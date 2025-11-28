Битва топов АПЛ, финал Кубка Либертадорес, Головин против «ПСЖ». Главные матчи уикенда

Матчи еврокубков уже в прошлом. Впереди — очередные разборки во внутренних чемпионатах. В нашу подборку попали не только встречи европейских лиг, но и финал Кубка Либертадорес, а также заруба с участием «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.