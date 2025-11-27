Затмил Ямаля и порвал «Барсу» в 18 лет. Почему Эстевао из «Челси» — удивительное явление

В мае этого года в Москву приезжал Вагнер Лав, чтобы поучаствовать в товарищеском матче, приуроченном к победе ЦСКА в Кубке УЕФА. За несколько дней в столице нападающий раздал массу интервью. Среди прочего его спросили о самом талантливом молодом бразильце. Лав с ходу ответил, что из действующих футболистов – это точно Эстевао Виллиан. На тот момент в Европе ещё никто не видел этого парня в деле, и выбор Вагнера казался неоднозначным. Теперь в его словах нет сомнений.

Более того, сейчас уже речь не о лучшем молодом бразильце, а вообще о лучшем молодом футболисте в мире. Очевидно, им остаётся Ламин Ямаль, который провёл уже несколько сезонов на выдающемся уровне. Но, с другой стороны, есть понимание, с кем он конкурирует. И очная встреча осталась явно за Эстевао. Пока испанца буквально съел Марк Кукурелья, бразилец из «Челси» блистал. Его гол стал украшением всего тура Лиги чемпионов, хотя и помимо этого, он изрядно терроризировал оборону «Барсы».

Ямаля и Эстевао удобно сравнивать, потому что у них много общего: возраст (18 лет), позиция (правый вингер) и очень быстрые ноги, которые позволяют резко менять направление движения. Предсказать их действия практически невозможно.

В матче с «Барселоной» бразилец на скорости ушёл от защитника и с острого угла пробил в ближнюю девятку. У болельщиков «Челси» наверняка случилось дежавю. Ровно такой же гол Эстевао летом положил в ворота именно лондонской команды, когда играл за «Палмейрас» на клубном ЧМ.

Интересно, что Эстевао мог оказаться как раз в «Барселоне». К этому всё шло, потому что агентом бразильца является Андре Кури, бывший руководитель Nike. Этот человек привозил в Каталонию множество футболистов, включая Неймара. А ещё Паулиньо, Йерри Мину, Филиппе Коутиньо, Артура Мело и Витора Роке. С последним вышла не очень красивая ситуация, потому что он почти не получил игрового времени.

Эстевао публично говорил, что его мечтой остаётся выступление за «Барсу», а после этих слов получил от журналиста Mundo Deportivo майку каталонцев. И всё же вингер оказался в «Челси». Судя по всему, в том числе из-за разногласий агента с испанским клубом по Роке.

Эстевао во время интервью Фото: Кадр из видео

Daily Mail рассказывал, что «Челси» много лет следил за Эстевао, прежде чем его подписать. И это не удивляет. Он стал самым молодым бразильцем, подписавшим спонсорский контракт с Nike. На тот момент ему было 10 лет. Само собой, за парнем наблюдали не только производители экипировки, но и лучшие клубы Европы. Сообщалось об интересе ещё и со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Баварии». Лондонцы смогли обойти конкурентов, потому что не тянули, а сразу представили футболисту проект его развития в клубе. Объясняли, что не планируют отправлять его в аренду, как многих других молодых футболистов, а сразу дадут ему играть.

В свою очередь, с «Палмейрасом» оперативно согласовали стоимость трансфера – € 45 млн, по информации Transfermarkt. Но, вероятно, это ещё без учётов бонусов, предусмотренных за удачное выступление. В какой-то момент инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что речь о дополнительных € 25 млн. Причём € 20 млн из них – легко достижимые.

Эстевао после забитого мяча Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Эстевао – самый яркий игрок «Челси» на сегодня, но пока его нельзя назвать железно основным. Пока он больше времени проводит на скамейке, чем на поле. Хотя у него нет травм. В последнем туре АПЛ бразилец даже не вышел на замену, однако затем появился с первых минут во встрече с «Барсой» и стал лучшим игроком матча.

Что ему мешает играть чаще? Адаптация к европейскому футболу, в котором не принято обострять каждым касанием. В каком-то смысле Эстевао ещё мальчик, который демонстрирует дриблинг на пляже. Иногда бразилец откровенно заигрывается. В этом плане показательным был матч с «Вест Хэмом», когда он в простой ситуации обрезался, сыграв пяткой, и «привёз» гол в свои ворота уже на шестой минуте (хотя к Роберту Санчесу там тоже есть вопросы). И показательно, что после этого Эстевао продолжил играть пяткой в похожей ситуации в этом же матче.

Энцо Мареска главный тренер «Челси» «Эстевао стоит расслабиться. Ему нужно наслаждаться, тренироваться и просто играть. Он и Ямаль так молоды. Если начинаются сравнения с Месси и Роналду, то это давит. Им нужно наслаждаться игрой, приезжать на занятие счастливыми».

Мареска – тот тренер, который позволяет футболисту ошибаться. Говорит, что относится к своим футболистам, как к родным детям, стараясь не наказывать, а подсказывать им. В каком-то смысле Эстевао сейчас напоминает юного Энакина Скайуокера (герой фильма «Звёздные войны»), за которым видна огромная сила, и её важно правильно использовать.

Бразильца ценят за атакующие действия, однако ему стоит работать над тем, чтобы выжидать момент для рискованной игры. Впрочем, у парня ещё явно есть время для адаптации. У него пока лишь первые месяцы в Европе и контракт до 2033 года.