«У нас есть игроки не хуже Кисляка и Батракова». Как молодёжка России прожила 2025 год

Такого насыщенного событиями года у российской молодёжки не было с досанкционных и доковидных времён. Пять сборов, 11 контрольных матчей — РФС постарался, чтобы по максимуму обеспечить вторую по статусу сборную страны приличной практикой. Под конец года она даже вспомнила, что такое пусть и товарищеский, но всё-таки турнир — с очками, таблицей, мотивацией. И победным кубком! Подводим итоги 2025 года с главным тренером команды Иваном Шабаровым.

О чём расскажем:

— Каким был уходящий год для вашей команды?

— Если коротко, то переходным. Уже в феврале, когда нас не допустили до жеребьёвки, мы понимали, что перспектива участия 2004-2005 годов рождения в официальных соревнованиях отпала. Нужно было начинать готовить основу для будущей команды, которая имеет эту перспективу через два года. Поэтому там, где могли собрать более младший состав, мы это делали. А где-то соперники не готовы были играть с нашими 18-19-летними, потому что в остальных странах молодёжки — это 2004-2005 годы, а в Азии — ещё старше, если брать U23. Более опытной командой мы съездили в три поездки. А ещё два этапа — Узбекистан в июне и Беларусь в октябре — носили селекционный характер уже в контексте следующего сезона.

— Какой матч или матчи порадовали содержанием?

— Все матчи были очень разные. Даже по климатическим условиям игры в Колумбии или в Москве с Саудовской Аравией существенно различаются. По содержанию мы неплохо выглядели против достаточно сильных колумбийцев. Даже поездка в Беларусь с совсем новой командой имела определённые плюсы. Мы собрались с листа, но ребята 2006 года неплохо себя проявили против опытной команды Беларуси, которая участвует в официальных соревнованиях. Поэтому не могу сказать, что по качеству мы где-то просели, тем более — провалились. С точки зрения содержания никому не уступали. И, конечно, запомнился ноябрьский Кубок Манаса в Кыргызстане.

— Турнирная составляющая добавила парням мотивации?

— Конечно. Мы в этом году освоили все пять окон ФИФА, но турнир был только один. А тут он ещё и совпал с нашим «выпускным». Здесь и состязательная мотивация присутствовала, и игроки прониклись мыслью, что таким составом больше не сыграют. Всё это добавило интереса и футболистам, и нам, тренерам. Ребята отнеслись к играм со всей серьёзностью — порадовали и результатом, и содержанием.

Молодёжная сборная России — победитель Кубка Манаса — 2025 Фото: РФС

Открытия и разочарования 2025 года

— По играм с азиатскими сборными реально оценить прогресс молодых россиян?

— Они тоже разные. Все азиаты прибавляют. Мы это видели и в прошлом году в Китае, Вьетнаме. Все команды умеют играть в футбол. Большинство стран региона – густонаселённые, поэтому материал — с точки зрения человеческого ресурса — у тренеров есть, а технологии подготовки к ним пришли из Европы вместе со специалистами. Не зря, например, представитель Африки – Марокко – стал чемпионом мира по молодёжи в этом году. На фоне таких команд, как Иран, интересно себя проверить — они достаточно амбициозны во всех возрастах. Вдвойне приятно, что мы их обыгрываем.

Что касается прогресса отдельных игроков, то его правильнее фиксировать на фоне самих себя, а не на фоне соперников. В разные отрезки времени футболисты приезжают в разном состоянии. В начале года — одни герои, к концу — другие. Здесь не столько соперник является лакмусовой бумажкой, сколько факторы, влияющие на состояние игроков и, соответственно, на готовность всей команды и её качество игры.

— Расшифруете?

— Возьмём последний выезд. Некоторые ребята очень много сыграли за клубы. Они бы и рады помочь сборной, но просто уже нечем. Конец сезона — видно, что устали. А кто-то, наоборот, сберёг этот ресурс, потому что играл немного, и им есть что доказывать. Новички в любом состоянии стараются с удвоенной энергией проявить себя за сборную. Эти факторы больше определяют качество игры, чем соперник.

— Кто из малоизвестных пока игроков заметнее всех спрогрессировал за последний год?

— Рад, что мы всё-таки сумели вызвать Шанталия, который заслуживал этого своей игрой и прогрессом в «Ростове». Он доказал это и на последнем турнире. Бабаев приехал в очень хорошем состоянии — и добавил команде плюсов не только на футбольном поле, но и внутри, в коллективе. Его прогресс очевиден. И молодёжь уже начинает поджимать снизу. Тот же Бардачёв из «Урала» или Мукаилов, добавивший конкуренции в атаке.

Радует прогресс Моторина, который был в юношеских сборных, а потом пропал. Сейчас он вновь обрёл постоянную практику в клубе и делает правильные шаги в своём развитии, что доказал делом на последнем турнире. Из старожилов молодёжки часть уже шагнула в национальную команду — Кисляк, Глебов, Лукин. И ими там довольны. Уверен, что и из тех, кто заканчивал этот сезон у нас, парни обратят на себя внимание. Кандидаты на повышение есть, но, наверное, будет несправедливо сейчас кого-то выделять. Шансы у всех более-менее равны. Уверен, что Валерий Георгиевич и его тренерский штаб держат ребят под контролем. Мы с ним обязательно ещё встретимся и на эту тему переговорим, на кого стоит обратить внимание в первую очередь. Когда мы озвучиваем фамилии в СМИ, зачастую это вредит футболистам.

Не буду сейчас говорить о тех, кто сделал шаги назад, не получая должной игровой практики в клубах. Такие тоже есть, к сожалению.

— Вас удивило перевоплощение Дмитриева в «Спартаке» из вингера в крайнего защитника?

— Игорь на этой позиции ещё в «Урале» играл при Гончаренко. Поэтому предпосылки были. Другое дело, что в сборной мы не можем себе этого позволить. У нас не такая широкая обойма в группе атаки, поэтому мы продолжали использовать его нападающим. А то, что он получает в «Спартаке» определённое время на позиции крайнего защитника — это точно лучше, чем сидеть нападающим на скамейке. Сегодня он приносит пользу в обороне, а завтра, возможно, вернётся в атаку. Оборонительные навыки точно лишними для него не будут, самое главное — играет.

— Его можно назвать открытием сезона в «Спартаке»?

— В «Спартаке» очень высокая конкуренция, и любому русскому сложно заиграть там, не только молодому. Раз Игорь получил в конце сезона такое доверие и играет постоянно по 90 минут — значит, действительно, на сегодняшний день на этой позиции он сильнейший. Наверное, можно так аккуратно сказать, но ещё раз подчеркну: это не потолок для Дмитриева. И здесь важно, чтобы мы, оценивая прогресс, скорее подпитывали его желание расти дальше, чем просто успокаиваться.

Игорь Дмитриев (на переднем плане) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что происходит с Пиняевым, Салтыковым и Зориным

— Понимаете, почему так мало игровых минут получают Зорин в «Спартаке» и Салтыков в «Локомотиве»?

— Как я уже говорил, в «Спартаке» очень высокая конкуренция, много игроков. Чтобы постоянно играть там, ты должен быть просто незаменимым. Если Дмитриев на своей позиции выиграл конкуренцию у Рябчука и у других претендентов, то Зорин — ещё нет. Видимо, тренер пока не до конца уверен, что это тот футболист, который на 100% должен быть на поле. Плюс у Дани тоже последняя осень сложилась не очень хорошо: получил травму ахилла, лечился, потом рецидив. Так что говорить о его конкурентоспособности сложно, пока он не обретёт полностью своё здоровье. Но в том, что он способен доказать и выиграть эту конкуренцию, у меня есть уверенность. Когда Зорин набирает форму, он в порядке и способен приносить пользу команде. Поэтому здесь и сейчас это скорее вопрос здоровья.

— А что насчёт Салтыкова?

— Когда Никита только зашёл в «Локомотив», в команде была очень высокая конкуренция на флангах — по три игрока на место. Тут нужно было либо сразу доказать тренерскому штабу, что лучший, либо пробиваться через тернии. Сразу не получилось, а дальше сделать это было всё тяжелее и тяжелее. Потому что чем дольше не играешь, тем хуже становишься. И сейчас в сборной у Салтыкова тоже не всё получалось — чувствовалось отсутствие игровой практики. Надо понимать: не все молодые игроки будут так влетать в РПЛ, как Батраков или Кисляк. Кто-то будет совершать, может быть, не совсем правильные шаги, и не всё будет так легко получаться. Вопрос в том, сможет ли Никита выбраться из этой ситуации. Насколько я знаю, зимой его собираются продавать или отдавать куда-то. Для него, наверное, сейчас наступает такой переломный момент в карьере — куда он пойдёт и сможет ли там обрести второе дыхание. Желаю ему не ошибиться в этом отношении.

— Одно время много говорили о другом железнодорожнике — Пиняеве. Нет ощущения, что его прогресс застопорился безотносительно травм?

— Если игрок травмируется, ясно, что ему сейчас не до прогресса. После таких серьёзных повреждений, как у Серёги, задача номер один — вернуться к тому, где ты был, а потом уже говорить о следующих шагах.

— Яркие кубковые игры Бабаева за «Динамо» не удивили?

— Приятно удивили. У него и за «Крылья» в прошлом сезоне игры на Кубок получались, и сейчас – за «Динамо». Всё-таки в Кубке тренеры доверяют молодёжи больше, чем в чемпионате. Хет-трик и красивые голы Бабаева не могли оставить равнодушными. В том числе и поэтому он был вызван в молодёжную сборную. Надеюсь, это тоже не какой-то локальный успех, а всё-таки стабильный прогресс, который и дальше будет только приумножаться.

Иван Шабаров и Виктор Окишор Фото: РФС

— Другой динамовец Окишор в прошлом году ярко выстрелил в Кубке, а потом как-то потерялся, сейчас даже выпал из обоймы молодёжки. Почему?

— Он не выпал из обоймы. Это скорее игрок будущей сборной, 2006-2007 годов рождения. Просто на сегодняшний день у него нет постоянной практики в клубе, и это сказывается на игре за сборную. В «Динамо» не меньшая конкуренция, чем в «Локомотиве». Эти клубы — вершина нашей футбольной индустрии, там молодым не всегда бывает просто. Несомненно, Окишор — очень талантливый игрок своего поколения, но удастся ли реализовать этот талант на профессиональном уровне — пока большой вопрос. Мы на Виктора очень рассчитываем и верим, что у него получится.

— С Карпиным Окишора не обсуждали? Работая в «Динамо», он наверняка мог подсказать какие-то скрытые нюансы.

— Естественно, мы советуемся и такие вещи обсуждаем. В том числе поэтому одного молодого динамовца вызвали, а другого — не стали. Валерий Георгиевич подтвердил, что у Бабаева прогресс на сегодняшний день больший, чем у Окишора.

— Какими вам видятся перспективы в «Краснодаре» самого юного игрока молодёжки Мукаилова? Конкуренция с Кордобой идёт ему на пользу?

— Конкуренция точно на пользу. Самое главное, что он может у Кордобы учиться каким-то нюансам, мастерство перенимать. Мы это обсуждали в том числе и с Кокшаровым — нападающим прошлого уже созыва. То, что Мукаилов видит, как играет один из лучших нападающих нашего чемпионата, уже хорошо. Тренируясь рядом с ним, он может подсматривать, как правильно открываться, работать корпусом, вести единоборства, играть спиной к воротам. Это очень сильная сторона, которая не всегда в наших нападающих развита в должной мере. Здесь много чего можно подсмотреть — если хотеть, конечно. Понятно, что на сегодняшний день ему сложно выиграть конкуренцию у Кордобы. Но футбол — это спорт: сегодня вроде бы всё хорошо [с Кордобой], а завтра тебе, возможно, придётся заменить его. Если окажешься готов — почему нет? Клуб наверняка хотел бы, чтобы воспитанники закреплялись в составе и были основой команды. И у него есть на горизонте какое-то время, чтобы убедить главного тренера, руководство, что он способен в перспективе заменить того же Джона. Однако важно понимать: это доверие не будет вечным.

— Вы сами упомянули Кокшарова. Он ведь начинал ещё более ярко. Что потом пошло не так?

— Да, это один из лучших, на мой взгляд, нападающих поколения 2004-2005 годов. Грустно, что так всё складывается вокруг него. Но здесь мне сложно комментировать, не будучи вовлечённым на 100% в его ситуацию.

Думаю, тут только клуб может прокомментировать. Так-то у парня отличные данные, сам по себе он спортсмен внутри. «Краснодар» трепетно относится к своим воспитанникам, поэтому даже не сомневаюсь, что игрок с клубом решат все юридические моменты. Надо со здоровьем ему до конца решить вопрос, набрать форму. Насколько я знаю, он уже на подходе, заканчивает процесс реабилитации. Ну а дальше нужна игровая практика. Без неё тяжело ему будет.

Никита Салтыков, Иван Шабаров и Александр Кокшаров Фото: РФС

— Мирослав Ромащенко видит в воспитаннике «Зенита» Бардачёве будущего защитника сборной. Разделяете его оптимизм?

— Да, Бардачёв не зря был одним из немногих ребят 2006 года рождения, кто систематически играл за 2004-2005-й. Надеюсь, он и дальше будет прибавлять. В «Урале» поначалу ему не всегда доверяли, где-то на фланг ставили, а сейчас он по большому счёту незаменимый центральный защитник в клубе, голы забивает на стандартах. На этого парня можно делать ставку. Но молодые игроки — это всегда риски. Верим, что у него всё получится. Все шансы и данные у Матвея для этого есть.

— Лобов правильно поступил, уйдя из «Зенита» за практикой в Казань?

— Конечно. С точки зрения игрока определённо лучше играть в «Рубине», нежели не играть в «Зените».Если клубы договорились, очень хорошо для футболиста, что так всё произошло.

Пора ли Батракову с Кисляком в Европу?

— Не испытываете небольшое сожаление, что так мало поработали в молодёжке с Батраковым и Кисляком?

— Никакого сожаления. Наоборот, гордимся, что они оказались в национальной команде. Наверное, было бы сложнее, если бы мы играли в официальном отборочном цикле. Тогда бы встал вопрос об их привлечении. Но сейчас ситуация такая, и мы только рады за них. Чем больше у нас заберут туда, тем лучше.

— Нынешняя Премьер-Лига достаточно конкурентна для их дальнейшего роста?

— Конечно. Если их позовут играть в более конкурентной среде, наверное, такой вызов спортсмены должны принимать, не боясь и смело. Но сегодня они растут и в Премьер-Лиге. Оба постоянно играют в своих командах, в окружении достаточно сильных футболистов. И в «Локомотиве», и в ЦСКА есть игроки, у которых эти ребята ещё могут поучиться и за счёт этого спрогрессировать. И против них выходят оппоненты, которых тоже нужно обыгрывать. Я думаю, их рост не закончился, и они точно ещё не достигли того статуса, когда явно переросли лигу и им срочно надо уходить, пока не началась стагнация. Поэтому я бы не спешил их отправлять лишь бы куда. Нужно понимать, какая команда, чемпионат. Мы же видим пример того же Захаряна, у которого не всё в Испании складывается.

— Но потенциально они способны достичь европейских топ-клубов?

— Потенциально — да. Сейчас они заматереют и, надеюсь, через пару лет будут лучшими здесь по всем показателям. Тогда, наверное, к этому разговору можно будет вернуться более конкретно и предметно.

Иван Шабаров и Матвей Кисляк Фото: РФС

— Вы Батракова с юношеских сборных знаете, всё его становление проходит на ваших глазах. В чём Алексей изменился за последние пару лет?

— Мы с ним разговаривали на этот счёт — не думаю, что раскрою здесь большой секрет. Я прямо задавал вопрос: что поменялось? Лёша ответил: когда что-то уже начинает получаться на этом уровне, то просто спокойнее действуешь. То, что раньше делал на какой-то суете, сейчас более уверенно выполняешь. По сути, ты возвращаешься к игре, которую показывал на юношеском уровне с другими соперниками — со своими сверстниками. А сейчас так же играешь со взрослыми. Вот этот переход был самым определяющим для футболиста, насколько он сможет адаптироваться к этим скоростям и сопротивлению. А с точки зрения принятия решений он так же играл по юношам. Его козыри и тогда были в интеллекте, правильном выборе позиции, исполнительском мастерстве. То, что он демонстрировал на юношеском уровне, на какое-то время пропало при переходе во взрослый футбол, а сейчас снова вернулось.

— Батраков и Кисляк — сегодня самые яркие представители новой волны 20-летних?

— У нас есть ребята не хуже по качествам. Однако у Алексея с Матвеем есть не только талант, но ещё и определённое отношение, доверие в клубах. Их прогресс — совокупность этих факторов. Мы об этом говорим в молодёжной сборной. Парни и сами чувствуют, что всё рядом: ещё вчера они вместе играли и обыгрывали этих ребят. Сегодня судьба так сложилась, что эти пацаны воспользовались своим шансом. Возможно, завтра он выпадет кому-то ещё — и ты можешь его либо упустить, либо ухватиться за него, как Кисляк с Батраковым. Судьба точно даст эти шансы, но к ним нужно быть готовым каждый день. Уверен, через год-два из этой команды будут и другие фамилии на слуху, как сейчас тот же Дмитриев. По крайней мере, мы в это тренерским штабом верим.

— Назовёте топ-3 лучших молодых игроков по итогам 2025 года?

— Батраков и Кисляк, я думаю, точно в этой тройке будут. А третий, наверное, Дмитриев. Хотя многие ребята упоминания заслуживают. Тот же Пестряков, например, в «Акроне». Парень на два года младше, но тоже систематически играет и большую пользу приносит команде. Надеюсь, он сделает ещё бо́льшие шаги вперёд, парень тоже интересный. А пока остановлюсь на тройке Батраков, Кисляк, Дмитриев.

Что общего у Шилова с Аршавиным

— Для вас как многолетнего тренера академии «Зенита» тяжёлая травма Шилова особенно обидна?

— У меня все повреждения молодых игроков вызывают неприятные эмоции. Тот же Александров в «Динамо» получил, по сути, такую же травму недавно. Или Паша Мелёшин. И Вадик здесь не исключение.

Надеюсь, он пройдёт через этот период мужественно и вернётся в строй, на тот уровень для начала, на котором находился осенью. Травматизм — большая проблема в футболе. Рассуждая о некоей перспективе, мы зачастую забываем, что это, может быть, один из основных факторов вообще, определяющий, раскроется игрок или нет. Этот период — с 18 до 21 года — требует полной вовлечённости игрока в подготовительный процесс тренировок, соревнований. Пропуски больших отрезков, конечно, сказываются в перспективе на карьере. Поэтому хотелось бы, чтобы Вадик как можно быстрее это всё пережил и вернулся в строй.

— Само по себе появление 17-летнего парня в основе «Зенита» — сюрприз?

— Да нет. В «Зените» часто молодых игроков поднимают, дают им возможность. Один-два человека всегда находятся, если вы посмотрите предыдущие поколения. Такое не впервой, поэтому неудивительно. Другое дело – насколько это эффективно и полезно для самого игрока. Тем более что в системе «Зенита» есть вторая команда, молодёжная, где тоже достаточно приличный уровень конкуренции. И не всегда игроки, поднимаясь в основные команды, получают должную для них на данном этапе развития практику. Здесь я видел, что клуб ищет решение, и зачастую Шилова спускали в молодёжные команды за этим. Это всегда такой творческий процесс внутри клуба: как сделать лучше, правильно, и он зачастую индивидуальный. Здесь нет идеальной формулы. Перепрыжки из команды в команду не всегда сказываются на игроке положительно. Надеюсь, не это послужило основой для травмы Шилова.

— Аршавин ещё год назад называл его феноменом по своему возрасту. Вы тоже так считаете?

— По своему возрасту — да. Мне удалось посмотреть несколько турниров сборной 2008 года. Можно сказать, что это очень яркий игрок по своему году, и он бы не затерялся и в более старших возрастах.

— Насколько уместны сравнения с Аршавиным по стилю игры?

— Наверное, что-то общее есть. Тоже такой дерзкий, наглый — по-хорошему, по-спортивному. Лезет один в один обыгрывать, создавая преимущество для себя и для команды. С точки зрения атакующих действий точно много схожего, но эта позиция в принципе требует от игрока действовать в такой манере. А с точки зрения характера и каких-то психологических свойств мне пока сложно оценивать, потому что я с ним не работал и не так хорошо его знаю.

Андрей Аршавин / Вадим Шилов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»/РФС

— Первое за 16 лет чемпионство молодёжки «Зенита» вас обрадовало?

— Команды из системы «Зенита» всегда занимают высокие места. Однако позиции в таблице не всегда положительно сказываются непосредственно на развитии игроков. У меня есть помощники в этой команде — наверное, за них я больше всего рад. А для игроков это вызов — как они воспримут успех, как будут дальше себя позиционировать и стремиться к более высоким вершинам.

— Кроме Шилова, видите там ребят, способных дойти до первой команды?

— Такие всегда есть. Но им всего по 17-18 лет, и, где они окажутся в 21-22 года, предугадать сложно. Кто-то, возможно, пройдёт круг аренд и вернётся в «Зенит». Если команда заняла первое место, ясно, что там не один футболист умеет играть в футбол. А уже дальше те факторы, о которых мы с вами выше говорили, будут иметь значение. И кто-то обязательно появиться — если не в «Зените», так в других командах Премьер-Лиги.

Два альтернативных варианта лимита

— В целом доверия к молодым в РПЛ стало больше за последние годы?

— Здесь надо статистику смотреть и сравнивать цифры. Визуально определить сложно. Я вижу, что всё больше игроков 2004-2005 годов рождения, которые ещё недавно сидели в запасе, сегодня получают стабильную игровую практику, как тот же Лукин или Глебов в ЦСКА. Сейчас это уже практически основные футболисты. Если в ФНЛ молодые раньше заходили по правилу «лимитчика», и в них была скорее юридическая потребность, то сегодня многие из них уже практически незаменимы в своих клубах. И в Премьер-Лиге, и в Первой лиге идут эти процессы. Наверное, можно констатировать, что чуть больше стало доверия нашей молодёжи. Это прежде всего заслуга академий, школ, подготавливающих качественное поколение, где есть кого выбрать.

— Интересно ваше мнение о предлагаемых вариантах лимита на легионеров. Вы, по идее, должны быть кровно заинтересованы в его ужесточении.

— Прежде чем рассуждать на тему лимита, нужно понять его цель. Если мы хотим, чтобы молодых игроков стало больше в Премьер-Лиге, то, наверное, ужесточение лимита решит эту задачу. Если же говорить о качестве футбола в Премьер-Лиге, то оно наверняка просядет. Молодёжи, естественно, понадобится время, чтобы заматереть и выйти на уровень условных Кисляка с Батраковым. Тут вопрос временных рамок: насколько быстро мы хотим этих целей достичь — за год, два, три или пять лет? Если не поставить эти задачи правильно, наверное, и сам лимит сложно обсуждать.

Если же мы в принципе хотим понять, насколько лимит как инструмент эффективен, наверное, не должно быть полумер. Он должен быть либо очень жёсткий: закрываем дорогу иностранцам и оставляем, например, три человека в заявке. И тогда футбол будет для наших людей, а не для легионеров, как сейчас. Либо, наоборот, снимаем все ограничения и ставим на естественное развитие. Тогда, наверное, мы сможем, увидеть, какие именно шаги должны совершать в подготовке спортивного резерва, чтобы устранить недочёты и выиграть конкуренцию на рынке.

Иван Шабаров и Иван Обляков Фото: РФС

— Недавно прошла информация, что юношеские и молодёжную сборные могут вернуть в турниры в 2026 году. У вас ещё остаётся надежда на возвращение?

— Мы всё время живём этой надеждой. До последнего верили, что по 2004-2005 году нас всё-таки допустят. И сейчас, естественно, тоже живём и будем жить этой надеждой. Она нас подпитывает и заставляет работать на полную.