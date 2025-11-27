Скидки
Никита Симонян умер: прощание с экс-футболистом Спартака и сборной СССР, как в Тушине простились с легендой, 27 ноября 2025

«Не кори нас, что не исполнили последнее твоё желание». Как прощались с Никитой Симоняном
Андрей Панков
Как прощались с Никитой Симоняном
Аудио-версия:
Комментарии
Эмоции Андрея Панкова и тех, кто пришёл в Тушино проводить легенду. От слёз Сёмина — до душевного крика болельщика.

Наверное, мы все боимся таких дней. Вечером ты занимаешься своими делами: смотришь Лигу чемпионов, например, или проводишь время с любимыми или друзьями. А утром – ищешь в гардеробе что-то чёрное. Таким получилось утро 27 ноября – сегодня в Москве прощались с легендарным Никитой Павловичем Симоняном. Он покинул нас всех 23 ноября на 100-м году жизни.

Каким футболистом был Симонян:
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян

За эти дни было сказано много слов про Никиту Павловича. В день его смерти я написал одному очень известному российскому футболисту – с просьбой как-то высказаться. Ответ – простой и мощный: «Человек прожил почти век. Что тут ещё можно сказать?»

И всё. После такого добавить особо нечего.

***

Прощание с Никитой Симоняном организовали на стадионе «Спартака». В прошлую субботу, 22 октября, хозяева здесь обыграли ЦСКА, а трибуны (которые были заполнены до конца) были в восторге. Спустя пять дней – арена пронизана тоской и болью, вместо радостных фанатов ― грустные лица тех, кто пришёл попрощаться с легендой. А на поле – не 22 футболиста с судьями, а траурные венки – от Владимира Путина, Джанни Инфантино, Леонида Федуна и других. И всё это – под дождь. Любите символизм? Я – да. Так вот дождь в Тушине зарядил ровно в тот момент, когда гроб с телом Никиты Павловича внесли на стадион.

Говорили в это утро о Никите Павловиче много. Было заметно, например, как у президента РФС Александра Дюкова на протяжении всей речи дрожал голос:

Александр Дюков
Александр Дюков
президент РФС

«Уход Симоняна — огромная утрата для всех нас, для всех болельщиков. Этого человека мы все безгранично уважали и любили. Он заслужил эту любовь своим талантом, преданностью и любовью к футболу. А ещё — своими исключительными человеческими качествами».

Помимо Дюкова, выступал и министр спорта РФ Михаил Дягтерёв. Помимо слов от себя, он зачитал телеграмму от президента страны. Сказал речь и почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Но самые пронзительные слова, пожалуй, прозвучали от близкого друга Никиты Симоняна ― Александра Мирзояна:

«Дорогой Никита Палыч, вы нам говорили, что, когда вы будете уходить в мир иной, чтобы мы исполнили ваши пожелания. И мы практически исполнили всё. Только одно мы не смогли исполнить, Никита Павлович: чтобы вы были рядом со своей командой на кладбище (со сборной СССР, выигравшей Олимпиаду. – Прим. «Чемпионата»). К сожалению, у нас это не получилось. Но там, в той загробной жизни, вы всё равно будете со своей олимпийской командой. Там было 10 футболистов – сейчас вы присоединитесь к ним, и будет полный состав. И вы там – как капитан – тоже будете олимпийским чемпионом. Дорогой наш футбольный отец, не кори нас, что мы не исполнили то последнее твоё пожелание. Извини».

***

В такие моменты лица и эмоции говорят даже больше слов. Юрий Сёмин, например, не смог сдержать слёз. Именно Симонян в 1965-м подписал Сёмина из орловского «Спартака» в московский. А вот Станислав Черчесов слёзы сдержал, но очень долго простоял у гроба. Опёрся на него аж двумя руками, будто ожидая финального совета, которых он, по собственному признанию, получил от Симоняна много.

Юрий Сёмин

Юрий Сёмин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Было видно, как тяжело пришлось бессменному летописцу и бывшему пресс-атташе «Спартака» Леониду Трахтенбергу. При прощании он впал в оцепенение – даже не смог в последний раз взглянуть на Симоняна при подходе к гробу, обойдя его полубоком. В моменте мы столкнулись взглядами: в его глазах можно было прочитать полное опустошение.

Прощались с Симоняном и обычные болельщики. Если бы не утро рабочего дня, людей было бы ещё больше. Но всё равно – проститься с Симоняном пришло несколько тысяч человек. В какой-то момент цветам стало не хватать места – их пришлось относить в специально подготовленную машину. А толпа продолжала идти. Безмолвная. Лишь однажды один из фанатов не выдержал у гроба – крикнул на весь стадион: «Спартак», Никита Павлович! «Спартак!»

***

В самый последний путь Никиту Павловича провожали зарядами «Спартак Москва» и аплодисментами. Всё это происходило под вечную My way Фрэнка Синатры. Таким было желание самого Симоняна.

Хотя лейтмотивом всей церемонии прощания была другая песня — «Я люблю тебя, жизнь», которую впервые исполнил Марк Бернес. Самая последняя строчка в этой композиции: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». В случае Никиты Павловича это точно было так.

Главные цитаты Никиты Павловича:
«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна
«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна
