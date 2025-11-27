Расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ после пяти туров. У «Барсы» и «Ливерпуля» проблемы

В Лиге чемпионов команды провели пять из восьми матчей на общем этапе. Прошло уже больше половины основного раунда! Самое время начать расчёт шансов команд на выход в плей-офф и стыки.
Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели превалируют:
- Разница мячей;
- Забитые мячи;
- Голы на выезде;
- Победы;
- Победы на выезде;
- Очки, заработанные соперниками*;
- Разница забитых и пропущенных мячей соперников*;
- Голы, забитые соперниками*;
- Дисциплинарные баллы;
- Коэффициент клуба.
*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Ливерпуль» и «Барселона» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.
В топ-8 осталась только одна команда со 100-процентным результатом – «Арсенал». Команда Микеля Артеты набрала 15 очков и уверенно рвётся в 1/8 финала. Сразу у четырёх команд по 12 очков: это «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и мадридский «Реал». У них также отличные шансы финишировать в топ-8. Чуть ниже – огромная группа преследователей, которые разыграют между собой оставшиеся места в плей-офф/стыках.
Игроки «Арсенала»
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
А что внизу таблицы? 0 очков – только у «Аякса». По одному набрали «Вильярреал» и «Кайрат», по два очка у «Будё-Глимт» и «Олимпиакоса», по три – у «Бенфики» и «Славии». Этим командам будет очень трудно попасть даже в стыки.
Клубам осталось провести по три игры. Напомним, 16 из них попадут в стыки, а первые восемь – сразу в 1/8 финала.
Вот как выглядит полная таблица:
Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?
Аналитики из Opta Sports после 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов показали шансы клубов на финиш в топ-8 и топ-24. Ориентировочная таблица по результатам их моделирования выглядит следующим образом:
|Место (ожидаемое)
|Клуб
|Шансы на выход в 1/8 финала
|Шансы на выход в стыки
|1
|«Арсенал»
|99,92%
|0,08%
|2
|«Бавария»
|95,13%
|4,87%
|3
|«ПСЖ»
|88,99%
|11,01%
|4
|«Реал»
|83,53%
|16,47%
|5
|«Челси»
|62,21%
|37,79%
|6
|«Манчестер Сити»
|61,81%
|38,19%
|7
|«Интер»
|61,06%
|38,94%
|8
|«Боруссия» Д
|53,51%
|46,49%
|9
|«Ливерпуль»
|34,13%
|65,49%
|10
|«Атлетико»
|29,87%
|69,74%
|11
|«Барселона»
|25,36%
|73,10%
|12
|«Аталанта»
|22,60%
|77,09%
|13
|«Брюгге»
|18,60%
|46,43%
|14
|«Ньюкасл»
|18,32%
|81,02%
|15
|«Спортинг»
|15,88%
|84,05%
|16
|«Байер»
|14,78%
|81,49%
|17
|«Тоттенхэм»
|14,41%
|83,09%
|18
|«Айнтрахт»
|11,02%
|28,12%
|19
|«Бенфика»
|9,18%
|22,60%
Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?
Opta считает главным фаворитом турнира «Арсенал». Вероятность победы лондонцев – 22,58%. Следом идут «Бавария» (19,02%) и «ПСЖ» (11,19%). Также в топ-5 входят два английских клуба – «Манчестер Сити» (8,36%) и «Челси» (6,25%). «Реал» только шестой в списке фаворитов (5,75%), «Ливерпуль» – седьмой (5,69%), «Барселона» – восьмая (4,51%).