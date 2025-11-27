Расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ после пяти туров. У «Барсы» и «Ливерпуля» проблемы

В Лиге чемпионов команды провели пять из восьми матчей на общем этапе. Прошло уже больше половины основного раунда! Самое время начать расчёт шансов команд на выход в плей-офф и стыки.

Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели превалируют:

Разница мячей; Забитые мячи; Голы на выезде; Победы; Победы на выезде; Очки, заработанные соперниками*; Разница забитых и пропущенных мячей соперников*; Голы, забитые соперниками*; Дисциплинарные баллы; Коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Ливерпуль» и «Барселона» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.

В топ-8 осталась только одна команда со 100-процентным результатом – «Арсенал». Команда Микеля Артеты набрала 15 очков и уверенно рвётся в 1/8 финала. Сразу у четырёх команд по 12 очков: это «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и мадридский «Реал». У них также отличные шансы финишировать в топ-8. Чуть ниже – огромная группа преследователей, которые разыграют между собой оставшиеся места в плей-офф/стыках.

Игроки «Арсенала» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

А что внизу таблицы? 0 очков – только у «Аякса». По одному набрали «Вильярреал» и «Кайрат», по два очка у «Будё-Глимт» и «Олимпиакоса», по три – у «Бенфики» и «Славии». Этим командам будет очень трудно попасть даже в стыки.

Клубам осталось провести по три игры. Напомним, 16 из них попадут в стыки, а первые восемь – сразу в 1/8 финала.

Вот как выглядит полная таблица:

Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?

Аналитики из Opta Sports после 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов показали шансы клубов на финиш в топ-8 и топ-24. Ориентировочная таблица по результатам их моделирования выглядит следующим образом:

Место (ожидаемое) Клуб Шансы на выход в 1/8 финала Шансы на выход в стыки 1 «Арсенал» 99,92% 0,08% 2 «Бавария» 95,13% 4,87% 3 «ПСЖ» 88,99% 11,01% 4 «Реал» 83,53% 16,47% 5 «Челси» 62,21% 37,79% 6 «Манчестер Сити» 61,81% 38,19% 7 «Интер» 61,06% 38,94% 8 «Боруссия» Д 53,51% 46,49% 9 «Ливерпуль» 34,13% 65,49% 10 «Атлетико» 29,87% 69,74% 11 «Барселона» 25,36% 73,10% 12 «Аталанта» 22,60% 77,09% 13 «Брюгге» 18,60% 46,43% 14 «Ньюкасл» 18,32% 81,02% 15 «Спортинг» 15,88% 84,05% 16 «Байер» 14,78% 81,49% 17 «Тоттенхэм» 14,41% 83,09% 18 «Айнтрахт» 11,02% 28,12% 19 «Бенфика» 9,18% 22,60%

Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?

Opta считает главным фаворитом турнира «Арсенал». Вероятность победы лондонцев – 22,58%. Следом идут «Бавария» (19,02%) и «ПСЖ» (11,19%). Также в топ-5 входят два английских клуба – «Манчестер Сити» (8,36%) и «Челси» (6,25%). «Реал» только шестой в списке фаворитов (5,75%), «Ливерпуль» – седьмой (5,69%), «Барселона» – восьмая (4,51%).