Битва топов АПЛ, финал Кубка Либертадорес, Головин против «ПСЖ». Главные матчи уикенда

Матчи еврокубков уже в прошлом. Впереди — очередные разборки во внутренних чемпионатах. В нашу подборку попали не только встречи европейских лиг, но и финал Кубка Либертадорес, а также заруба с участием «Интер Майами» в плей-офф МЛС.
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Челси» — «Арсенал»: воскресенье, 30 ноября, 19:30 мск
Интрига: кто победит в битве лидеров АПЛ?
Главный матч недели в АПЛ — битва «Арсенала» и «Челси». Так получилось, что перед 13-м туром они находятся на первых строчках в таблице. «Арсенал» лидирует в турнире, а «Челси» преследует соседей (отставание составляет шесть очков).
«Арсенал» выглядит очень солидно в этом сезоне. Он пропустил всего шесть мячей в АПЛ — лучший результат. Помимо этого, команда одержала пять побед в пяти матчах на общем этапе Лиги чемпионов. На этой неделе «Арсенал» нанёс поражение «Баварии» — 3:1. «Челси», в свою очередь, разгромил дома «Барселону» (3:0). Отличный перформанс двух лондонских клубов!
Однако «Челси» плохо играет против «Арсенала». В последних восьми очных встречах нынешний лидер АПЛ одержал шесть побед, а два матча завершились вничью.
«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 29 ноября, 20:30 мск
Интрига: прервёт ли «Боруссия» успешную серию «Байера»?
Сейчас «Байер» в полном порядке — четыре победы подряд во всех турнирах. Две из них пришлись на Лигу чемпионов. На этой неделе клуб из Леверкузена сенсационно обыграл на выезде «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Сейчас «Байер» занимает третье место в таблице Бундеслиги, а «Боруссия» — четвёртое. Их разделяет в таблице всего лишь одно очко.
«Боруссия» разнесла на этой неделе «Вильярреал» (4:0) в Лиге чемпионов, а перед этим два раза подряд потеряла очки в Бундеслиге. В последних шести очных матчах «Байер» обыграл «Боруссию» только один раз. Более того, он не одержал ни одной победы в четырёх предыдущих встречах с соперником в Леверкузене.
«Рома» — «Наполи»: воскресенье, 30 ноября 2025, 22:45 мск
Интрига: тормознёт ли «Наполи» лидера Серии А?
Столица Италии примет центральный матч 13-го тура Серии А с участием «Ромы» и «Наполи». Римская команда возглавляет таблицу турнира — 27 очков по итогам 12 туров. Команда Джан Пьеро Гасперини пропустила всего лишь шесть мячей — меньше всех в лиге. Правда, «Рома» и забивает немного — 15 голов.
«Наполи» находится на третьем месте с отставанием от «Ромы» в два очка. После международного перерыва команда Антонио Конте переиграла «Аталанту» (3:1) в Серии А и «Карабах» (2:0) в Лиге чемпионов. «Рома», в свою очередь, одержала четыре победы в пяти предыдущих матчах Серии А. Правда, римская команда обыграла «Наполи» всего один раз в пяти предыдущих домашних встречах. Исправит ли столичный клуб эту статистику в предстоящем матче?
«Милан» — «Лацио» суббота, 29 ноября, 22:45 мск
Интрига: «Лацио» снова обыграет «Милан»?
В этом сезоне у «Милана» есть реальный шанс побороться за чемпионский титул. Пока все основные конкуренты тратят силы в европейских турнирах, красно-чёрные спокойно готовятся в недельном цикле.
Сейчас «Милан» находится на второй строчке в таблице Серии А с отставанием от «Ромы» в два очка. Команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение в 1-м туре чемпионата Италии, после чего ни разу не проиграла. Неделю назад «Милан» одержал важную победу — справился в дерби с «Интером» (1:0).
«Лацио» тоже не задействован в еврокубках, однако пока у него получается хуже, чем у соперника. Римская команда находится на восьмом месте в таблице. Кстати, она потерпела только одно поражение в восьми предыдущих встречах. А ещё «Лацио» одолел «Милан» со счётом 2:1 в прошлом матче с участием этих команд. Правда, перед этим столичный клуб не обыгрывал соперника в течение четырёх встреч.
«Палмейрас» — «Фламенго»: воскресенье, 30 ноября, 00:00 мск
Интрига: кто станет лучшим клубом Южной Америки?
Главный матч сезона в южноамериканском футболе. Два бразильских клуба — «Палмейрас» и «Фламенго» — встретятся в финале Кубка Либертадорес (южноамериканского аналога Лиги чемпионов).
«Палмейрас» на прошлой стадии совершил настоящий подвиг. Команда проиграла в Эквадоре «ЛДУ Кито» (0:3), однако через неделю взяла реванш с более убедительным счётом — 4:0. «Фламенго», в свою очередь, не пропустил ни одного мяча в двух матчах с аргентинским «Расингом» — 1:0 и 0:0.
Остроты добавляет тот факт, что соперники рубятся за победу в чемпионате Бразилии. Правда, за два тура до финиша «Фламенго» опережает «Палмейрас» уже на пять очков, так что, скорее всего, титул достанется клубу из Рио-де-Жанейро. Но кто победит в финале Кубка Либертадорес?
«Монако» — «ПСЖ»: суббота, 29 ноября, 19:00 мск
Интрига: как Головин покажет себя в матче с грозным соперником?
Александр Головин 14 раз выходил на поле против «ПСЖ» и забил в этих матчах два мяча. Правда, безголевая серия россиянина с парижанами насчитывает уже четыре встречи в чемпионате. На этом отрезке монегаски трижды проиграли, а ещё одна встреча завершилась без голов.
«Монако» сейчас не впечатляет — всего лишь одна победа в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. В результате команда откатилась на восьмое место в Лиге 1. А вот «ПСЖ» по традиции возглавляет таблицу. Впрочем, ближайший преследователь отстаёт всего лишь на два очка. Команда Луиса Энрике выдала серию из трёх побед во всех турнирах. «ПСЖ» в последнее время хорошо играет против «Монако» — четыре победы в пяти встречах.
«Фенербахче» — «Галатасарай»: понедельник, 1 декабря, 20:00 мск
Интрига: возглавит ли команда Тедеско таблицу чемпионата Турции?
«Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции после 13 туров, «Фенербахче» идёт следом с отставанием в одно очко. Лидер Суперлиги на этой неделе неожиданно проиграл «Юниону» (0:1) в Лиге чемпионов, но перед этим справился с «Генчлербирлиги» в чемпионате — 3:2.
«Фенербахче» ещё ни разу не проиграл в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги. Правда, в последнее время команде тяжело даются матчи с «Галатасараем» — всего одна победа в семи встречах. Главная интрига в том, поднимется ли команда Доменико Тедеско на первое место в таблице по итогам 14-го тура.
«Жирона» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 30 ноября, 23:00 мск
Интрига: «Реал» сохранит первое место в Примере по итогам тура?
«Реал» по-прежнему возглавляет таблицу Примеры, но отрыв от «Барселоны» сократился до одного очка. В прошлом туре команда Хаби Алонсо дважды пропустила во встрече с «Эльче» — 2:2. На этой неделе «Реал» не без проблем переиграл «Олимпиакос» (4:3) в Лиге чемпионов. Круто, когда у тебя есть Килиан Мбаппе (четыре гола в матче). А перед этим у мадридской команды была серия из трёх игр без побед во всех турнирах.
«Жирона» в этом сезоне не радует своих болельщиков успешными результатами. После 13 туров команда занимает третье с конца место в таблице. «Реал» четыре раза подряд обыграл каталонскую команду и не пропустил в этих встречах ни одного мяча. Три победы были одержаны с разгромным счётом. Всё идёт к тому, что фаворит снова наберёт три очка?
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: воскресенье, 30 ноября 17:05 мск
Интрига: «Ливерпуль» наконец-то победит?
«Ливерпуль» в последнее время выглядит очень плохо. Загибаем пальцы. Три поражения подряд с разгромным счетом. Пять проигрышей в семи предыдущих матчах. И девять поражений в 12 прошлых встречах. Действующий чемпион Англии откатился на 12-е место в таблице. У «Вест Хэма» дела ещё хуже — 17-я строчка. Правда, команда ни разу не уступила в трёх предыдущих матчах АПЛ (две победы, одна ничья). «Ливерпуль» три раза подряд обыграл «Вест Хэм» и забил суммарно в этих матчах 12 мячей. Кажется, соперник вполне подходящий для того, чтобы прервать неудачную серию, но с нынешним «Ливерпулем» тяжело что-либо предугадать.
«Манчестер Сити» — «Лидс»: суббота, 29 ноября, 18:00 мск
Интрига: проиграет ли «Сити» в третий раз подряд?
В конце октября – начале ноября команда Хосепа Гвардиолы одержала четыре победы подряд во всех турнирах. Казалось, «Манчестер Сити» набрал приличную форму, однако после этого он дважды проиграл. Сначала команда не справилась с «Ньюкаслом» (1:2), а затем сенсационно уступила «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов.
Естественно, манчестерцы выйдут на игру АПЛ с желанием реабилитироваться. Сейчас «Сити» занимает третье место в таблице. «Лидс» также находится на третьей строчке, но только с конца. А ещё команда пропускает почти два мяча в среднем за игру.
7:0, 4:0, 3:1, 2:1 — результаты четырёх предыдущих очных встреч. Естественно, все они приносили успех команде Гвардиолы. Кажется, «Лидс» обречён на новое поражение. Или же нас ждёт ещё одна сенсация?
«Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити»: воскресенье, 30 ноября, 2:30 мск
Интрига: окажется ли Месси в финале МЛС?
«Интер Майами» находится в двух шагах от победы в чемпионате МЛС. Лионель Месси очень хорош в плей-офф — у него результативные действия в каждом из четырёх матчей. Лео уже забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. На этой стадии предусмотрена только одна игра — проигравший покинет турнир. Некоторое время назад Жорди Альба и Серхио Бускетс объявили, что завершат карьеру по окончании сезона. Осталось понять, как долго продлится их «последний танец» и уйдут ли они из большого футбола с очередным трофеем.
«Барселона» — «Алавес»: суббота, 29 ноября, 18:15 мск
Интрига: оправилась ли «Барса» от разгрома в Лондоне?
«Барселона» подходит к матчу в плохом настроении. На этой неделе команда Ханс-Дитера Флика неудачно слетала в Лондон, где разгромно проиграла «Челси» (0:3) в ЛЧ. Перед этим «Барса» впервые за 2,5 года провела домашний матч на «Камп Ноу» — «Атлетик» получил от каталонского клуба четыре мяча. Сейчас «Барселона» располагается на второй строчке в таблице Примеры, а её отставание от «Реала» минимальное — одно очко. При этом у каталонцев самая мощная атака в Примере (36 голов).
Что касается «Алавеса», эта команда располагается во второй части таблицы, а именно на 14-й строчке. Пока команда забивает меньше (11 мячей), чем пропускает (12). Отрыв «Алавеса» от зоны вылета нельзя назвать комфортным — четыре очка. В двух предыдущих встречах футболисты этой команды потерпели два поражения с одинаковым счётом 0:1. «Алавес» — удобный соперник для «Барселоны». В последних пяти очных встречах сине-гранатовые одержали пять побед и пропустили на этом отрезке всего лишь два мяча.