасл»18,32%81,02%
15«Спортинг»15,88%84,05%
16«Байер»14,78%81,49%
17«Тоттенхэм»14,41%83,09%
18«Айнтрахт»11,02%28,12%
19«Бенфика»9,18%22,60%

Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?

Opta считает главным фаворитом турнира «Арсенал». Вероятность победы лондонцев – 22,58%. Следом идут «Бавария» (19,02%) и «ПСЖ» (11,19%). Также в топ-5 входят два английских клуба – «Манчестер Сити» (8,36%) и «Челси» (6,25%). «Реал» только шестой в списке фаворитов (5,75%), «Ливерпуль» – седьмой (5,69%), «Барселона» – восьмая (4,51%).

Безумный день в Лиге чемпионов!
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные 8 мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола! Видео
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные 8 мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android