«Застряли в тёмном туннеле без проблеска света». Пресса разносит «Ливерпуль» за позор в ЛЧ

«Ливерпуль» снова проиграл. На этот раз команда Арне Слота «сгорела» ПСВ в домашней встрече Лиги чемпионов (1:4). Это уже третье подряд крупное поражение мерсисайдцев.

The Independent: «У охваченного кризисом «Ливерпуля» нет выхода, ПСВ устроил унижение на «Энфилде»

«Превосходная игра Арне Слота в матчах с нидерландскими клубами привела его в «Ливерпуль». Теперь же, когда всё плохо, даже этот навык, похоже, утерян. Унижение во встрече с клубом из родной страны посеяло сомнения относительно того, останется ли Арне на «Энфилде». «Ливерпуль» не просто проиграл. Его разгромили в историческом стиле.

12-е место в АПЛ, 13-е — в Лиге чемпионов, четыре гола от ПСВ — кризисный момент для Слота и всего «Ливерпуля». Реалист внутри него признаёт, что масштаб падения настолько велик, что появились разговоры о возможном увольнении. Правда, по словам тренера, они не исходят от влиятельных лиц «Ливерпуля».

Арне Слот Фото: Stu Forster/Getty Images

Публика на «Энфилде» вынесла куда менее лестный вердикт, о чём свидетельствует свист после окончания встречи. Возможно, на стадионе было бы громче, но многие ушли до финального свистка. Этим людям было всё понятно задолго до окончания игры. «Ливерпуль» впервые с 1953 года потерпел три крупных поражения подряд. Команда в последнее время стала очень «гостеприимной». Ряд ошибок (от странных до предсказуемых), погружение в хаос — это почти стало ритуалом.

Похоже, недуг «Ливерпуля» затронул даже нехарактерно нервного Вирджила ван Дейка. Капитан признал, что команда находится в беде. Нынешнее положение команды приводит нас к вопросу о необходимости смены главного тренера».

The Guardian: «Возродит ли Слот монстра Франкенштейна?»

«Девять поражений в 12 матчах. Худшая за 71 год серия. Команда в прошлом сезоне завоевала титул АПЛ, а затем потратила огромную сумму в летнее трансферное окно. «Ливерпуль» Слота застрял в регрессе, и его позиции могут оказаться под серьёзной угрозой, если в ближайшее время не будет найден выход. ПСВ нанёс мерсисайдцам сокрушительное поражение. Выигравший АПЛ в свой дебютный сезон человек теряет доверие фанатской трибуны «Ливерпуля».

Игра английской команды в обороне усилила чувство тревоги на «Энфилде». «Ливерпуль» пропускает первым в 10 из последних 12 матчей. Нелепо. Ибраима Конате — футболист, который потерял форму и уверенность. Он вынужден оставаться в команде, потому что летние траты привели к нехватке центральных защитников к августу. Сейчас команда выглядит растерянной, пресыщенной, немощной.

Сезон достиг той фазы, когда события не просто ускользают от тебя, а, кажется, открыто высмеивают твои попытки наверстать упущенное. Ван Дейк призывал к ясному и чёткому футболу, но вместо этого сыграл рукой в своей штрафной площади. Вирджил всегда был показателем здоровья этого «Ливерпуля». Даже беззаботная телевизионная реклама (с участием ван Дейка) приложения для бронирования туров в перерыве казалась совершенно несоответствующей действительности. Сделай хотя бы что-нибудь, чтобы вернуться к основам, Вирджил. Как насчёт рекламы каши или молотков?

Вирджил ван Дейк играет рукой в своей штрафной площади Фото: Stu Forster/Getty Images

Слот всё ещё выглядел растерянным после финального свистка. Но растерянность по-прежнему не кажется правильным ответом на всё это. «Ливерпуль» сейчас невероятно предсказуем. Его подавляют в каждой игре.

Успех «Ливерпуля» при Юргене Клоппе был основан на постоянной интенсивности. Теперь же её нет. Вопрос: откуда всё это взялось и можно ли это исправить? Есть ли смысл продолжать работать с тренером, завоевавшим титул, но сейчас находящимся в состоянии поразительного перелома?

Летом «Ливерпуль» продал Джарелла Куансу, который на этой неделе сдержал Эрлинга Холанда, и потратил рекордную сумму на ненужного центрального нападающего. Пришли новые игроки, слишком много игроков. Это ослабляет коллективную волю. Задача тренера — сохранять культуру. Если выхода нет, то всё это требует жёсткой перезагрузки. Нет метода, нет настоящей команды. «Ливерпуль» выглядит как монстр Франкенштейна из обрезков.

Сейчас против команды Слота приятно выходить на поле. Все их матчи выглядят проигрышными. Сможет ли тренер исправить тот недуг, который сам же и создал и который, по-видимому, не предвидел? В команде достаточно талантливых игроков, чтобы построить команду, но, похоже, именно это и является главной проблемой. Возможно, это точка невозврата».

BBC: «Что будет дальше с униженными футболистами «Ливерпуля»?»

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» и «Реал» после неприятной серии. Казалось, все проблемы позади. Однако то, что виделось возрождением, быстро пошло на спад. Стало ещё больше вопросов без ответов и разговоров о будущем Слота. Второй гол ПСВ ошеломил «Энфилд», и после этого хозяева поля с трудом находили решения.

Это был очередной сложный вечер для Салаха. Исак вновь не впечатлил. Игра шведского нападающего по-прежнему разочаровывает. Возникают вопросы о составе, тактике, характере. О том, хватит ли у Слота сил вернуть уверенность тому, что когда-то было великолепной машиной для побед и внушало всем страх. Тренеру нужно срочно искать ответы».

The Athletic: «Арне Слот и «Ливерпуль». Что дальше?»

«Ливерпуль» выглядит разбитым. Когда кажется, что команда достигла дна, она находит способ опуститься ещё ниже. Это не случайность. Это не спад. Это реальность, и решение становится всё более отдалённым с каждой игрой. Арне Слот стоял на боковой линии и наблюдал, как его команда разваливается. Снова. «Ливерпуль» застрял в тёмном туннеле без единого проблеска света.

Они попадают в каждую ловушку. От ван Дейка до Конате. Позиции Слота пошатнулись. Вера болельщиков в то, что он переломит ход событий, сменилась сомнениями, и после двух обидных поражений эта уверенность стремительно тает. Игроки ушли с поля, опустив головы, деморализованные.

Разговоров о возможном увольнении Слота становится всё больше. Всё это было немыслимо летом после того, как команда стала чемпионом Англии. Увольнение казалось маловероятным во время недавнего международного перерыва, когда должен был начаться благоприятный календарь. Вот так быстро может меняться восприятие.

Сам Слот говорит, что чувствует доверие со стороны руководства. Однако внешний шум нарастает. Состав команды остаётся неясным: практически все, кроме Доминика Собослаи, играют неважно. Зачастую команда выглядит разрозненной группой людей, лишённых сплочённости. Бывают периоды, когда они доминируют и контролируют ситуацию, но их хрупкий характер означает, что соперник может забить в любой момент. Нет никаких признаков улучшения игры в обороне.

Это всё больше становится не столько тактической проблемой, сколько проблемой менталитета. «Ливерпуль» выглядел побеждённым задолго до финального свистка. В промежутке между третьим и четвёртым голами ПСВ не было ни борьбы, ни накала.

Сложно предсказать, откуда возьмётся следующая победа «Ливерпуля». Признаки прогресса быстро сводятся на нет хрупкостью команды. «Ливерпуль» не славится частой сменой тренеров. Увольнение было бы опрометчивым, но если ситуация продолжит развиваться в том же духе, то Слот будет всё больше приближаться к опасной зоне.

Проиграть можно, однако результаты и манера капитуляции в матчах с «Ноттингем Форест» и ПСВ, особенно учитывая, что обе игры проходили на «Энфилде», просто непростительны. Впрочем, это касается не только Слота, игроки тоже должны нести ответственность. Однако нет никаких гарантий, что новый тренер исправит ситуацию. Кто вообще был бы идеальным кандидатом? Сам факт того, что мы задаёмся такими вопросами, говорит о тяжёлом положении «Ливерпуля».